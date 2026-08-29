GNW-News: Coventrys Finanzierungsprogramm LILY erreicht 1 Milliarde US-Dollar an durch Lebensversicherungen besicherten Finanzierungen

29.08.26 15:24 Uhr

^FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Aug. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry,

Marktführer und Wegbereiter des Sekundärmarkts für Lebensversicherungen sowie

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Pionier der Anlageklasse der durch Lebensversicherungen besicherten

Vermögenswerte, gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner vierten Asset-

Backed-Verbriefung seit April 2025 im Rahmen des LILY-Programms bekannt. Damit

beläuft sich das Volumen der durch Lebensversicherungen besicherten

Finanzierungen auf der gesamten Plattform auf insgesamt 1 Milliarde US-Dollar.

Dieser Erfolg unterstreicht Cov­entrys Position als führende Plattform für

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institutionelle Anleger, die einen differenzierten Zugang zu

langlebigkeitsgebundenen Vermögenswerten suchen.

Zugleich belegt der Meilenstein die anhaltend hohe Nachfrage der Anleger nach

langlebigkeitsgebundenen Vermögenswerten sowie die wachsende Bedeutung von LILY

als eine der führenden Plattformen der Branche für den Zugang zu durch

Lebensversicherungen besicherten Anlagen über den Markt für Asset-Backed

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Securities.

Seit seiner Einführung im Jahr 2025 hat das LILY-Programm kontinuierlich

bewiesen, dass es institutionelles Kapital erschließen kann, indem es diese

Vermögenswerte in ABS mit Investment-Grade-Rating strukturiert. Im Mittelpunkt

stehen dabei werthaltige Sicherheiten, planbare Zahlungsströme und eine geringe

Korrelation mit traditionellen Märkten. Das Programm verbindet Cov­entrys

umfassende Kompetenzen in der Origination, versicherungsmathematische Expertise,

eine leistungsfähige Servicing-Infrastruktur und langjährige Erfahrung in der

Transaktionsstrukturierung. Dadurch erhalten Anleger Zugang zu einer

spezialisierten Anlageklasse in einem vertrauten ABS-Format.

?Das Erreichen der Marke von 1 Milliarde US-Dollar ist ein bedeutender

Meilenstein für das LILY-Programm und für den institutionellen Markt für durch

Lebensversicherungen besicherte Vermögenswerte", sagt Reid Buerger, Chief

Executive Officer von Coventry.?Noch wichtiger ist jedoch, dass dieser Erfolg

die wachsende Anerkennung der Anleger für den Wert langlebigkeitsgebundener

Vermögenswerte und die Vorteile eines Zugangs über eine disziplinierte und

wiederholbare Verbriefungsplattform wie LILY widerspiegelt. Wir sind überzeugt,

dass dieses Ergebnis sowohl die hohe Qualität der zugrunde liegenden Werte als

auch die Stärke der Infrastruktur belegt, die Coventry aufgebaut hat, um diese

Vermögenswerte in großem Maßstab zu akquirieren, zu analysieren, zu verwalten

und zu finanzieren."

Das Wachstum des LILY-Programms unterstreicht Cov­entrys Position an der

Schnittstelle von Lebensversicherungen, Asset-Backed Finance und Private Credit.

Da institutionelle Anleger weiterhin nach differenzierten Renditequellen und

Möglichkeiten zur Portfoliodiversifizierung suchen, erwartet Coventry, dass

durch Lebensversicherungen besicherte Finanzierungen künftig eine zunehmend

wichtige Rolle bei der verantwortungsvollen Weiterentwicklung des Marktes für

langlebigkeitsgebundene Vermögenswerte spielen werden.

Weitere Informationen zum LILY-Programm und zu aktuellen Entwicklungen bei

Coventry finden Sie unter www.coventry.com/news

Über Coventry

Coventry ist Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für

Lebensversicherungen sowie Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten

Anlageklasse. Das Unternehmen betreibt eine integrierte Plattform in vier sich

ergänzenden Geschäftsbereichen: dem Sekundärmarkt für Lebensversicherungen,

Langlebigkeitsfinanzierungen, dem Vertrieb von Lebens- und Rentenversicherungen

sowie Versicherungstechnologie. Über diese Geschäftsbereiche erweitert Coventry

die finanziellen Handlungsspielräume von Versicherungsnehmern, stellt

kapitaleffiziente Lösungen bereit, die durch Lebensversicherungen und andere

langlebigkeitsgebundene Vermögenswerte besichert sind, verbessert den Zugang zu

Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukten und setzt Technologie ein, um

Preisgestaltung, Risikomanagement und operative Effizienz im gesamten

Lebensversicherungs-Ökosystem zu optimieren.

Geleitet von einem langjährigen Engagement für Verbraucherrechte und

Marktintegrität nutzt Coventry seine Führungsposition, um Branchenstandards

anzuheben, die Auswahl für Verbraucher zu erweitern und verantwortungsvolle

institutionelle Anlagelösungen zu entwickeln, die durch Lebensversicherungen

abgesichert sind. Im Laufe seiner Geschichte hat Coventry mehr als 23.000

Lebensversicherungspolicen erworben, langlebigkeitsgebundene Transaktionen im

Wert von über 50 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, über 6 Milliarden US-Dollar

an Versicherungsnehmer ausgezahlt und Kredite im Zusammenhang mit

Lebensversicherungen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar vergeben.

Weitere Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com.

Medienkontakt:

Jonny Shiver

Vice President, Marketing

jshiver@coventry.com

(215) 836-8300Â°