GNW-News: Das CFA Institute fordert einen stärkeren Anlegerschutz, da die EU den Zugang von Privatanlegern zu privaten Märkten ausweitet
^LONDON, Sept. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das CFA Institute Research and Policy
Center fordert die Europäische Union auf, den breiteren Zugang von
Privatanlegern zu privaten Märkten mit Reformen zu verbinden, die den
Anlegerschutz stärken, die Funktionsweise des Marktes für Privatanleger
verbessern und stärker integrierte Kapitalmärkte fördern.
Ein heute vom CFA Institute Research and Policy Center veröffentlichtes neues
Grundsatzpapier mit dem Titel?Private Market Investment in the EU: Prudent
Access for Retail Investors" (https://bit.ly/4h63ygX) befasst sich mit einer
zunehmend bedeutenden Anlageklasse, die entscheidend dazu beitragen könnte,
einen Teil des langfristigen Investitionsbedarfs in Europa zu decken. Der
überarbeitete Europäische Langfristige Investmentfonds (ELTIF) führt ein neues
Fondsformat ein, das bereits zu einer beträchtlichen Anzahl neuer Fondsangebote
geführt hat. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die EU bestrebt ist, mehr
Gelder von Anlegern in langfristige Investitionen zu lenken, wie beispielsweise
in die Infrastruktur oder in digitale und grüne Energieanlagen.
Das Papier kommt zu dem Schluss, dass das überarbeitete Fondsformat ein
begrüßenswerter Schritt ist, um Investitionen auf dem privaten Markt einem
breiteren Kreis von Anlegern zugänglich zu machen, argumentiert jedoch, dass
neue Anlageprodukte allein nicht ausreichen werden, um die übergeordneten Ziele
einer Vertiefung der Kapitalmärkte oder einer stärkeren Beteiligung von
Privatanlegern zu erreichen. Mit der Begründung, dass ELTIFs ohne weitere
Reformen diese weitreichenden Ziele wahrscheinlich nicht erreichen werden.
Alexander Lehmann, Director, Capital Markets Policy (EU) beim CFA Institute,
erklärt:
?Europäische Haushalte verfügen über beträchtliche Ersparnisse, doch nur ein
geringer Teil dieses Kapitals wird in Kapitalmarktinstrumente investiert. Europa
hat die Möglichkeit, einen größeren Teil dieser Ersparnisse zu mobilisieren und
in langfristige Investitionsprojekte zu lenken. Der überarbeitete ELTIF-Rahmen
ist ein willkommener Schritt, sollte jedoch als ein Element eines umfassenderen
Programms zur Reform der Kapitalmärkte betrachtet werden."
In dem Papier werden mehrere Empfehlungen ausgesprochen, damit Private-Asset-
Fonds, die traditionell institutionellen Anlegern vorbehalten sind, auch für
Privatanleger mit entsprechender Erfahrung angeboten werden können. Zu den
weiteren Reformen könnten die Anpassung der Geeignetheitsanforderungen für
Anleger bei Investitionen in den privaten Markt oder die Verbesserung der
Transparenz hinsichtlich Kosten und Liquidität gehören. Ein indirekter Zugang
über Pensionsfonds, deren Verwalter möglicherweise besser in der Lage sind, das
Verhalten der Fondsmanager zu überwachen, könnte die sinnvollere unmittelbare
Option sein.
Alexander Lehmann fügte hinzu:
?Ein breiterer Zugang von Privatanlegern zu privaten Märkten sollte mit einem
starken Anlegerschutz und einem Rahmenwerk für Privatanleger einhergehen, das
fundierte Anlageentscheidungen unterstützt. Diese Reformen werden ebenso wichtig
sein, wenn sich der Zugang von Privatanlegern zu den privaten Märkten
erfolgreich entwickeln soll."
Private Market Investment in the EU: Prudent Access for Retail Investors ist
Teil einer fortlaufenden Reihe des CFA Institute Research and Policy Center, die
sich mit privaten Märkten befasst. Zum Herunterladen besuchen Sie bitte:
https://bit.ly/4h63ygX
(https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F4h63
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Wenn Sie mit dem Verfasser des Berichts sprechen möchten, wenden Sie sich bitte
an PR@cfainstitute.org (mailto:PR@cfainstitute.org)
Über das CFA Institute Research and Policy Center
Das CFA Institute Research and Policy Center vereint das Fachwissen des CFA
Institute mit einer vielfältigen, interdisziplinären Expertengemeinschaft, die
gemeinsam an der Lösung komplexer Probleme arbeitet. Fest verankert in den
Grundsätzen des CFA Institute - intellektuelle Unabhängigkeit, Unparteilichkeit
und fachliche Genauigkeit - zielen die Forschungs-, Interessenvertretungs- und
Normungsaktivitäten darauf ab, Forschungsergebnisse in Maßnahmen umzusetzen, die
die Märkte stärken, die Ethik fördern und die Ergebnisse für Anleger verbessern,
zum letztendlichen Nutzen der Gesellschaft. Das Center gliedert seine Arbeit in
vier Themenbereiche: Kapitalmärkte, Technologie, die Zukunft der
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