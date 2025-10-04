GNW-News: Dangbei beteiligt sich mit Rabatten von bis zu 40 % an den Prime Big Deal Days von Amazon in Deutschland
^BERLIN, Oct. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, ein führender Innovator im
Bereich der intelligenten Projektionstechnologie, wird vom 4. bis 10. Oktober
2025 an den Prime Big Deal Days von Amazon Deutschland teilnehmen. Kunden können
bis zu 40 % auf die beliebtesten Projektoren von Dangbei sparen, von den
Flaggschiff-4K-Modellen bis hin zu tragbaren Lösungen.
Größte Ersparnis
Dangbei N2-Weiß (https://www.amazon.de/dp/B0D1G6PTW5) - Ein kompakter
Einsteiger-Projektor mit einer Helligkeit von 400 ISO-Lumen, der helle und klare
Bilder in einem minimalistischen Design liefert. Ideal für Erstkäufer.
Jetzt 179 EUR (40 % Rabatt, reduziert von 299 EUR).
Flaggschiff-Heimkino-Projektoren
Dangbei DBOX02 (https://www.amazon.de/dp/B0D25MPKZN) - 4K-ALPD-Laserprojektor
mit 2450 ISO-Lumen für helle Tageslichtdarstellung, Google TV mit lizenziertem
Netflix.
Jetzt 1.199 EUR (25 % Rabatt, reduziert von 1.599 EUR).
Bonusgeschenk: ein kostenloser Ständer (im Wert von 89 EUR) beim Kauf; begrenzte
Stückzahl verfügbar.
Dangbei DBOX02 Pro (https://www.amazon.de/dp/B0F7RKFBFY) - 4K-Laserprojektor mit
2000 ISO-Lumen, HDR10+, optimierter Bildverarbeitung und integriertem Gimbal-
Ständer - für Anwender, die Wert auf kinoreife Tonwertzuordnung und flexible
Platzierung legen.
Jetzt 1.019 EUR (32 % Rabatt, reduziert von 1.499 EUR).
Dangbei MP1 Max (https://www.amazon.de/dp/B0F43KYRJX) - Tri-Laser + LED 4K-
Projektor der nächsten Generation mit 3100 ISO-Lumen, 110 % BT.2020-Farbe und
einer Genauigkeit von?EÂ°