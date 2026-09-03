GNW-News: Curia feiert Erweiterung seines Standorts in Albuquerque
^ALBANY, New York, Sept. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia),
ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Forschung, Entwicklung und
Produktion, hat heute die feierliche Eröffnung seines erweiterten Standorts in
Albuquerque, New Mexico, bekanntgegeben. Führungskräfte des Unternehmens
empfingen bei einer Eröffnungsfeier Vertreter der Bundes-, Landes- und
Kommunalbehörden, darunter John Knox, stellvertretender Staatssekretär der
Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR) im US-
Gesundheitsministerium, Gouverneurin Michelle Lujan Grisham und den
Bürgermeister von Albuquerque, Tim Keller.
Der erweiterte Standort von Curia in Albuquerque ist auf sterile Abfüllung und
Konfektionierung sowie Gefriertrocknung spezialisiert und verfügt zudem über
automatisierte Technologien zur Sichtprüfung und Verpackung. Durch die
Investition in Höhe von 200 Mio. USD wurde die Produktionsfläche der Anlage von
rund 18.580 Quadratmetern um rund 6.500 Quadratmeter erweitert, wodurch Platz
für zwei neue isolierte Abfüllanlagen geschaffen wurde - eine flexible
VarioSys®-Abfüllanlage zur Verarbeitung von Spritzen, Kartuschen und Fläschchen,
sowie eine Hochgeschwindigkeits-Fläschchenabfüllanlage, die Chargen von 1.000
Litern verarbeiten kann und dabei eine Abfüllgeschwindigkeit von bis zu 400
Fläschchen pro Minute erreicht. Ergänzt werden diese Kapazitäten durch die
?Sterile University(TM)" des Standorts, ein in seiner Art einzigartiges
Schulungsprogramm für die sterile Fertigung.
?Kunden benötigen zunehmend zuverlässige Produktionskapazitäten im Inland für
wichtige injizierbare Impfstoffe und Arzneimittel", so Philip Macnabb, CEO von
Curia.?Tatsache ist, dass der Aufbau der Infrastruktur für die Herstellung von
Arzneimitteln im Inland ein komplexes Unterfangen ist, dessen Fertigstellung
Jahre dauert und erhebliche Investitionen erfordert. Daher bin ich stolz darauf,
sagen zu können, dass wir diese Arbeit geleistet haben und heute bereit sind,
diesem Bedarf gerecht zu werden. Mit dieser Erweiterung können wir an einem
etablierten Standort mit einer 40-jährigen Geschichte als Kompetenzzentrum für
die Herstellung steriler Arzneimittel zusätzliche Kapazitäten und
fortschrittliche Technologien bereitstellen."
Die Erweiterung wurde im Rahmen der Kooperationsvereinbarung IDSEP230064 mit der
Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), einer Abteilung
der ASPR innerhalb des HHS, in Abstimmung mit dem Capability Program Executive
for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense des
Verteidigungsministeriums unterstützt. Die Zusammenarbeit soll die inländischen
Produktionskapazitäten für injizierbare Arzneimittel stärken. Der Bundesstaat
New Mexico unterstützte das Projekt zudem durch Mittel aus dem Fonds zur
Schaffung von Arbeitsplätzen im Rahmen des?Local Economic Development Act"
(LEDA).
Die Erweiterung stärkt das weltweite Netzwerk von Curia an sterilen Abfüll- und
Konfektionierungsanlagen, die wichtige klinische und kommerzielle
Fertigungsleistungen erbringen und damit dringende Bedürfnisse von Patienten und
im Bereich der öffentlichen Gesundheit erfüllen.
Einen Link zur Pressemappe finden Sie HIER (https://curiaglobal.com/albuquerque-
expansion-ribbon-cutting-press-kit/).
Über Curia
Curia ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen
(CDMO) mit einem integrierten Netzwerk aus mehr als 20 Standorten weltweit und
über 3.000 Mitarbeitern, das biopharmazeutische Kunden von der Entdeckung bis
zur Markteinführung unterstützt. Unser Leistungsspektrum umfasst kleine
Moleküle, generische Wirkstoffe und Biologika, wobei wir über Fachkompetenz in
den Bereichen Zulassungsunterstützung, analytische Dienstleistungen sowie die
Herstellung von Wirkstoffen und die sterile Abfüllung und Verpackung verfügen.
Curia wurde 1991 als Albany Molecular Research, Inc. (AMRI) gegründet und baute
sein Fundament auf wissenschaftlicher Innovation auf. Das Unternehmen war
ursprünglich für die Entdeckung und Entwicklung des pharmazeutischen Wirkstoffs
in Allegra bekannt. In den letzten drei Jahrzehnten haben wir unsere Kompetenzen
und unsere globale Präsenz durch strategische Übernahmen ausgebaut, darunter
Crystal Pharma, Euticals, Gadea Pharmaceutical Group, Integrity Bio, LakePharma
und Ragactives. Heute arbeitet Curia eng mit seinen Kunden zusammen, um die
Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Medikamenten zu beschleunigen und so
dazu beizutragen, dass Patienten lebensverändernde Therapien erhalten. Besuchen
Sie uns unter curiaglobal.com.
Unternehmenskontakt:
Viana Bhagan
Curia
+1 518 512 2111
corporatecommunications@CuriaGlobal.com
(mailto:corporatecommunications@CuriaGlobal.com)
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