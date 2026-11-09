GNW-News: Curia baut Fermentationskapazitäten am Standort León in Spanien aus
^ALBANY, New York, Nov. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global Inc. (Curia),
ein weltweit tätiges Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und
Produktionsunternehmen (CDMO), hat heute den Abschluss einer Investition in Höhe
von 5 Mio. EUR am spanischen Standort León bekannt gegeben. Das Projekt umfasst
den Aufbau einer neuen Anlage für Präzisionsfermentation zur Unterstützung von
Entwicklungs- und Scale-up-Prozessen. Dafür werden zusätzliche Kapazitäten
geschaffen und die Versorgungsinfrastruktur am Standort modernisiert.
Im Rahmen des Projekts errichtete Curia eine neue Anlage, die sowohl mit
Fermentationstechnik für die Upstream-Verarbeitung (USP) als auch mit Anlagen
für die nachgelagerte Prozessverarbeitung (Downstream Processing, DSP)
ausgestattet ist. Damit lassen sich die Produktionsabläufe gezielt optimieren.
Um den Betrieb des neuen Produktionsgebäudes umfassend sicherzustellen, wurden
außerdem wichtige Versorgungssysteme installiert. Die Modernisierungen
gewährleisten eine zuverlässige Versorgung der Produktionsbereiche mit den
erforderlichen Medien und Energien. Durch die Installation neuer Anlagen wird
die Produktionskapazität des Standorts auf 58.000 Liter erhöht.
?Curia möchte seine Kunden mit zuverlässigen und effizienten Produktionslösungen
sowie flexiblen Kapazitäten unterstützen, die mit den Anforderungen ihrer
Entwicklungsprogramme mitwachsen", so Jamie Grabowski, President of R&D bei
Curia.?Durch die gezielte Erweiterung unserer Anlagenkapazitäten und die
Modernisierung der wesentlichen Versorgungssysteme schaffen wir am Standort León
eine solide Grundlage für dauerhaft leistungsfähige Produktionsabläufe."
Der Standort von Curia in León ist auf die biotechnologische Entwicklung, die
Fermentationsproduktion und die nachgelagerte Prozessverarbeitung für Kunden aus
der Pharma-, Kosmetik-, Agrar- und Lebensmittelindustrie spezialisiert. Die
Erweiterung unterstreicht Curias kontinuierliches Bestreben, das eigene
Produktionsnetzwerk weiter auszubauen und die Standorte gezielt auf die sich
wandelnden Anforderungen der Kunden auszurichten. Im Mittelpunkt stehen dabei
zuverlässige Betriebsabläufe und höchste Qualitätsstandards.
Über Curia
Curia ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen
(CDMO) mit einem integrierten Netzwerk aus mehr als 20 Standorten weltweit und
über 3.000 Mitarbeitern, das biopharmazeutische Kunden von der Entdeckung bis
zur Markteinführung unterstützt. Unser Leistungsspektrum umfasst kleine
Moleküle, generische Wirkstoffe und Biologika, wobei wir über Fachkompetenz in
den Bereichen Zulassungsunterstützung, analytische Dienstleistungen sowie die
Herstellung von Wirkstoffen und die sterile Abfüllung und Verpackung verfügen.
Curia wurde 1991 als Albany Molecular Research, Inc. (AMRI) gegründet und baute
sein Fundament auf wissenschaftlicher Innovation auf. Das Unternehmen war
ursprünglich für die Entdeckung und Entwicklung des pharmazeutischen Wirkstoffs
in Allegra bekannt. In den letzten drei Jahrzehnten haben wir unsere Kompetenzen
und unsere globale Präsenz durch strategische Übernahmen ausgebaut, darunter
Crystal Pharma, Euticals, Gadea Pharmaceutical Group, Integrity Bio, LakePharma
und Ragactives. Heute arbeitet Curia eng mit seinen Kunden zusammen, um die
Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Medikamenten zu beschleunigen und so
dazu beizutragen, dass Patienten lebensverändernde Therapien erhalten. Besuchen
Sie uns unter curiaglobal.com (https://curiaglobal.com/).
Unternehmenskontakt:
Viana Bhagan
Curia
+1 518 512 2111
corporatecommunications@CuriaGlobal.com
(mailto:corporatecommunications@CuriaGlobal.com)
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4ba1-40fd-98c7-4faf09d9de53
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