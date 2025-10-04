DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.190 +0,1%Euro1,1728 -0,1%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Webinar mit Wieland Staud: Wall Street, DAX und Gold - so bist Du für die Jahresendrally bereit Webinar mit Wieland Staud: Wall Street, DAX und Gold - so bist Du für die Jahresendrally bereit
HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

GNW-News: Dangbei beteiligt sich mit Rabatten von bis zu 40 % an den Prime Big Deal Days von Amazon in Deutschland

04.10.25 10:34 Uhr

^BERLIN, Oct. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, ein führender Innovator im

Bereich der intelligenten Projektionstechnologie, wird vom 4. bis 10. Oktober

Wer­bung

2025 an den Prime Big Deal Days von Amazon Deutschland teilnehmen. Kunden können

bis zu 40 % auf die beliebtesten Projektoren von Dangbei sparen, von den

Flaggschiff-4K-Modellen bis hin zu tragbaren Lösungen.

Größte Ersparnis

Dangbei N2-Weiß (https://www.amazon.de/dp/B0D1G6PTW5) - Ein kompakter

Einsteiger-Projektor mit einer Helligkeit von 400 ISO-Lumen, der helle und klare

Bilder in einem minimalistischen Design liefert. Ideal für Erstkäufer.

Wer­bung

Jetzt 179 EUR (40 % Rabatt, reduziert von 299 EUR).

Flaggschiff-Heimkino-Projektoren

Dangbei DBOX02 (https://www.amazon.de/dp/B0D25MPKZN) - 4K-ALPD-Laserprojektor

mit 2450 ISO-Lumen für helle Tageslichtdarstellung, Google TV mit lizenziertem

Netflix.

Jetzt 1.199 EUR (25 % Rabatt, reduziert von 1.599 EUR).

Bonusgeschenk: ein kostenloser Ständer (im Wert von 89 EUR) beim Kauf; begrenzte

Stückzahl verfügbar.

Wer­bung

Dangbei DBOX02 Pro (https://www.amazon.de/dp/B0F7RKFBFY) - 4K-Laserprojektor mit

2000 ISO-Lumen, HDR10+, optimierter Bildverarbeitung und integriertem Gimbal-

Ständer - für Anwender, die Wert auf kinoreife Tonwertzuordnung und flexible

Platzierung legen.

Jetzt 1.019 EUR (32 % Rabatt, reduziert von 1.499 EUR).

Dangbei MP1 Max (https://www.amazon.de/dp/B0F43KYRJX) - Tri-Laser + LED 4K-

Projektor der nächsten Generation mit 3100 ISO-Lumen, 110 % BT.2020-Farbe und

einer Genauigkeit von?EÂ°