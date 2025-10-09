GNW-News: Das legendäre Paraíso de la Bonita weiht die neue Royalton Reserve Collection ein
^ST. MICHAEL, Barbados, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Royalton Hotels &
Resorts hat heute die Einführung der Royalton Reserve Collection bekannt
gegeben, einem exklusiven neuen Portfolio unabhängiger Luxusresorts innerhalb
des Royalton-Universums, das sich durch kompromisslose Standards in Bezug auf
Service, Design, Gastronomie und Individualität auszeichnet. Das legendäre
Paraíso de la Bonita, ein Luxury Collection Resort, Riviera Maya, All-Inclusive
für Erwachsene, Mitglied der Royalton Reserve Collection, wurde als erstes
Mitglied ausgewählt und markiert damit das weltweite Debüt dieser Kollektion und
setzt neue Maßstäbe im Bereich der Luxus-All-Inclusive-Resorts.
Die Royalton Reserve Collection ist sowohl als Portfolio als auch als Gütesiegel
konzipiert. Jede Immobilie dieser Kollektion wird sorgfältig ausgewählt, um
ihren eigenen Charakter und ihre Lage widerzuspiegeln und gleichzeitig den
höchsten Ansprüchen anspruchsvoller Reisender gerecht zu werden. Mit seinem
unabhängigen Charakter vereint Royalton Reserve ikonische Resorts, die für
Authentizität, Kreativität und das Bestreben stehen, die Kunst der luxuriösen
All-inclusive-Gastfreundschaft neu zu definieren.
?Paraíso de la Bonita ist das Juwel, mit dem die Royalton Reserve Collection
eröffnet wird", so Jordi Pelfort, Präsident von Royalton Hotels & Resorts.
?Dieses legendäre Resort würdigt nicht nur sein geschichtsträchtiges Erbe als
Teil der Luxury Collection, sondern ebnet auch den Weg für eine neue Ära, in der
die Unterkünfte der Royalton Reserve Collection einzigartige Erlebnisse bieten
werden, jede mit ihrer eigenen Seele, ihrer eigenen Geschichte und ihrer eigenen
Vision von Luxus."
Als Teil dieses Portfolios wird das Paraíso de la Bonita, A Luxury Collection
Resort, Riviera Maya, Adult All-Inclusive, Mitglied der Royalton Reserve
Collection die Suite-Kategorie Diamond Club(TM) mit erweiterten Leistungen wie
privatem Butlerservice und privilegiertem Zugang zu exklusiven Bereichen
einführen. Ausgewählte bestehende Suiten werden in diese Kategorie überführt,
wodurch eine gehobene Exklusivitätsstufe entsteht.
Am 15. Dezember wird das Resort das Chairman Building eröffnen, das exklusiv für
Gäste des Diamond Club(TM) reserviert ist und über einen abgeschiedenen Strand,
einen Diamond Club(TM)-Pool- und Barbereich, ein privates Restaurant, eine
kuratierte Bar & Musiklounge, ein Frühstücksrestaurant und ein Kochstudio
verfügt, das für ein umfassendes kulinarisches Erlebnis konzipiert ist. Das
Chairman Building wird zehn zusätzliche Suiten in privilegierter Lage direkt am
Meer einführen, die ebenfalls zur Kategorie Diamond Club(TM) gehören, wodurch die
Anlage auf insgesamt 100 luxuriöse Unterkünfte erweitert wird.
Am selben Tag wird auch das Royal Spa eröffnet, das charakteristische Wellness-
Konzept von Royalton, das mit Hydrotherapie, Farbtherapie, einem Salzraum, einem
Beauty-Salon mit umfassendem Service, einer Hochzeitssuite und maßgeschneiderten
Behandlungserlebnissen sowie einem mit modernster Technologie ausgestatteten
Fitnesscenter neu gestaltet wurde und Wellness zu einer gehobenen Kunstform
macht.
Während Paraíso de la Bonita dieses neue Kapitel einläutet, sind bereits weitere
Immobilien innerhalb der Royalton Reserve Collection in Planung, was den
strategischen Fokus von Royalton Hotels & Resorts auf Wachstum im Luxus-All-
inclusive-Segment unterstreicht.
Über luxuriöse Freizeitaktivitäten hinaus wurde die Anlage für hochwertige
Retreats konzipiert, von Familien und Freundesgruppen bis hin zu
Geschäftsführern, Führungsteams und hochkarätigen Incentive-Reisenden, die
Exklusivität suchen. Mit seiner Mischung aus unverwechselbaren Unterkünften,
Wellnessangeboten und Tagungsräumen festigt das Paraíso de la Bonita seinen Ruf
als eines der vielseitigsten Luxusresorts der Region.
?Die Royalton Reserve Collection ist eine Philosophie der Gastfreundschaft",
fügte Pelfort hinzu.?Unsere Vision ist es, Individualität zu fördern,
Kreativität zu unterstützen und höchste Servicestandards aufrechtzuerhalten. Mit
Paraíso de la Bonita als Gründungsmitglied bereiten wir die Bühne für eine
beispiellose Reise in die Welt der Luxushotellerie."
Weitere Informationen finden Sie unter www.royaltonresorts.com
(http://www.royaltonresorts.com)
Über Royalton Hotels & Resorts
Royalton Hotels & Resorts (http://www.royalton.com/) ist ein führendes All-
inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24
Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein
einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das
preisgekrönte All-In Luxury(®) Royalton Luxury Resorts
(https://www.royaltonresorts.com/), wo das Motto Everyone is Family gilt und das
für seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch
charakteristische Merkmale wie All-In Connectivity(TM) und DreamBed(TM) bekannt
ist. Royalton Hideaway (https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway) bietet
einen gehobenen Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der
Zweisamkeit steht und mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften
aufwartet. Royalton Vessence Resorts
(https://royaltonvessence.com/) präsentiert The Art of Vacation - ein Wellness-
orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das ganz auf Ausgeglichenheit und
achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton CHIC Resorts
(https://www.royaltonchicresorts.com/) lädt Gäste zu Party Your Way ein, einem
stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique by Royalton
(https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox) mit Miles from
Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und
entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril
(https://www.grandlidoresorts.com/) ein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für
Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.
Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton
(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste Vacation Like A Star(TM) in
einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken
verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton
(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste den Paparazzi entkommen
können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch
Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.
Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie
unter www.royalton.com (http://www.royalton.com).
