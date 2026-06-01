GNW-News: Das KFSH stellt auf der HLTH Europe 2026 die Transformation von Gesundheitsdienstleistern anhand messbarer betrieblicher Ergebnisse vor
^AMSTERDAM, June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist
Hospital & Research Centre (KFSH) vermittelt im Rahmen seiner Teilnahme an der
HLTH Europe 2026, die vom 15. bis 18. Juni in Amsterdam stattfindet, eine
praxisorientierte Botschaft zur Transformation von Gesundheitsdienstleistern:
Krankenhäuser können die steigende Nachfrage nicht allein durch Technologie
bewältigen; sie müssen Versorgungspfade neu gestalten, Echtzeitdaten nutzen und
Betriebsmodelle entwickeln, die den Zugang, die Effizienz und die
Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern.
Als Sponsor trägt das KFSH zu den auf Leistungserbringer ausgerichteten
Diskussionen über Innovationen und die Zukunft der Gesundheitsversorgung bei.
Die Erfahrungen des KFSH zeigen, wie ein führendes universitäres medizinisches
Zentrum komplexe Abläufe modernisieren und gleichzeitig den Zugang zu
hochspezialisierten Leistungen wie Transplantationen, Onkologie, Immuntherapie
und innovativen Behandlungsmethoden erweitern kann.
Ein zentrales Beispiel hierfür ist die KI-gestützte Leitstelle für
Patientenfluss und Kapazitäten des KFSH, die Patientenbewegungen in Echtzeit
verfolgt, Engpässe prognostiziert, operative Warnmeldungen ausgibt und eine
schnellere Entscheidungsfindung unterstützt. Dieses datengestützte Modell trug
dazu bei, die mittlere Verweildauer in der Notaufnahme von mehr als 13 Stunden
im Jahr 2023 auf 3,2 Stunden bis Mitte 2025 zu senken - ein Rückgang um 75 %,
wodurch das KFSH bei diesem Indikator weltweit zu den besten 5 % der
akademischen medizinischen Zentren mit hoher Kapazität zählt.
Das KFSH hat zudem die krankenhausweiten Abläufe neu gestaltet, um Verzögerungen
während des gesamten Behandlungsverlaufs zu verringern. Zu diesen Maßnahmen
gehörten direkte Aufnahmeprozesse für stabilisierte Patienten, beschleunigte
Entlassungen am Vormittag, eine zügigere Abwicklung der Entlassungsmedikamente
sowie optimierte Labor- und radiologische Diagnostik. Zusammen haben diese
Veränderungen die Bettenkapazität erweitert und die Fähigkeit des Krankenhauses
zur Versorgung hochkomplexer Fälle gestärkt.
Die Beteiligung des KFSH zeigt, dass die Umgestaltung der Gesundheitsversorgung
am effektivsten ist, wenn digitale Systeme, klinische Führung, operative
Verantwortlichkeit und patientenzentrierte Versorgung in einem messbaren Modell
vereint werden.
Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 auf Platz 1 im
Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 unter den 250
führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 eingestuft und
als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten ausgezeichnet.
Es wurde zudem von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser
2026, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser 2026 und der weltweit
besten Spezialkliniken 2026 aufgenommen.
Weitere Informationen:
mediacoverage@kfshrc.edu.sa
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