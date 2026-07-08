GNW-News: Das chinesische Unternehmen UBTECH stellt die U1-Serie vor: humanoide Roboter in Lebensgröße mit ultra-bionischem Design

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^SHENZHEN, China, July 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der chinesische Entwickler

humanoider Roboter UBTECH hat kürzlich im Rahmen seines Global Launch Events

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2026 in Shenzhen seine langfristige Strategie zur Mensch-Maschine-Symbiose, die

neue Verbrauchermarke?UWORLD" sowie die ultra-bionische humanoide Roboterreihe

U1 in Lebensgröße für den Massenmarkt vorgestellt. Dies markiert einen

bedeutenden Meilenstein und signalisiert den Beginn einer neuen Ära, in der in

China konzipierte und gefertigte humanoide Roboter den Massenmarkt erreichen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

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(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5430/eng)

Im Rahmen der Veranstaltung präsentierte UBTECH-Gründer Zhou Jian einen

dreistufigen Fahrplan für die?Mensch-Maschine-Symbiose": die Automatisierung

gefährlicher und sich wiederholender Tätigkeiten zur Entlastung der

Arbeitskräfte, die Einführung von Begleit- und Pflegediensten für den privaten

Haushalt sowie die umfassende Integration von Mensch und Maschine.

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Er betonte, dass sich UBTECH nicht nur als Hersteller humanoider Robotersysteme

positioniert, sondern als Plattformunternehmen für die Produktivität der Zukunft

- gestützt auf zwei langfristig angelegte Entwicklungspläne über jeweils zehn

Jahre.

Tan Min, Chief Brand Officer von UBTECH, präsentierte die ultra-bionische

humanoide Roboterreihe UWORLD U1. Diese umfasst den Halbkörper-Roboter U1 Lite,

den Premium-Ganzkörperroboter U1 Pro sowie den hochdynamischen Ganzkörperroboter

U1 Ultra. Die Modelle verfügen über 88 Gelenke mit hohem Freiheitsgrad, eine

Akkulaufzeit von zwei bis vier Stunden sowie Wi-Fi-Konnektivität. Die Produkte

sind mit dem empathischen Large Language Model Resonance-LM für eine

langfristige Begleitung ausgestattet und werden durch proprietäre Systeme wie

ein bionisches?Fast-Slow-Brain", eine bionische ausdrucksgesteuerte Steuerung

sowie einen zeitübergreifenden Speicher ergänzt. Dadurch können sie die

Emotionen der Nutzer aktiv wahrnehmen. Sämtliche Daten werden dabei lokal

verschlüsselt und durchgängig Ende-zu-Ende gespeichert.

Mit der offiziellen Markteinführung des UWORLD U1 hat UBTECH seine dreistufige

Strategie für humanoide Roboter -?zuerst Industrie, dann Gewerbe und

schließlich Verbraucher" - vollständig umgesetzt und damit an den politischen

Leitlinien Chinas ausgerichtet. Die Walker-S-Serie für industrielle Anwendungen

ging 2025 in die Serienproduktion und wurde erstmals ausgeliefert.

Angesichts der kontinuierlichen Fortschritte im Bereich der Künstlichen

Intelligenz und der verkörperten Intelligenz entwickelt sich die chinesische

Industrie für im Inland entwickelte und produzierte humanoide Roboter sowohl

hinsichtlich der Qualität als auch des Produktionsumfang rasant weiter. Zhou

erklärte, das Unternehmen werde seine Investitionen in die zentrale Forschung

und Entwicklung weiter erhöhen und strebe bis 2026 eine jährliche

Produktionskapazität von 10.000 Einheiten an. Gleichzeitig sollen technologische

Innovationen, anwendungsorientierte Einsatzszenarien sowie die Entwicklung von

Industriestandards vorangetrieben werden, um China eine führende

Wettbewerbsposition in der globalen Branche für humanoide Roboter zu sichern.

Quelle: UBTECH

Kontaktperson: Herr Sun, Tel: 86-10-63074558Â°