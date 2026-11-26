^HINGGAN LEAGUE, China, Nov. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das 21. Arxan Eis- und

Schneefestival sowie die Kampagne des Jahres 2027 zur Förderung des Eis- und

Werbung

Schneetourismus im Ausland unter dem Motto?Nihao! China" wurden am 25. November

in Arxan in der Autonomen Region Innere Mongolei im Norden Chinas eröffnet.

Unter dem Motto?Nihao! China · Let the World Discover Arxan" zielt das Festival

darauf ab, den kulturellen und touristischen Austausch zwischen China und

anderen Ländern zu fördern, einem internationalen Publikum die Attraktivität des

chinesischen Eis- und Schneetourismus näherzubringen und natürliche Ressourcen

Werbung

in eine treibende Kraft für wirtschaftliches Wachstum zu verwandeln.

Das Festival wurde gemeinsam vom Chinesischen Zentrum für internationalen

Kulturaustausch und Tourismusförderung, dem Ministerium für Kultur und Tourismus

der Autonomen Region Innere Mongolei, dem Komitee der Kommunistischen Partei

Chinas der Liga Hinggan sowie der Verwaltungsbehörde der Liga Hinggan

organisiert. Menschen aus aller Welt kamen zu dem Festival in Arxan zusammen,

Werbung

darunter Vertreter der Reisebranche und Delegierte von Verbänden der Eis- und

Schneebranche aus Malaysia, Südkorea, der Mongolei, Usbekistan, Indonesien,

Thailand, Singapur und Australien sowie Vertreter der Reisebranche und

kultureller Einrichtungen aus Hongkong und Macao, Social-Media-Influencer aus

dem Ausland, Vertreter von Online-Reisebüros und Journalisten verschiedener

Medien. Arxan verfügt über vielfältige natürliche Ressourcen, darunter Eis und

Schnee, heiße Quellen, Vulkane, Wälder und Grenzlandschaften. Es handelt sich um

einen Tourismusort von nationaler Bedeutung, der als?Heimat der heißen Quellen

in China" bekannt ist. Die Stadt dient als Wintertrainingsstützpunkt für Chinas

Nationalmannschaften und ist zudem als?Wiege der Olympiasieger"

bekannt. Olympiasieger wie Han Xiaopeng, Xu Mengtao und Qi Guangpu haben hier

trainiert und ihre sportliche Karriere vorangetrieben.

Bei der Eröffnungsfeier unterbreiteten Experten und Wissenschaftler aus

verschiedenen Bereichen und Branchen, wie etwa Kulturtourismus, Marketing und

Kommunikation sowie Unternehmensinnovation, fundierte Vorschläge zur Förderung

einer qualitativ hochwertigen Entwicklung des Eis- und Schneetourismus in Arxan.

Der Werbefilm?Nihao, World! This Is Arxan" feierte seine weltweite Premiere und

stellte Arxan einem internationalen Publikum vor. Im Rahmen der Feierlichkeiten

wurde zudem ein?Arxan-Botschafter für Eis- und Schneetourismus" ernannt. Xu

Mengtao, zweifache Olympiasiegerin im Freestyle-Ski-Aerials der Frauen, wurde in

diese Funktion berufen. Xu begann im Alter von 13 Jahren in Arxan mit dem

Training, wo sie ihre Ambitionen im Wintersport verfolgte und schließlich alle

wichtigen Titel in ihrer Disziplin gewann. Als Botschafterin wird sie dem

Publikum im In- und Ausland Geschichten über den Eis- und Schneetourismus in

Arxan vermitteln und dazu beitragen, die Stadt zu einer international bekannten

Marke für Eis- und Schneetourismus zu entwickeln.

Das Festival bietet ein vielfältiges Angebot an Aktivitäten. Die Gäste können

sich auf die immersive Aufführung Ode an Eis und Schnee: Harmonie aller Dinge

freuen und Sehenswürdigkeiten wie das Taikang-Kunstzentrum, das Chinesische

Thermalquellenmuseum, den Unfrozen River und den Shitang-Wald besuchen, um die

Wald-, Vulkan- und Thermalquellenlandschaften von Arxan zu erleben. Außerdem

werden sie an der Eröffnungsfeier des 3. Arxan Eis- und Schnee-Nadam-Volksfests

und des Winter-Spaß-Karnevals unter dem Motto?Wälder & Schneefelder · Trendiger

Spaß in Halun", an einem Eis- und Schnee-Poetry-Slam sowie an weiteren

Aktivitäten teilnehmen. Gleichzeitig findet ein Matchmaking- und

Geschäftstreffen für Vertreter der Reisebranche aus dem In- und Ausland statt,

um die Zusammenarbeit innerhalb der Branche zu fördern, die Vernetzung zwischen

den nationalen und internationalen Tourismusmärkten zu stärken und für beide

Seiten vorteilhafte Partnerschaften zu fördern.

Das diesjährige Festival nutzt die Chancen für die Eis- und Schneebranche in der

Zeit nach den Olympischen Winterspielen und bietet 12 thematische Aktivitäten,

10 Wintertourismusangebote und sechs Premium-Reiserouten. Mit Schnee als

Visitenkarte und heißen Quellen als Einladung heißt Arxan Besucherinnen und

Besucher aus aller Welt willkommen, um den Charme des Winters zu erleben. Das

Festival soll das Markenimage der Stadt?Ice & Snow in the Greater Khingan

Mountains · Fairy-Tale Arxan" (?Eis und Schnee im Großen Khingan-Gebirge ·

Märchenhaftes Arxan") weiter stärken, ihren internationalen Bekanntheitsgrad

steigern und Arxan als internationales Reiseziel für den Eis- und

Schneetourismus etablieren.

Herr Hao, Tel: 86-10-63074558Â°