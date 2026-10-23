GNW-News: Das KFSH verkürzt die Wartezeit auf einen Termin für eine Echokardiographie von 126 Tagen auf einen Tag

23.10.26 17:21 Uhr

^RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) hat die Wartezeit bis zum ersten

Werbung

freien Termin für eine Echokardiographie in seinem?Heart Center of Excellence"

(Herz-Kompetenzzentrum) von 126 Tagen im Juni 2023 auf einen Tag im Jahr 2026

verkürzt und damit eine der Hauptursachen für Verzögerungen zwischen der

Überweisung an einen Kardiologen und der Behandlungsentscheidung beseitigt.

Die Echokardiographie ist eine zentrale Untersuchungsmethode in der

kardiologischen Versorgung, mit der die Struktur und Funktion des Herzens

Werbung

beurteilt werden. Ein langes Warten auf die Untersuchung kann die Diagnose

verzögern, Behandlungsentscheidungen hinauszögern und bei den Patienten

Unsicherheit hinsichtlich ihres Gesundheitszustands hervorrufen.

Die Verbesserung war auf drei Änderungen zurückzuführen. Das KFSH stellte

zusätzliche Echokardiographie-Fachkräfte ein, erweiterte seine Kapazitäten zur

Auswertung von Untersuchungen und führte eine verbindliche 24-Stunden-Frist für

Werbung

die Erstellung von Befunden ein, damit die Ergebnisse den behandelnden Arzt

unverzüglich erreichen.

Diese Änderung kommt einer Einrichtung zugute, die ein umfangreiches und

komplexes Fallaufkommen verwaltet. Das Herz-Kompetenzzentrum verzeichnet

jährlich mehr als 70.000 ambulante Behandlungen, über 5.000

Katheteruntersuchungen bei Erwachsenen und Kindern sowie bis zu 1.400 komplexe

Herzoperationen und verfügt darüber hinaus über spezialisierte Sprechstunden für

kardiale Amyloidose, hypertrophe Kardiomyopathie, Kardio-Onkologie und

fortgeschrittenes Lipidmanagement.

Eine schnellere Diagnostik ist Teil einer umfassenderen Neugestaltung der

kardiologischen Versorgung. Zweimal täglich stattfindende multidisziplinäre

virtuelle Entlassungsrunden sowie ein rund um die Uhr verfügbarer virtueller

Kardiologiedienst haben dazu beigetragen, die durchschnittliche Verweildauer des

Zentrums von neun Tagen im Jahr 2023 auf bisher 7,13 Tage im Jahr 2026 zu

senken.

Bei KFSH wird der Zugang von der Patientenseite aus gemessen. Durch den Wegfall

von Wartezeiten in der Diagnostikphase können alle nachfolgenden Schritte der

kardiologischen Versorgung früher beginnen.

Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre wurde für das Jahr 2026

auf Platz 1 im Nahen Osten und in Afrika sowie auf Platz 12 weltweit unter den

250 führenden akademischen medizinischen Zentren eingestuft. Laut Brand Finance

wurde sie zudem als wertvollste Marke im Gesundheitswesen im Königreich und im

Nahen Osten für das Jahr 2026 ausgezeichnet und von Newsweek in die Listen der

weltweit besten Krankenhäuser, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser

sowie der weltweit besten Spezialkrankenhäuser für das Jahr 2026 aufgenommen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für

Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e9c6583-c6da-42c0-86ca-

f75fa8f5d5bd

Â°