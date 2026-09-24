GNW-News: DALI Lighting Awards 2027: Einreichungsfrist hat begonnen
^PISCATAWAY, New Jersey, und UTRECHT, Niederlande, Sept. 24, 2026 (GLOBE
NEWSWIRE) -- Die Einreichungsfrist für die DALI Lighting Awards 2027 hat
begonnen. Gesucht werden weltweit innovative Beleuchtungsprojekte, die das volle
Potenzial der DALI-Technologie veranschaulichen. Teams haben bis zum 8. Januar
2027 Zeit, ihre Projekte einzureichen. Die Preise werden auf der DALI 27 - dem
ersten Global DALI Summit + Expo - verliehen.
Die internationale Branchenorganisation DALI Alliance vergibt jährlich die DALI
Awards an Projekte, die sich durch intelligente Lichtsteuerung, hohe
Designqualität und den innovativen Einsatz des offenen DALI-Standards für
digitale Lichtsteuerung auszeichnen.?Unser Award-Programm zeigt jedes Jahr
eindrucksvoll, wie DALI zu herausragendem Lichtdesign beiträgt", erklärt Paul
Drosihn, General Manager der DALI Alliance.?Die preisgekrönten Projekte
unterstreichen die breite Palette an Funktionen und Vorteilen, die DALI für eine
Vielzahl von Anwendungen bietet." Mit den DALI Lighting Awards 2027 werden
erneut herausragende Leistungen gewürdigt und Projekte ausgezeichnet, die sich
durch Kreativität, technisches Know-how und praktische Wirkung auszeichnen.
Projekte können kostenlos in insgesamt 14 verschiedenen Anwendungskategorien
eingereicht werden. Voraussetzung ist, dass sie zwischen Januar 2024 und Januar
2026 abgeschlossen wurden.
Bewerbungskategorien
Wohnbereich? Gewerbliche Innenräume: Arbeits- und Büroräume? Gewerbliche
Innenräume: öffentliche Räume und Gastgewerbe? Gewerbliche Außenbereiche?
Industrie? Unterhaltung, Veranstaltungen und öffentliche Veranstaltungsorte?
Smart Cities und Infrastruktur
Innovationskategorien
Beste Nutzung von D4i? Beste Integration von Notbeleuchtung? Bestes
menschenzentriertes Design? Beste Integration in andere Systeme? Innovation im
Bereich Beleuchtung? Nachhaltigkeit und Energieeffizienz? Beste Nutzung von
DALI+ oder DALI-Gateways
Jeder, der an einem Projekt beteiligt ist, kann dieses einreichen.
Eine internationale Expertenjury, bestehend aus Lichtdesignern, Redakteuren
führender Fachzeitschriften der Beleuchtungsbranche sowie Vertretern von
Branchenverbänden aus Europa, den USA und China, wählt die Gewinner aus.
Festliche Gala beim DALI 27-Gipfel in Utrecht
Die Gewinner der DALI Lighting Awards werden Anfang 2027 bekannt gegeben. Die
begehrten Trophäen werden auf dem ersten globalen DALI-Gipfel der
Beleuchtungsbranche, dem DALI 27, überreicht. Die Veranstaltung soll ein neues
internationales Forum für Zusammenarbeit, Wissensaustausch und Innovation im
globalen DALI-Ökosystem schaffen.
https://www.dali-alliance.org/awards27.html
awards@dali-alliance.org (mailto:awards@dali-alliance.org)
Über die DALI Alliance
Die DALI Alliance ist der weltweite Branchenverband für DALI-basierte Systeme
zur Beleuchtungssteuerung. Die DALI Alliance ist der weltweite Branchenverband
für DALI-basierte Systeme zur Beleuchtungssteuerung. Der gemeinnützige, offene
Zusammenschluss von Beleuchtungsunternehmen aus aller Welt hat sich zum Ziel
gesetzt, den Markt für Beleuchtungssteuerungslösungen auf Basis des
international standardisierten DALI-Protokolls (Digital Addressable Lighting
Interface) weiter auszubauen.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b5026eb6-51b2-40a1-
b1e3-4289ecbe97e7
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