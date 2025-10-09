GNW-News: Das legendäre Paraíso de la Bonita weiht die neue Royalton Reserve Collection ein

^ST. MICHAEL, Barbados, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Royalton Hotels &

Resorts hat heute die Einführung der Royalton Reserve Collection bekannt

gegeben, einem exklusiven neuen Portfolio unabhängiger Luxusresorts innerhalb

des Royalton-Universums, das sich durch kompromisslose Standards in Bezug auf

Service, Design, Gastronomie und Individualität auszeichnet. Das legendäre

Paraíso de la Bonita, ein Luxury Collection Resort, Riviera Maya, All-Inclusive

für Erwachsene, Mitglied der Royalton Reserve Collection, wurde als erstes

Mitglied ausgewählt und markiert damit das weltweite Debüt dieser Kollektion und

setzt neue Maßstäbe im Bereich der Luxus-All-Inclusive-Resorts.

Die Royalton Reserve Collection ist sowohl als Portfolio als auch als Gütesiegel

konzipiert. Jede Immobilie dieser Kollektion wird sorgfältig ausgewählt, um

ihren eigenen Charakter und ihre Lage widerzuspiegeln und gleichzeitig den

höchsten Ansprüchen anspruchsvoller Reisender gerecht zu werden. Mit seinem

unabhängigen Charakter vereint Royalton Reserve ikonische Resorts, die für

Authentizität, Kreativität und das Bestreben stehen, die Kunst der luxuriösen

All-inclusive-Gastfreundschaft neu zu definieren.

?Paraíso de la Bonita ist das Juwel, mit dem die Royalton Reserve Collection

eröffnet wird", so Jordi Pelfort, Präsident von Royalton Hotels & Resorts.

?Dieses legendäre Resort würdigt nicht nur sein geschichtsträchtiges Erbe als

Teil der Luxury Collection, sondern ebnet auch den Weg für eine neue Ära, in der

die Unterkünfte der Royalton Reserve Collection einzigartige Erlebnisse bieten

werden, jede mit ihrer eigenen Seele, ihrer eigenen Geschichte und ihrer eigenen

Vision von Luxus."

Als Teil dieses Portfolios wird das Paraíso de la Bonita, A Luxury Collection

Resort, Riviera Maya, Adult All-Inclusive, Mitglied der Royalton Reserve

Collection die Suite-Kategorie Diamond Club(TM) mit erweiterten Leistungen wie

privatem Butlerservice und privilegiertem Zugang zu exklusiven Bereichen

einführen. Ausgewählte bestehende Suiten werden in diese Kategorie überführt,

wodurch eine gehobene Exklusivitätsstufe entsteht.

Am 15. Dezember wird das Resort das Chairman Building eröffnen, das exklusiv für

Gäste des Diamond Club(TM) reserviert ist und über einen abgeschiedenen Strand,

einen Diamond Club(TM)-Pool- und Barbereich, ein privates Restaurant, eine

kuratierte Bar & Musiklounge, ein Frühstücksrestaurant und ein Kochstudio

verfügt, das für ein umfassendes kulinarisches Erlebnis konzipiert ist. Das

Chairman Building wird zehn zusätzliche Suiten in privilegierter Lage direkt am

Meer einführen, die ebenfalls zur Kategorie Diamond Club(TM) gehören, wodurch die

Anlage auf insgesamt 100 luxuriöse Unterkünfte erweitert wird.

Am selben Tag wird auch das Royal Spa eröffnet, das charakteristische Wellness-

Konzept von Royalton, das mit Hydrotherapie, Farbtherapie, einem Salzraum, einem

Beauty-Salon mit umfassendem Service, einer Hochzeitssuite und maßgeschneiderten

Behandlungserlebnissen sowie einem mit modernster Technologie ausgestatteten

Fitnesscenter neu gestaltet wurde und Wellness zu einer gehobenen Kunstform

macht.

Während Paraíso de la Bonita dieses neue Kapitel einläutet, sind bereits weitere

Immobilien innerhalb der Royalton Reserve Collection in Planung, was den

strategischen Fokus von Royalton Hotels & Resorts auf Wachstum im Luxus-All-

inclusive-Segment unterstreicht.

Über luxuriöse Freizeitaktivitäten hinaus wurde die Anlage für hochwertige

Retreats konzipiert, von Familien und Freundesgruppen bis hin zu

Geschäftsführern, Führungsteams und hochkarätigen Incentive-Reisenden, die

Exklusivität suchen. Mit seiner Mischung aus unverwechselbaren Unterkünften,

Wellnessangeboten und Tagungsräumen festigt das Paraíso de la Bonita seinen Ruf

als eines der vielseitigsten Luxusresorts der Region.

?Die Royalton Reserve Collection ist eine Philosophie der Gastfreundschaft",

fügte Pelfort hinzu.?Unsere Vision ist es, Individualität zu fördern,

Kreativität zu unterstützen und höchste Servicestandards aufrechtzuerhalten. Mit

Paraíso de la Bonita als Gründungsmitglied bereiten wir die Bühne für eine

beispiellose Reise in die Welt der Luxushotellerie."

Weitere Informationen finden Sie unter www.royaltonresorts.com

(http://www.royaltonresorts.com)

Über Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts (http://www.royalton.com/) ist ein führendes All-

inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24

Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein

einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das

preisgekrönte All-In Luxury(®) Royalton Luxury Resorts

(https://www.royaltonresorts.com/), wo das Motto Everyone is Family gilt und das

für seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch

charakteristische Merkmale wie All-In Connectivity(TM) und DreamBed(TM) bekannt

ist. Royalton Hideaway (https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway) bietet

einen gehobenen Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der

Zweisamkeit steht und mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften

aufwartet. Royalton Vessence Resorts

(https://royaltonvessence.com/) präsentiert The Art of Vacation - ein Wellness-

orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das ganz auf Ausgeglichenheit und

achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton CHIC Resorts

(https://www.royaltonchicresorts.com/) lädt Gäste zu Party Your Way ein, einem

stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique by Royalton

(https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox) mit Miles from

Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und

entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril

(https://www.grandlidoresorts.com/) ein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für

Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.

Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton

(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste Vacation Like A Star(TM) in

einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken

verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton

(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste den Paparazzi entkommen

können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch

Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.

Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie

unter www.royalton.com (http://www.royalton.com).

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6696005f-0a3f-4eef-

b08c-2b25aaa3a750

Für weitere Informationen wenden Sie sich an: media@royalton.com.Â°