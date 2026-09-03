GNW-News: Curia feiert Erweiterung seines Standorts in Albuquerque

03.09.26 19:15 Uhr

^ALBANY, New York, Sept. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia),

ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Forschung, Entwicklung und

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Produktion, hat heute die feierliche Eröffnung seines erweiterten Standorts in

Albuquerque, New Mexico, bekanntgegeben. Führungskräfte des Unternehmens

empfingen bei einer Eröffnungsfeier Vertreter der Bundes-, Landes- und

Kommunalbehörden, darunter John Knox, stellvertretender Staatssekretär der

Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR) im US-

Gesundheitsministerium, Gouverneurin Michelle Lujan Grisham und den

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Bürgermeister von Albuquerque, Tim Keller.

Der erweiterte Standort von Curia in Albuquerque ist auf sterile Abfüllung und

Konfektionierung sowie Gefriertrocknung spezialisiert und verfügt zudem über

automatisierte Technologien zur Sichtprüfung und Verpackung. Durch die

Investition in Höhe von 200 Mio. USD wurde die Produktionsfläche der Anlage von

rund 18.580 Quadratmetern um rund 6.500 Quadratmeter erweitert, wodurch Platz

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für zwei neue isolierte Abfüllanlagen geschaffen wurde - eine flexible

VarioSys®-Abfüllanlage zur Verarbeitung von Spritzen, Kartuschen und Fläschchen,

sowie eine Hochgeschwindigkeits-Fläschchenabfüllanlage, die Chargen von 1.000

Litern verarbeiten kann und dabei eine Abfüllgeschwindigkeit von bis zu 400

Fläschchen pro Minute erreicht. Ergänzt werden diese Kapazitäten durch die

?Sterile University(TM)" des Standorts, ein in seiner Art einzigartiges

Schulungsprogramm für die sterile Fertigung.

?Kunden benötigen zunehmend zuverlässige Produktionskapazitäten im Inland für

wichtige injizierbare Impfstoffe und Arzneimittel", so Philip Macnabb, CEO von

Curia.?Tatsache ist, dass der Aufbau der Infrastruktur für die Herstellung von

Arzneimitteln im Inland ein komplexes Unterfangen ist, dessen Fertigstellung

Jahre dauert und erhebliche Investitionen erfordert. Daher bin ich stolz darauf,

sagen zu können, dass wir diese Arbeit geleistet haben und heute bereit sind,

diesem Bedarf gerecht zu werden. Mit dieser Erweiterung können wir an einem

etablierten Standort mit einer 40-jährigen Geschichte als Kompetenzzentrum für

die Herstellung steriler Arzneimittel zusätzliche Kapazitäten und

fortschrittliche Technologien bereitstellen."

Die Erweiterung wurde im Rahmen der Kooperationsvereinbarung IDSEP230064 mit der

Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), einer Abteilung

der ASPR innerhalb des HHS, in Abstimmung mit dem Capability Program Executive

for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense des

Verteidigungsministeriums unterstützt. Die Zusammenarbeit soll die inländischen

Produktionskapazitäten für injizierbare Arzneimittel stärken. Der Bundesstaat

New Mexico unterstützte das Projekt zudem durch Mittel aus dem Fonds zur

Schaffung von Arbeitsplätzen im Rahmen des?Local Economic Development Act"

(LEDA).

Die Erweiterung stärkt das weltweite Netzwerk von Curia an sterilen Abfüll- und

Konfektionierungsanlagen, die wichtige klinische und kommerzielle

Fertigungsleistungen erbringen und damit dringende Bedürfnisse von Patienten und

im Bereich der öffentlichen Gesundheit erfüllen.

Einen Link zur Pressemappe finden Sie HIER (https://curiaglobal.com/albuquerque-

expansion-ribbon-cutting-press-kit/).

Über Curia

Curia ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen

(CDMO) mit einem integrierten Netzwerk aus mehr als 20 Standorten weltweit und

über 3.000 Mitarbeitern, das biopharmazeutische Kunden von der Entdeckung bis

zur Markteinführung unterstützt. Unser Leistungsspektrum umfasst kleine

Moleküle, generische Wirkstoffe und Biologika, wobei wir über Fachkompetenz in

den Bereichen Zulassungsunterstützung, analytische Dienstleistungen sowie die

Herstellung von Wirkstoffen und die sterile Abfüllung und Verpackung verfügen.

Curia wurde 1991 als Albany Molecular Research, Inc. (AMRI) gegründet und baute

sein Fundament auf wissenschaftlicher Innovation auf. Das Unternehmen war

ursprünglich für die Entdeckung und Entwicklung des pharmazeutischen Wirkstoffs

in Allegra bekannt. In den letzten drei Jahrzehnten haben wir unsere Kompetenzen

und unsere globale Präsenz durch strategische Übernahmen ausgebaut, darunter

Crystal Pharma, Euticals, Gadea Pharmaceutical Group, Integrity Bio, LakePharma

und Ragactives. Heute arbeitet Curia eng mit seinen Kunden zusammen, um die

Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Medikamenten zu beschleunigen und so

dazu beizutragen, dass Patienten lebensverändernde Therapien erhalten. Besuchen

Sie uns unter curiaglobal.com.

Unternehmenskontakt:

Viana Bhagan

Curia

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

(mailto:corporatecommunications@CuriaGlobal.com)

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