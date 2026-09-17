GNW-News: Das Kymeta Kestrel u5-Terminal erhält vor der europaweiten Markteinführung die vollständige Zertifizierung für den Schienenverkehr

17.09.26 17:44 Uhr

^Das Kestrel u5-Terminal erhält die vollständige Zertifizierung durch den TÜV,

die offizielle benannte Stelle der EU für die Eisenbahnindustrie

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SATCOM-Terminal wurde nach strengen Tests seines robusten Gehäuses, seiner

schnellen Wasserableitung und seiner hohen IP-Schutzklasse für den Einsatz im

Schienenverkehr als geeignet eingestuft

REDMOND, Wash., Sept. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kymeta, der weltweit führende

Hersteller von Flachbildschirm-Satellitenterminals, gibt bekannt, dass sein

Satellitenkommunikationsterminal Kestrel(TM) u5 die vollständige Zertifizierung für

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den Eisenbahnbereich erhalten hat, noch bevor das Produkt bei

Eisenbahnbetreibern, Systemintegratoren und Zugherstellern auf dem gesamten

europäischen Markt eingeführt wird.

Die Zertifizierung durch den TÜV Rheinland, Europas führende benannte Stelle für

die unabhängige Validierung in der Bahnindustrie, stellt ein bedeutendes

Gütesiegel für das Kymeta Kestrel u5 dar, das sowohl im Personen- als auch im

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Güterverkehr eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung an Bord von Zügen

ermöglichen wird. Mit dieser Zertifizierung hat das Terminal die Einhaltung

anerkannter Eisenbahnnormen nachgewiesen, darunter EN 50155, EN 45545-2 und EN

50121.

Die TÜV-Zertifizierung untermauert, dass es sich beim Kestrel u5 um ein speziell

für anspruchsvolle, hochmobile Umgebungen - einschließlich Bahnanwendungen -

entwickeltes Endgerät handelt und nicht um ein handelsübliches Produkt, das für

einen sekundären Zweck nachgerüstet wurde. Das Terminal wurde von Anfang an

speziell für die Anforderungen robuster mobiler Plattformen entwickelt und

zeichnet sich durch hohe Schutzklassen (IP69K) für Langlebigkeit und

Zuverlässigkeit sowie einen optimierten Stromverbrauch von durchschnittlich

unter 100 W aus.

Mit seinem leichten, schlanken und robusten Design wurde das Satellitenterminal

Kestrel u5 speziell für Umgebungen entwickelt, in denen Witterungseinflüsse,

Vibrationen und ständige Bewegungen eine zuverlässige Verbindung häufig

erschweren.

Das Terminal verfügt über eine flexible Architektur ohne bewegliche Teile, die

sich problemlos auf dem Dach von Eisenbahnwaggons montieren lässt. Sein passives

Kühlsystem und ein auf Langlebigkeit ausgerichtetes Design, das Stoßdämpfung

beinhaltet, sowie sein patentiertes Radom-Design, das den Wasserabfluss sowohl

im Ruhezustand als auch in Bewegung maximiert, gewährleisten eine gleichbleibend

hohe Leistung und zuverlässige Konnektivität selbst unter härtesten

Einsatzbedingungen. Darüber hinaus sorgt die Möglichkeit, die Hardware auf

künftige Satellitenmodems aufzurüsten, dafür, dass dieses Design zukunftsfähig

ist.

Das Terminal bietet Vollduplex-Konnektivität (die Möglichkeit, Daten

gleichzeitig über dieselbe Verbindung zu senden (Uplink) und zu empfangen

(Downlink)) bei geringer Latenz und hohen Breitbandgeschwindigkeiten. Die

Möglichkeit, zwischen LEO und GEO zu wechseln, wird vom Kestrel u5-Terminal

unterstützt und ist zudem eine optionale Zusatzfunktion für Kunden aus dem

Schienenverkehr. Diese Multi-Orbit-Fähigkeit bietet Zügen eine

widerstandsfähigere und robustere Konnektivitätslösung - durch nahtloses

Umschalten wird entlang der gesamten Strecke stets die beste Netzabdeckung und

ein gleichbleibend hoher Service gewährleistet.

?Die Erlangung der vollständigen Zertifizierung im Schienenverkehr ist ein

bedeutender Meilenstein für Kymeta und eine wichtige Bestätigung für die

Investitionen, die wir in die Herstellung dieses Endgeräts getätigt haben",

erklärt Manny Mora, CEO von Kymeta.

?Viel lange schon wird die Anbindung an das Schienennetz durch eine lückenhafte

Abdeckung eingeschränkt, was sowohl das Fahrgasterlebnis als auch wichtige

betriebliche Funktionen beeinträchtigt. Mit der TÜV-Zertifizierung kann das

Terminal nun genau wie vorgesehen funktionieren und der Bahnbranche eine neue

Art sicherer, stets verfügbarer Konnektivität bieten."

Die SATCOM-Funktionalität bietet eine Ausfallsicherung zwischen Satelliten- und

bestehenden Mobilfunknetzen, sodass die Menschen soziale Kontakte pflegen,

Unterhaltungsinhalte streamen, arbeiten, geschäftliche Aktivitäten durchführen

und ihrem Alltag nachgehen können.

Die TÜV-Zertifizierung für den Schienenverkehr untermauert das Engagement von

Kymeta, Konnektivität auf Netzbetreiber-Niveau für geschäftskritische

Anwendungen im Verkehrsbereich bereitzustellen. Nachdem die Tests an Bord

bereits erfolgreich verlaufen sind und die vollständige Zertifizierung erlangt

wurde, steht der Kestrel u5 in den nächsten 60 Tagen vor mehreren weiteren

Konnektivitätstests bei einigen der größten europäischen Bahnbetreiber.

Die Tests umfassen Hochgeschwindigkeitstests mit Geschwindigkeiten von bis zu

360 km/h und sollen die hohe Leistungsfähigkeit sowie die zuverlässige

Konnektivität des Kestrel u5 unter Beweis stellen. Die Tests werden weiterhin

zeigen, wie Fahrgäste mit der Geschwindigkeit und Genauigkeit online gehen

können, die sie von zu Hause oder vom Büro aus erwarten würden. Im Zuge weiterer

Testläufe rückt die Markteinführung des Geräts auf dem europäischen Markt und

weltweit immer näher.

Diese Zertifizierung ermöglicht zwar den Einsatz im Eisenbahnsektor, doch

basiert das Kestrel u5 auf der vielseitigen Plattform für mobile Konnektivität

von Kymeta. Die gleiche Kernplattform lässt sich für Mobilitätsanwendungen in

den Bereichen Verwaltung, Verteidigung und Wirtschaft konfigurieren, darunter

landgestützte, maritime sowie unbemannte und autonome Plattformen.

Weitere Informationen finden Sie unter Kymetacorp.com

(https://www.kymetacorp.com/products/kestrel-u5)

Für Briefings, Interviews oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

361 Communications

Tom Clayton +44 7932429296 | tom.clayton@361communications.com

(mailto:tom.clayton@361communications.com)

Rachel Bowden +44 7769900538 | rachel.bowden@361communications.com

(mailto:rachel.bowden@361communications.com)

Emma-Jo Jones +44 7796934230 | emma-jo.jones@361communications.com (mailto:emma-

jo.jones@361communications.com)

Über Kymeta:

Kymeta revolutioniert die Satellitenkommunikation durch intelligente

Kommunikationsplattformen (ICPs). Das 2012 gegründete Unternehmen Kymeta mit

Hauptsitz in Redmond, Washington, nutzt modernste, auf Metamaterialien

basierende Technologien, um robuste Konnektivität und ein verbessertes

Situationsbewusstsein für kritische mobile Anwendungen zu entwickeln,

herzustellen und bereitzustellen. Unsere elektronisch gesteuerten

Flachbildschirm-Antennen, die durch US-amerikanische und internationale Patente

geschützt sind, ermöglichen eine nahtlose Kommunikation unterwegs. Mithilfe

softwaredefinierter Lösungen, hybrider Multi-Netzwerk-Fähigkeiten und Edge-

Verarbeitung integrieren wir Satelliten- und Mobilfunknetze und gewährleisten so

eine lückenlose Konnektivität in schwierigen Umgebungen. Die Lösungen von Kymeta

richten sich an Kunden aus den Bereichen Regierung, Militär, Schifffahrt,

Transport und öffentliche Sicherheit weltweit und bieten jederzeit und überall

unterbrechungsfreie Konnektivität sowie räumliche Informationen. Mit über

150 Patenten gestaltet Kymeta die Zukunft der globalen Kommunikation und hat es

sich zur Aufgabe gemacht, zuverlässige, effiziente und intelligente

Konnektivitätslösungen für eine zunehmend mobile und vernetzte Welt

bereitzustellen.

Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond, Washington.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d02555e-a553-4a47-982a-

ddc8262d2c53

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