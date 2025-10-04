GNW-News: Dangbei beteiligt sich mit Rabatten von bis zu 40 % an den Prime Big Deal Days von Amazon in Deutschland

^BERLIN, Oct. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, ein führender Innovator im

Bereich der intelligenten Projektionstechnologie, wird vom 4. bis 10. Oktober

2025 an den Prime Big Deal Days von Amazon Deutschland teilnehmen. Kunden können

bis zu 40 % auf die beliebtesten Projektoren von Dangbei sparen, von den

Flaggschiff-4K-Modellen bis hin zu tragbaren Lösungen.

Größte Ersparnis

Dangbei N2-Weiß (https://www.amazon.de/dp/B0D1G6PTW5) - Ein kompakter

Einsteiger-Projektor mit einer Helligkeit von 400 ISO-Lumen, der helle und klare

Bilder in einem minimalistischen Design liefert. Ideal für Erstkäufer.

Jetzt 179 EUR (40 % Rabatt, reduziert von 299 EUR).

Flaggschiff-Heimkino-Projektoren

Dangbei DBOX02 (https://www.amazon.de/dp/B0D25MPKZN) - 4K-ALPD-Laserprojektor

mit 2450 ISO-Lumen für helle Tageslichtdarstellung, Google TV mit lizenziertem

Netflix.

Jetzt 1.199 EUR (25 % Rabatt, reduziert von 1.599 EUR).

Bonusgeschenk: ein kostenloser Ständer (im Wert von 89 EUR) beim Kauf; begrenzte

Stückzahl verfügbar.

Dangbei DBOX02 Pro (https://www.amazon.de/dp/B0F7RKFBFY) - 4K-Laserprojektor mit

2000 ISO-Lumen, HDR10+, optimierter Bildverarbeitung und integriertem Gimbal-

Ständer - für Anwender, die Wert auf kinoreife Tonwertzuordnung und flexible

Platzierung legen.

Jetzt 1.019 EUR (32 % Rabatt, reduziert von 1.499 EUR).

Dangbei MP1 Max (https://www.amazon.de/dp/B0F43KYRJX) - Tri-Laser + LED 4K-

Projektor der nächsten Generation mit 3100 ISO-Lumen, 110 % BT.2020-Farbe und

einer Genauigkeit von