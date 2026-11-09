GNW-News: Curia baut Fermentationskapazitäten am Standort León in Spanien aus

09.11.26 15:04 Uhr

^ALBANY, New York, Nov. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global Inc. (Curia),

ein weltweit tätiges Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und

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Produktionsunternehmen (CDMO), hat heute den Abschluss einer Investition in Höhe

von 5 Mio. EUR am spanischen Standort León bekannt gegeben. Das Projekt umfasst

den Aufbau einer neuen Anlage für Präzisionsfermentation zur Unterstützung von

Entwicklungs- und Scale-up-Prozessen. Dafür werden zusätzliche Kapazitäten

geschaffen und die Versorgungsinfrastruktur am Standort modernisiert.

Im Rahmen des Projekts errichtete Curia eine neue Anlage, die sowohl mit

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Fermentationstechnik für die Upstream-Verarbeitung (USP) als auch mit Anlagen

für die nachgelagerte Prozessverarbeitung (Downstream Processing, DSP)

ausgestattet ist. Damit lassen sich die Produktionsabläufe gezielt optimieren.

Um den Betrieb des neuen Produktionsgebäudes umfassend sicherzustellen, wurden

außerdem wichtige Versorgungssysteme installiert. Die Modernisierungen

gewährleisten eine zuverlässige Versorgung der Produktionsbereiche mit den

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erforderlichen Medien und Energien. Durch die Installation neuer Anlagen wird

die Produktionskapazität des Standorts auf 58.000 Liter erhöht.

?Curia möchte seine Kunden mit zuverlässigen und effizienten Produktionslösungen

sowie flexiblen Kapazitäten unterstützen, die mit den Anforderungen ihrer

Entwicklungsprogramme mitwachsen", so Jamie Grabowski, President of R&D bei

Curia.?Durch die gezielte Erweiterung unserer Anlagenkapazitäten und die

Modernisierung der wesentlichen Versorgungssysteme schaffen wir am Standort León

eine solide Grundlage für dauerhaft leistungsfähige Produktionsabläufe."

Der Standort von Curia in León ist auf die biotechnologische Entwicklung, die

Fermentationsproduktion und die nachgelagerte Prozessverarbeitung für Kunden aus

der Pharma-, Kosmetik-, Agrar- und Lebensmittelindustrie spezialisiert. Die

Erweiterung unterstreicht Curias kontinuierliches Bestreben, das eigene

Produktionsnetzwerk weiter auszubauen und die Standorte gezielt auf die sich

wandelnden Anforderungen der Kunden auszurichten. Im Mittelpunkt stehen dabei

zuverlässige Betriebsabläufe und höchste Qualitätsstandards.

Über Curia

Curia ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen

(CDMO) mit einem integrierten Netzwerk aus mehr als 20 Standorten weltweit und

über 3.000 Mitarbeitern, das biopharmazeutische Kunden von der Entdeckung bis

zur Markteinführung unterstützt. Unser Leistungsspektrum umfasst kleine

Moleküle, generische Wirkstoffe und Biologika, wobei wir über Fachkompetenz in

den Bereichen Zulassungsunterstützung, analytische Dienstleistungen sowie die

Herstellung von Wirkstoffen und die sterile Abfüllung und Verpackung verfügen.

Curia wurde 1991 als Albany Molecular Research, Inc. (AMRI) gegründet und baute

sein Fundament auf wissenschaftlicher Innovation auf. Das Unternehmen war

ursprünglich für die Entdeckung und Entwicklung des pharmazeutischen Wirkstoffs

in Allegra bekannt. In den letzten drei Jahrzehnten haben wir unsere Kompetenzen

und unsere globale Präsenz durch strategische Übernahmen ausgebaut, darunter

Crystal Pharma, Euticals, Gadea Pharmaceutical Group, Integrity Bio, LakePharma

und Ragactives. Heute arbeitet Curia eng mit seinen Kunden zusammen, um die

Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Medikamenten zu beschleunigen und so

dazu beizutragen, dass Patienten lebensverändernde Therapien erhalten. Besuchen

Sie uns unter curiaglobal.com (https://curiaglobal.com/).

Unternehmenskontakt:

Viana Bhagan

Curia

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

(mailto:corporatecommunications@CuriaGlobal.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

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4ba1-40fd-98c7-4faf09d9de53

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