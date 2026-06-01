GNW-News: Das King Faisal Specialist Hospital präsentiert auf der HLTH Europe 2026 sein Ökosystem für angewandte KI in der Radiologie
^AMSTERDAM, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Prof. Dr. Ahmad AbuSalah, Direktor
des Digital Innovation Hub am King Faisal Specialist Hospital & Research Centre
(KFSH), stellt auf der HLTH Europe 2026, die vom 15. bis 18. Juni in Amsterdam
stattfindet, das Modell des Krankenhauses zum Aufbau eines Ökosystems für
angewandte künstliche Intelligenz in der Radiologie vor. Dabei hebt er hervor,
wie KI durch verantwortungsvolle Führung und Steuerung, Workflow-Integration und
eine auf den Menschen ausgerichtete Einführung den Weg vom klinischen Bedarf zu
messbaren Ergebnissen finden kann.
In seinem Vortrag mit dem Titel?Aufbau eines anwendungsorientierten KI-
Ökosystems in der Radiologie: Vom Bedarf zur Wirkung" betont Professor AbuSalah,
dass eine erfolgreiche Einführung von KI im Gesundheitswesen von mehr als nur
dem Einsatz der Technologie abhängt. Er skizziert den ökosystembasierten Ansatz
des KFSH, der eine sichere KI-Governance, ein KI-Fabrikmodell, klinisches
Fachwissen, Partnerschaften, digitale Kultur und kontinuierliche Wertschöpfung
miteinander verbindet, um die Versorgungsqualität, die betriebliche
Nachhaltigkeit, das Patientenerlebnis und die Vordenkerrolle der Einrichtung zu
fördern.
Ein zentraler Punkt der Präsentation ist, dass KI die menschlichen Fähigkeiten
ergänzen und nicht ersetzen sollte. Professor AbuSalah erläutert, dass der
Ansatz des KFSH darauf ausgerichtet ist, Ärzte dabei zu unterstützen, das
steigende Patientenaufkommen zu bewältigen, komplexe klinische Unterlagen zu
prüfen, vermeidbare Fehler zu reduzieren und fundiertere Entscheidungen zu
treffen. Er weist darauf hin, dass Gesundheitssysteme, die sich nicht wandeln,
mit Überlastung, langen Wartezeiten, Burnout des Personals, Verzögerungen bei
der Versorgung und einer langsameren Einführung von Innovationen konfrontiert
sind.
Professor AbuSalah hebt zudem die Pipeline des KFSH für die Governance im
Bereich der angewandten KI hervor, die die Phasen der Konzeption, Umsetzung,
Compliance und Wertabsicherung umfasst. Das Modell verknüpft jede KI-Initiative
mit einem definierten klinischen oder betrieblichen Bedarf, Erfolgskennzahlen,
der strategischen Ausrichtung, der behördlichen Prüfung, dem Engagement der
Nutzer, der kontinuierlichen Leistungsüberwachung sowie internen und externen
Audits. Dieses Rahmenwerk spiegelt den Fokus des KFSH auf verantwortungsvolle
KI, Lokalisierung, Einbindung von Interessengruppen, Compliance,
Rechenschaftspflicht, Nachhaltigkeit und eine wertorientierte Projektauswahl
wider.
In der Radiologie erklärt Professor AbuSalah, dass die Rolle der KI über die
Bildauswertung hinausgeht. Er führt Beispiele an, darunter KI-Unterstützung bei
Röntgenaufnahmen des Brustkorbs, CT-Untersuchungen des Gehirns, Mammographien,
der neurovaskulären Schlaganfallbildgebung, der Überweisung und Aufnahme von
Patienten, der Zusammenfassung von Charts, der Entlassungsberichte, der Risiko-
und Eignungsbeurteilung, der Erstellung medizinischer Gutachten, der Übersetzung
von Befunden sowie der datengestützten klinischen Unterstützung. Er geht auch
auf KI-Tools ein, die radiologische Befunde analysieren, um kritische Befunde zu
identifizieren, sich in radiologische Systeme integrieren lassen und
Warnmeldungen an die Behandlungsteams auslösen, wodurch die Reaktionszeiten
verkürzt und die Patientensicherheit verbessert werden.
Die Präsentation unterstreicht zudem den Fokus des KFSH auf den Aufbau einer
Kultur der angewandten KI durch Zertifizierungsprogramme, Workshops,
Wettbewerbe, Hackathons, Initiativen zur Förderung des Unternehmertums,
Forschungsveröffentlichungen sowie Partnerschaften mit Universitäten, Anbietern,
Start-ups und staatlichen Stellen. Diese Bemühungen zielen darauf ab, die
institutionellen KI-Kapazitäten auszubauen und gleichzeitig sicherzustellen,
dass Innovationen weiterhin mit konkreten klinischen und betrieblichen
Ergebnissen verknüpft bleiben.
Professor AbuSalah kommt zu dem Schluss, dass KI nicht das Ziel an sich ist,
sondern ein Instrument, um eine bessere Versorgung, effizientere Arbeitsabläufe,
sicherere Entscheidungen und nachhaltigere Gesundheitssysteme zu erreichen. Die
Teilnahme des KFSH an der HLTH Europe 2026 spiegelt sein Engagement wider,
praktische Modelle für einen verantwortungsvollen Einsatz künstlicher
Intelligenz beizusteuern und den globalen Dialog über die Zukunft der
spezialisierten Gesundheitsversorgung voranzutreiben.
Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 auf Platz 1 im
Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 unter den 250
führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 eingestuft und
als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Es
wurde zudem von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser 2026,
der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser 2026 und der weltweit besten
Spezialkliniken 2026 aufgenommen.
Weitere Informationen:
mediacoverage@kfshrc.edu.sa
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