GNW-News: Das 4. Liangzhu-Forum wird in Hangzhou eröffnet und fördert den globalen Dialog über das Kulturerbe

19.10.26 18:59 Uhr

^HANGZHOU, China, Oct. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In diesem goldenen Oktober

richtet sich die weltweite Aufmerksamkeit erneut auf Liangzhu im Bezirk Yuhang

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der ostchinesischen Stadt Hangzhou. Am 18. Oktober wurde dort das 4. Liangzhu-

Forum eröffnet. Hunderte Gäste aus dem In- und Ausland kamen zusammen, um unter

dem Motto?Brücken zwischen Vergangenheit und Zukunft: Bewahrung des Kulturerbes

für unsere Zeit" intensiv über den Schutz und die Weitergabe des Kulturerbes zu

diskutieren.

In diesem Jahr jährt sich die Entdeckung der archäologischen Stätte von Liangzhu

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zum 90. Mal. Vor mehr als 5.000 Jahren errichteten die Menschen von Liangzhu

hier eine beeindruckende Stadt und schufen eine blühende Zivilisation, die auf

dem Reisanbau beruhte. 2019 wurden die archäologischen Ruinen der Stadt Liangzhu

in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen und liefern seither einen greifbaren

Beleg für die 5.000-jährige Geschichte der chinesischen Zivilisation.

Heute ist dieses geschichtsträchtige Gebiet weit mehr als eine archäologische

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Grabungsstätte. Es hat sich zu einem Ort entwickelt, an dem verschiedene

Kulturen miteinander in Dialog treten und sich gegenseitig inspirieren.

Das 2023 ins Leben gerufene Liangzhu-Forum hat den Austausch zwischen den

Zivilisationen Chinas und der Partnerländer der?Belt and Road"-Initiative

gefördert. Aufbauend auf den Erfolgen seiner ersten drei Ausgaben hat es sich zu

einer dauerhaften Plattform auf nationaler Ebene für den Dialog zwischen den

Zivilisationen entwickelt.

Bislang hat das Forum mehr als 1.300 Gäste aus 115 Ländern und Regionen

empfangen. Es hat konkrete Kooperationen angestoßen, darunter gemeinsame

archäologische Forschungsprojekte, den wechselseitigen Austausch von

Kulturausstellungen sowie den technischen Austausch zur Erhaltung des

Kulturerbes. In diesem Jahr wurde das Forum als Dialogplattform auf nationaler

Ebene in den Entwurf des 15. Fünfjahresplans Chinas aufgenommen.

Neben der Eröffnungszeremonie und dem Hauptforum umfasst die vierte Ausgabe laut

dem Organisationskomitee fünf Unterforen und fünf Begleitveranstaltungen. Auf

der Agenda stehen zentrale Themen des globalen Kulturerbes, darunter die

Archäologie früher Zivilisationen, die Nominierung von Welterbestätten, der

Einsatz neuer Technologien in der Denkmalpflege, die Rückgabe verlorener

Kulturgüter und die nachhaltige Entwicklung des Tourismus an Kulturerbestätten.

Das Hauptforum bietet Grundsatzreden, Unterzeichnungszeremonien für

internationale Kooperationsvereinbarungen und die Vorstellung wichtiger

Forschungsergebnisse zu den Ursprüngen der Jangtse-Zivilisation. In den parallel

stattfindenden Unterforen untersuchen Wissenschaftler die Ursprünge antiker

Zivilisationen und widmen sich zugleich konkreten, weltweiten Herausforderungen.

Im Mittelpunkt stehen der Einsatz neuer Technologien zum Schutz des Kulturerbes,

die Rückgabe verlorener Kulturgüter sowie die Frage, wie sich Denkmalschutz und

Tourismusentwicklung miteinander vereinbaren lassen.

Der Austausch beschränkt sich nicht auf die Konferenzräume. Zahlreiche

Begleitveranstaltungen lassen alte Zivilisationen sichtbar und lebendig werden.

25 Künstler aus 14 Ländern sind nach Hangzhou gereist, um sich vor Ort

inspirieren zu lassen. Sie besuchen UNESCO-Weltkulturerbestätten wie die

archäologischen Ruinen der Stadt Liangzhu, den Westsee und den Kaiserkanal und

halten die Begegnungen zwischen den Kulturen in ihren Kunstwerken fest.

Der lebendige Kultur- und Kreativitätmarkt in Liangzhu verbindet traditionelles

Handwerk mit KI-gestützten Innovationen. So entsteht eine durchgängige

Wertschöpfungskette, die kulturelle Ressourcen in kreative Produkte verwandelt.

Bei Jugenddialogen diskutieren zudem ausländische Botschafter in China und

Experten mit Schülerinnen und Schülern über die Bedeutung des gegenseitigen

Lernens zwischen den Zivilisationen.

Über die Veranstaltungen des Forums hinaus trägt der Liangzhu-Kulturkorridor

dazu bei, den Schutz des Kulturerbes in den Alltag der Menschen zu integrieren.

Viele Welterbestätten stehen vor einem bekannten Dilemma: Werden sie zu stark

abgeschirmt, drohen isolierte?Kulturinseln" zu entstehen. Eine übermäßige

Bebauung hingegen kann die historischen Zeugnisse gefährden.

Liangzhu hat einen tragfähigen alternativen Ansatz entwickelt. Ausgehend von den

Ruinen der antiken Stadt verknüpft das Konzept historische Stätten, alte Städte

und Dörfer sowie Kultur- und Kreativparks miteinander. Die archäologischen

Ressourcen fördern lokale Wirtschaftszweige und steigern die Einkommen der

Haushalte. So gelingt es, den Schutz des Kulturerbes, wirtschaftliches Wachstum

und die Lebensqualität der Bevölkerung miteinander in Einklang zu bringen.

Kulturerbe ist hier kein Ausstellungsstück, das hinter Zäunen verborgen bleibt.

Motive antiker Jade-Cong werden für Produkte der Kultur- und Kreativwirtschaft

neu interpretiert. Mithilfe von VR-Technologie können Besucher in die 5.000

Jahre alte Stadt eintauchen. Auch die Bewohner der umliegenden Dörfer

profitieren von den Vorteilen, die die kulturelle Entwicklung mit sich bringt.

Zivilisationen gewinnen durch den Austausch an Vielfalt und werden durch

gegenseitiges Lernen bereichert. Das Liangzhu-Forum bietet eine offene

Dialogplattform auf Augenhöhe, die tief in der 5.000-jährigen Geschichte dieser

Region verwurzelt ist. Es ermöglicht Teilnehmern aus aller Welt, die gemeinsamen

Ursprünge der Menschheit neu zu entdecken und zu erörtern, wie das kulturelle

Erbe zur Bewältigung heutiger Herausforderungen beitragen kann - damit die

überlieferte Weisheit der Zivilisationen auch die Gegenwart und Zukunft erhellt.

Kontaktperson: Frau Pang, Tel: 86-10-63074558Â°