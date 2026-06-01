GNW-News: Das KFSH stellt auf der HLTH Europe 2026 die Transformation von Gesundheitsdienstleistern anhand messbarer betrieblicher Ergebnisse vor

^AMSTERDAM, June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist

Hospital & Research Centre (KFSH) vermittelt im Rahmen seiner Teilnahme an der

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HLTH Europe 2026, die vom 15. bis 18. Juni in Amsterdam stattfindet, eine

praxisorientierte Botschaft zur Transformation von Gesundheitsdienstleistern:

Krankenhäuser können die steigende Nachfrage nicht allein durch Technologie

bewältigen; sie müssen Versorgungspfade neu gestalten, Echtzeitdaten nutzen und

Betriebsmodelle entwickeln, die den Zugang, die Effizienz und die

Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern.

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Als Sponsor trägt das KFSH zu den auf Leistungserbringer ausgerichteten

Diskussionen über Innovationen und die Zukunft der Gesundheitsversorgung bei.

Die Erfahrungen des KFSH zeigen, wie ein führendes universitäres medizinisches

Zentrum komplexe Abläufe modernisieren und gleichzeitig den Zugang zu

hochspezialisierten Leistungen wie Transplantationen, Onkologie, Immuntherapie

und innovativen Behandlungsmethoden erweitern kann.

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Ein zentrales Beispiel hierfür ist die KI-gestützte Leitstelle für

Patientenfluss und Kapazitäten des KFSH, die Patientenbewegungen in Echtzeit

verfolgt, Engpässe prognostiziert, operative Warnmeldungen ausgibt und eine

schnellere Entscheidungsfindung unterstützt. Dieses datengestützte Modell trug

dazu bei, die mittlere Verweildauer in der Notaufnahme von mehr als 13 Stunden

im Jahr 2023 auf 3,2 Stunden bis Mitte 2025 zu senken - ein Rückgang um 75 %,

wodurch das KFSH bei diesem Indikator weltweit zu den besten 5 % der

akademischen medizinischen Zentren mit hoher Kapazität zählt.

Das KFSH hat zudem die krankenhausweiten Abläufe neu gestaltet, um Verzögerungen

während des gesamten Behandlungsverlaufs zu verringern. Zu diesen Maßnahmen

gehörten direkte Aufnahmeprozesse für stabilisierte Patienten, beschleunigte

Entlassungen am Vormittag, eine zügigere Abwicklung der Entlassungsmedikamente

sowie optimierte Labor- und radiologische Diagnostik. Zusammen haben diese

Veränderungen die Bettenkapazität erweitert und die Fähigkeit des Krankenhauses

zur Versorgung hochkomplexer Fälle gestärkt.

Die Beteiligung des KFSH zeigt, dass die Umgestaltung der Gesundheitsversorgung

am effektivsten ist, wenn digitale Systeme, klinische Führung, operative

Verantwortlichkeit und patientenzentrierte Versorgung in einem messbaren Modell

vereint werden.

Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 auf Platz 1 im

Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 unter den 250

führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 eingestuft und

als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten ausgezeichnet.

Es wurde zudem von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser

2026, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser 2026 und der weltweit

besten Spezialkliniken 2026 aufgenommen.

Weitere Informationen:

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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