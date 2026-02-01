GNW-News: Coventry kündigt nächste Phase der Entwicklung langlebigkeitsgebundener ABS-Produkte auf der SFVegas an

^FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry,

Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen sowie

Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten Anlageklasse, nimmt an der

SFVegas(®) 2026 teil, um sich mit führenden Vertretern der strukturierten

Finanzwirtschaft auszutauschen, während der institutionelle Markt für

langlebigkeitsgebundene Asset-Backed Securities weiter wächst.

Über seine LILY-Plattform strukturiert Coventry langlebigkeitsgebundene

Vermögenswerte zu Investment-Grade Asset-Backed Securities, die sich durch

nachhaltige Sicherheiten, vorhersehbare Cashflows und eine weitgehende

Unabhängigkeit von traditionellen Finanzmärkten auszeichnen. Seit April 2025 hat

das LILY-Programm im Rahmen von drei Verbriefungen Asset-Backed Notes im Wert

von 750 Millionen US-Dollar abgeschlossen und damit eine wiederholbare,

programmatische Emissionsplattform für institutionelle Anleger geschaffen.

Die Präsenz von Coventry auf der SFVegas(®) spiegelt die kontinuierliche

Entwicklung langlebigkeitsgebundener ABS-Produkte als eigenständiges Segment

innerhalb des Marktes für strukturierte Kredite wider. Das Unternehmen vereint

skalierte Lebensversicherungsgeschäfte, versicherungsmathematische Analysen und

eine institutionelle Verbriefungsinfrastruktur zur Unterstützung der laufenden

Expansion von LILY.

?Die durch Lebensversicherungen besicherte Anlageklasse tritt in eine neue Phase

der institutionellen Reife ein", so Reid Buerger, CEO von Coventry.?Mit LILY

haben wir eine programmatische Verbriefungsplattform geschaffen, die auf

diszipliniertem Underwriting, versicherungsmathematischer Präzision und einer

konsistenten Umsetzung auf den Kapitalmärkten basiert. Unser Ziel ist der Aufbau

einer dauerhaften Infrastruktur, die nachhaltige Emissionen und eine

langfristige Marktentwicklung unterstützt. SFVegas(®) bietet ein wichtiges Forum

für den Austausch mit führenden Akteuren im Bereich strukturierter

Finanzierungen, da langlebigkeitsgebundene Vermögenswerte zunehmend zu einem

festen Bestandteil institutioneller Portfolios werden."

Mit der weiter steigenden Nachfrage institutioneller Anleger nach

differenzierten, unkorrelierten Vermögenswerten wird Coventry mit Kapitalgebern,

Ratingagenturen und Vertriebspartnern zusammenkommen, um die weitere Expansion

der LILY-Plattform und die allgemeine Entwicklung langlebigkeitsgebundener ABS-

Produkte zu diskutieren.

Konferenzteilnehmer, die mehr über LILY und die umfassenderen

Kapitalmarktinitiativen von Coventry erfahren möchten, werden gebeten, sich

während der SFVegas(®) an das Coventry-Team zu wenden oder weitere Informationen

unter https://www.coventry.com/LILY anzufordern.

Über Coventry

Coventry ist Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für

Lebensversicherungen sowie Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten

Anlageklasse. Das Unternehmen betreibt eine integrierte Plattform in vier sich

ergänzenden Geschäftsbereichen: dem Sekundärmarkt für Lebensversicherungen,

Langlebigkeitsfinanzierungen, dem Vertrieb von Lebens- und Rentenversicherungen

sowie Versicherungstechnologie. Über diese Geschäftsbereiche erweitert Coventry

die finanziellen Handlungsspielräume von Versicherungsnehmern, stellt

kapitaleffiziente Lösungen bereit, die durch Lebensversicherungen und andere

langlebigkeitsgebundene Vermögenswerte besichert sind, verbessert den Zugang zu

Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukten und setzt Technologie ein, um

Preisgestaltung, Risikomanagement und operative Effizienz im gesamten

Lebensversicherungs-Ökosystem zu optimieren. Geleitet von einem langjährigen

Engagement für Verbraucherrechte und Marktintegrität nutzt Coventry seine

Führungsposition, um Branchenstandards anzuheben, die Auswahl für Verbraucher zu

erweitern und verantwortungsvolle institutionelle Anlagelösungen zu entwickeln,

die durch Lebensversicherungen abgesichert sind. Im Laufe seiner Geschichte hat

Coventry mehr als 23.000 Lebensversicherungspolicen erworben,

langlebigkeitsgebundene Transaktionen im Wert von über 50 Milliarden US-Dollar

abgeschlossen, über 6 Milliarden US-Dollar an Versicherungsnehmer ausgezahlt und

Kredite im Zusammenhang mit Lebensversicherungen im Wert von mehr als 1

Milliarde US-Dollar vergeben. Weitere Informationen über Coventry finden Sie

unter Coventry.com.

Medienkontakt:

Jonny Shiver

Vice President, Marketing

jshiver@coventry.com

(215) 836-8300Â°