GNW-News: Curia investiert 28 Mio. USD in die Herstellung steriler Wirkstoffe

05.10.26 15:04 Uhr

^ALBANY, N.Y., Oct. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), ein

weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO),

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hatheute eine strategische Investition bekanntgegeben, mit der das Unternehmen

seine Produktionskapazitäten für sterile Wirkstoffe (API) sowohl für

steroidhaltige als auch für nicht-steroidhaltige Produkte in Valladolid,

Spanien, ausbauen will. Diese Erweiterung soll im vierten Quartal 2028

abgeschlossen sein.

In Verbindung mit dem Know-how von Curia in den Bereichen Sterilitätssicherung

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und Festkörpertechnik - einschließlich aseptischer Kristallisation,

Zerkleinerung und Mikronisierung - wird diese Erweiterung die Unterstützung für

injizierbare Suspensionen und andere komplexe sterile Formulierungen verbessern.

Geschlossene Systeme mit Barriereisolatoren bieten eine primäre Eindämmung für

den Umgang mit sterilen Wirkstoffen und minimieren gleichzeitig die Interaktion

des Bedienpersonals durch integrierte Bedienfelder. Die erweiterten Funktionen

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werden zudem eine flexible Skalierbarkeit von Gramm bis zu Tonnen ermöglichen

und maßgeschneiderte aseptische Verpackungskonfigurationen bieten, die darauf

ausgelegt sind, die Sterilitätssicherung zu gewährleisten, Übergaben zu

reduzieren und das Kontaminationsrisiko während des Transports und der Lagerung

zu minimieren.

?Unser Standort in Valladolid ist in einzigartiger Weise darauf ausgerichtet,

die Herstellung steriler Wirkstoffe in variablen Chargengrößen zu ermöglichen,

und diese Investition ist ein wichtiger Schritt für das weitere Wachstum unserer

Kapazitäten im Bereich steriler Wirkstoffe", erklärte Scott Wagner, President

des Geschäftsbereichs API bei Curia.?Dies wird es uns ermöglichen, auf der

jahrzehntelangen Erfahrung des Standorts im Bereich der sterilen Fertigung

aufzubauen und unseren Partnern gleichzeitig größere Flexibilität hinsichtlich

des Produktionsumfangs sowie mehr Unterstützung von der Entwicklung bis hin zur

kommerziellen Fertigung zu bieten."

Diese Erweiterung folgt auf die kürzlich von Curia durchgeführte Modernisierung

seiner aseptischen API-Anlagen in Valladolid im Wert von 4 Mio. USD, die im Mai

abgeschlossen wurde und die integrierten Forschungs- und Entwicklungs-, Analyse-

sowie Fertigungsdienstleistungen des Unternehmens weiter stärkt.

Über Curia

Curia ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen

(CDMO) mit einem integrierten Netzwerk aus mehr als 20 Standorten weltweit und

über 3.000 Mitarbeitern, das biopharmazeutische Kunden von der Entdeckung bis

zur Markteinführung unterstützt. Unser Leistungsspektrum umfasst kleine

Moleküle, generische Wirkstoffe und Biologika, wobei wir über Fachkompetenz in

den Bereichen Zulassungsunterstützung, analytische Dienstleistungen sowie die

Herstellung von Wirkstoffen und die sterile Abfüllung und Verpackung verfügen.

Curia wurde 1991 als Albany Molecular Research, Inc. (AMRI) gegründet und baute

sein Fundament auf wissenschaftlicher Innovation auf. Das Unternehmen war

ursprünglich für die Entdeckung und Entwicklung des pharmazeutischen Wirkstoffs

in Allegra bekannt. In den letzten drei Jahrzehnten haben wir unsere Kompetenzen

und unsere globale Präsenz durch strategische Übernahmen ausgebaut, darunter

Crystal Pharma, Euticals, Gadea Pharmaceutical Group, Integrity Bio, LakePharma

und Ragactives. Heute arbeitet Curia eng mit seinen Kunden zusammen, um die

Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Medikamenten zu beschleunigen und so

dazu beizutragen, dass Patienten lebensverändernde Therapien erhalten. Besuchen

Sie uns unter curiaglobal.com.

Kontakt zum Unternehmen:

Viana Bhagan

Curia

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

(mailto:corporatecommunications@CuriaGlobal.com)

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