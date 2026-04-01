GNW-News: Damit sich der Arbeitsweg lohnt: Erkenntnisse aus einem der besten 1 % Arbeitsplätze weltweit

^Hauptsitz von Framery in Tampere, Finnland

TAMPERE, Finnland, April 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am Hauptsitz von Framery

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(https://framery.com/en/) gibt es keinerlei Vorgaben, wann Mitarbeitende ins

Büro kommen müssen. Dennoch ist der Standort so beliebt, dass bei inzwischen

über 400 Beschäftigten ein ganz pragmatisches Problem entstanden ist: Parkplätze

sind knapp geworden.

?Wir schreiben niemandem vor, ins Büro zu kommen. Aber die Daten zeigen klar:

Unsere Mitarbeitenden entscheiden sich freiwillig dafür", so CEO Samu Hällfors.

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Leesman (https://www.leesmanindex.com/), der weltweit führende unabhängige

Anbieter für Arbeitsplatzforschung, hat untersucht, wann sich der Weg ins Büro

?tatsächlich lohnt". Im Rahmen seiner unabhängigen Analysen zur

Arbeitsplatzqualität erhebt Leesman, wie Mitarbeitende die Unterstützung ihres

Arbeitsumfelds im Alltag wahrnehmen, und vergleicht diese Ergebnisse mit dem

Leesman Index (https://www.leesmanindex.com/leesman/), einer globalen Datenbank

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mit über 1,5 Millionen Befragungen. Der weltweite Durchschnittswert für die

Bewertung der Arbeitsumgebung im Büro (Lmi) liegt bei 69,5. Der Benchmark für

das Arbeiten im Homeoffice (H-Lmi) liegt hingegen bei 79,5. Der Hauptsitz von

Framery in Tampere erreicht einen Lmi-Wert von 82,5 und gehört damit zur

weltweiten Spitzenklasse der Arbeitsplätze.

Als führender Anbieter von schallisolierten Arbeitskabinen

(https://framery.com/en/office-pods-and-booths/) und intelligenten Bürolösungen

(https://framery.com/en/smart-office-solutions/) nutzt Framery seinen eigenen

Hauptsitz als eine Art?Live-Labor" und testet jede neue Funktion zunächst

intern, bevor sie auf den Markt kommt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass

das Unternehmen verstanden hat, was Büros wirklich attraktiv macht: nämlich die

konsequente Beherrschung der Grundlagen.

Leesmans Forschung in über 10.000 Arbeitsumgebungen bestätigt, dass das moderne

Büro sein eigentliches Ziel häufig verfehlt. Peggie Rothe, Chief Insights &

Research Officer des Unternehmens, sagt:

?Der durchschnittliche Haushalt ist fürs Leben gemacht und unterstützt

Wissensarbeitende oft besser als das durchschnittliche Büro, das fürs Arbeiten

konzipiert ist."

Die Philosophie des?Live-Labors" von Framery basiert auf einer einfachen Idee:

Menschen genau dann den passenden Raum zu geben, wenn sie ihn brauchen. Die

Daten zeigen deutlich, welche Wirkung dieser Ansatz hat:

* Während weltweit 66 % der Büroangestellten durch Lärm beeinträchtigt werden,

sind bei Framery 96 % der Mitarbeitenden mit dem Zugang zu schallisolierten

Arbeitskabinen zufrieden.

* Intelligente Bürolösungen ermöglichen die Buchung von Räumen in

Sekundenschnelle. Dies spiegelt sich in einer Zufriedenheitsrate von 99 %

bei geplanten Meetings sowie 97 % bei den Raumbuchungssystemen wider.

* 89 % der Mitarbeitenden geben an, dass das Büro kreatives Denken

unterstützt; 97 % fühlen sich bei vertraulichen Gesprächen wohl.

* Für 99 % der Mitarbeitenden unterstützt das Büro Videocalls effektiv, im

Vergleich zu einem weltweiten Durchschnitt von 75 %.

* 90 % der Mitarbeitenden bei Framery geben an, dass das Büro ihre

Produktivität unterstützt, gegenüber einem globalen Benchmark von 67 %.

?Wir haben gelernt, dass sich der Weg ins Büro vor allem dann lohnt, wenn

Hindernisse konsequent reduziert werden", sagt Hällfors.

?Wenn man Menschen die richtigen Werkzeuge an die Hand gibt, wird das Büro zu

einem Ort, an dem sie gern sind und nicht zu einem, an den sie müssen. Jetzt

müssen wir nur noch das Parkplatzproblem lösen."

ÜBER FRAMERY

Framery ermöglicht es Menschen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und

Aufgaben effizient zu erledigen. Mit schallisolierten Arbeitskabinen und

intelligenten Bürolösungen verwandelt Framery klassische Büros in

Arbeitsumgebungen, in denen Menschen gerne arbeiten. Deshalb ist Framery für

Millionen Beschäftigte in über 100 Ländern sowie bei vielen der weltweit

führenden Unternehmen ein fester Bestandteil eines erfolgreichen Arbeitstags.

ÜBER LEESMAN

Leesman wurde 2010 gegründet und ist der weltweit führende unabhängige Anbieter

zur Bewertung von Arbeitsplatzqualität. Leesman liefert Organisationen

datengestützte Erkenntnisse zur Arbeitsplatzqualität aus Sicht der

Mitarbeitenden und unterstützt sie dabei, Arbeitsumgebungen zu schaffen, in

denen Menschen ihr Potenzial entfalten können.

Mithilfe verschiedener Analyse- und Bewertungsinstrumente erfasst Leesman, wie

Mitarbeitende die Unterstützung ihrer Arbeitsumgebung im Alltag wahrnehmen.

Durch die Bewertung, wie gut Organisationen ihre Mitarbeitenden sowohl im

Homeoffice als auch im Büro unterstützen, lassen sich die Ergebnisse mit der

weltweit größten Datenbank dieser Art vergleichen.

Da sich Arbeitskulturen rasant verändern, helfen die Erkenntnisse von Leesman

Unternehmen dabei, fundierte, zukunftsorientierte Entscheidungen zu treffen,

Risiken zu reduzieren und Arbeitsumgebungen zu schaffen, in denen Menschen

zufrieden und produktiv arbeiten können.

Für weitere Informationen und Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an

media@framery.com (mailto:media@framery.com) oder info@leesmanindex.com

(mailto:info@leesmanindex.com).

(mailto:media@framery.com,%20info@leesmanindex.com)

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