GNW-News: Das King Faisal Specialist Hospital präsentiert auf der HLTH Europe 2026 sein Ökosystem für angewandte KI in der Radiologie

^AMSTERDAM, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Prof. Dr. Ahmad AbuSalah, Direktor

des Digital Innovation Hub am King Faisal Specialist Hospital & Research Centre

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(KFSH), stellt auf der HLTH Europe 2026, die vom 15. bis 18. Juni in Amsterdam

stattfindet, das Modell des Krankenhauses zum Aufbau eines Ökosystems für

angewandte künstliche Intelligenz in der Radiologie vor. Dabei hebt er hervor,

wie KI durch verantwortungsvolle Führung und Steuerung, Workflow-Integration und

eine auf den Menschen ausgerichtete Einführung den Weg vom klinischen Bedarf zu

messbaren Ergebnissen finden kann.

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In seinem Vortrag mit dem Titel?Aufbau eines anwendungsorientierten KI-

Ökosystems in der Radiologie: Vom Bedarf zur Wirkung" betont Professor AbuSalah,

dass eine erfolgreiche Einführung von KI im Gesundheitswesen von mehr als nur

dem Einsatz der Technologie abhängt. Er skizziert den ökosystembasierten Ansatz

des KFSH, der eine sichere KI-Governance, ein KI-Fabrikmodell, klinisches

Fachwissen, Partnerschaften, digitale Kultur und kontinuierliche Wertschöpfung

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miteinander verbindet, um die Versorgungsqualität, die betriebliche

Nachhaltigkeit, das Patientenerlebnis und die Vordenkerrolle der Einrichtung zu

fördern.

Ein zentraler Punkt der Präsentation ist, dass KI die menschlichen Fähigkeiten

ergänzen und nicht ersetzen sollte. Professor AbuSalah erläutert, dass der

Ansatz des KFSH darauf ausgerichtet ist, Ärzte dabei zu unterstützen, das

steigende Patientenaufkommen zu bewältigen, komplexe klinische Unterlagen zu

prüfen, vermeidbare Fehler zu reduzieren und fundiertere Entscheidungen zu

treffen. Er weist darauf hin, dass Gesundheitssysteme, die sich nicht wandeln,

mit Überlastung, langen Wartezeiten, Burnout des Personals, Verzögerungen bei

der Versorgung und einer langsameren Einführung von Innovationen konfrontiert

sind.

Professor AbuSalah hebt zudem die Pipeline des KFSH für die Governance im

Bereich der angewandten KI hervor, die die Phasen der Konzeption, Umsetzung,

Compliance und Wertabsicherung umfasst. Das Modell verknüpft jede KI-Initiative

mit einem definierten klinischen oder betrieblichen Bedarf, Erfolgskennzahlen,

der strategischen Ausrichtung, der behördlichen Prüfung, dem Engagement der

Nutzer, der kontinuierlichen Leistungsüberwachung sowie internen und externen

Audits. Dieses Rahmenwerk spiegelt den Fokus des KFSH auf verantwortungsvolle

KI, Lokalisierung, Einbindung von Interessengruppen, Compliance,

Rechenschaftspflicht, Nachhaltigkeit und eine wertorientierte Projektauswahl

wider.

In der Radiologie erklärt Professor AbuSalah, dass die Rolle der KI über die

Bildauswertung hinausgeht. Er führt Beispiele an, darunter KI-Unterstützung bei

Röntgenaufnahmen des Brustkorbs, CT-Untersuchungen des Gehirns, Mammographien,

der neurovaskulären Schlaganfallbildgebung, der Überweisung und Aufnahme von

Patienten, der Zusammenfassung von Charts, der Entlassungsberichte, der Risiko-

und Eignungsbeurteilung, der Erstellung medizinischer Gutachten, der Übersetzung

von Befunden sowie der datengestützten klinischen Unterstützung. Er geht auch

auf KI-Tools ein, die radiologische Befunde analysieren, um kritische Befunde zu

identifizieren, sich in radiologische Systeme integrieren lassen und

Warnmeldungen an die Behandlungsteams auslösen, wodurch die Reaktionszeiten

verkürzt und die Patientensicherheit verbessert werden.

Die Präsentation unterstreicht zudem den Fokus des KFSH auf den Aufbau einer

Kultur der angewandten KI durch Zertifizierungsprogramme, Workshops,

Wettbewerbe, Hackathons, Initiativen zur Förderung des Unternehmertums,

Forschungsveröffentlichungen sowie Partnerschaften mit Universitäten, Anbietern,

Start-ups und staatlichen Stellen. Diese Bemühungen zielen darauf ab, die

institutionellen KI-Kapazitäten auszubauen und gleichzeitig sicherzustellen,

dass Innovationen weiterhin mit konkreten klinischen und betrieblichen

Ergebnissen verknüpft bleiben.

Professor AbuSalah kommt zu dem Schluss, dass KI nicht das Ziel an sich ist,

sondern ein Instrument, um eine bessere Versorgung, effizientere Arbeitsabläufe,

sicherere Entscheidungen und nachhaltigere Gesundheitssysteme zu erreichen. Die

Teilnahme des KFSH an der HLTH Europe 2026 spiegelt sein Engagement wider,

praktische Modelle für einen verantwortungsvollen Einsatz künstlicher

Intelligenz beizusteuern und den globalen Dialog über die Zukunft der

spezialisierten Gesundheitsversorgung voranzutreiben.

Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 auf Platz 1 im

Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 unter den 250

führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 eingestuft und

als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Es

wurde zudem von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser 2026,

der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser 2026 und der weltweit besten

Spezialkliniken 2026 aufgenommen.

Weitere Informationen:

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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