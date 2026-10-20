GNW-News: Das KFSH verkürzt die Wartezeit in der Notaufnahme um 75 % mithilfe eines KI-gestützten Patientenflusssystems

20.10.26 18:08 Uhr

^RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) hat die mittlere Verweildauer in

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der Notaufnahme seines Krankenhauses in Riad um 75 % reduziert - von mehr als

13 Stunden im Jahr 2023 auf 3,2 Stunden bis Mitte 2025. Dies gelang im Zuge

einer krankenhausweiten Umgestaltung des Patientenflusses, die durch künstliche

Intelligenz und operative Echtzeitdaten unterstützt wurde.

Durch diese Verbesserung zählt das KFSH hinsichtlich der Kennzahl?Wartezeit bei

der Notaufnahme" zu den besten 5 % der akademischen medizinischen Zentren mit

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hoher Kapazität weltweit und verdeutlicht, wie operative Innovationen den

Behandlungsablauf für Patienten direkt verbessern und gleichzeitig den Zugang zu

hochspezialisierter Versorgung erweitern können.

Im Mittelpunkt dieser Umgestaltung steht eine KI-gestützte Leitstelle für

Patientenfluss und Kapazitäten, die die Patientenbewegungen im gesamten

Krankenhaus in Echtzeit verfolgt und potenzielle Engpässe prognostiziert, bevor

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diese auftreten. Das System erkennt Verzögerungen automatisch, sendet

Warnmeldungen an die zuständigen Teams und eskaliert ungelöste Probleme, wodurch

Entscheidungen beschleunigt und die Verantwortlichkeit gestärkt werden.

Technologie stellt jedoch nur einen Teil der Lösung dar. Das KFSH hat die

Abläufe über den gesamten Prozess hinweg neu gestaltet - von der Ankunft in der

Notaufnahme bis zur stationären Aufnahme. Dank neuer Abläufe können

stabilisierte Patienten direkt aus den Ambulanzen aufgenommen werden, ohne die

Notaufnahme durchlaufen zu müssen, während frühere Entlassungen am Vormittag,

eine zügigere Abwicklung der Entlassungsmedikamente sowie optimierte Labor- und

Radiologiedienste dazu beigetragen haben, Bettenkapazitäten freizumachen.

Dr. Fahad Alobaid, Facharzt für Lungenheilkunde am KFSH, erklärte:?Diese

Umstellung ist besonders bedeutsam in einem Krankenhaus mit mehr als 1.500

Betten, die für die hochkomplexe Versorgung vorgesehen sind, darunter

Organtransplantation, Onkologie und Immuntherapie, wo ein effizienter

Patientenfluss eng mit der Fähigkeit verbunden ist, komplexe Fälle zu

behandeln."

Die Initiative bietet ein Modell für die Kombination von KI, Prozessumgestaltung

und Echtzeitdaten, um eine der hartnäckigsten betrieblichen Herausforderungen im

Gesundheitswesen zu bewältigen. Das Ergebnis ist nicht nur eine kürzere

Wartezeit, sondern ein reaktionsfähigeres Versorgungssystem, das Patienten

effizienter an die richtige Einrichtung weiterleitet und gleichzeitig

Kapazitäten für diejenigen freihält, die eine hochspezialisierte Behandlung

benötigen.

Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre belegte im Jahr 2026 den

ersten Platz im Nahen Osten und in Afrika sowie den 12. Platz weltweit unter den

250 führenden akademischen medizinischen Zentren und wurde von Brand Finance zur

wertvollsten Marke im Gesundheitswesen in Saudi-Arabien und im Nahen Osten für

das Jahr 2026 gekürt. Das KFSH wurde von Newsweek zudem als eines der weltweit

besten Krankenhäuser, besten?Smart Hospitals" und besten Spezialkrankenhäuser

für das Jahr 2026 ausgezeichnet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für

Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d67b385d-

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