GNW-News: Das Live-Trading läuft nun in derselben App, die Kunden zum Eröffnen und Einzahlen auf ihre Konten nutzen
^LONDON, Oct. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC) hat den
Live-Handel in der EBC-App erweitert und vereint nun Kontoverwaltung,
Einzahlungsfunktionen und Handelsausführung auf einer einzigen mobilen
Plattform. Die Trading-Funktion wurde erstmals am 14. September 2026
schrittweise eingeführt und seitdem auf weitere Märkte ausgeweitet, wobei am
21. Oktober eine weitere Ausweitung erfolgte. Der Zugang hängt weiterhin vom
Standort des jeweiligen Kunden, der Berechtigung des Kontos sowie der EBC-
Einrichtung ab, die den Dienst bereitstellt.
?Unsere Mission ist es, unseren Kunden zu helfen, erfolgreicher zu traden, indem
wir unsere Plattform jederzeit und überall zugänglich machen. Mit der EBC-App
können sie nun ihre Konten überwachen, den Status ihrer Aufträge verfolgen und
ihr Risiko verwalten, ohne zwischen verschiedenen Plattformen wechseln zu
müssen. Die Zusammenführung dieser Funktionen dürfte die tägliche Kontoführung
vereinfachen und gleichzeitig für Klarheit hinsichtlich der Trading-Risiken und
Verantwortlichkeiten sorgen", so Andria Phiniefs, Marketingdirektorin bei der
EBC Financial Group.
Was Kunden in der App tun können
Kunden können Echtzeitkurse einsehen (https://www.ebc.com/zh-
cn/jinrong/312114.html) und Differenzkontrakte (CFDs) traden, mit denen sie auf
Kursbewegungen setzen können, ohne den Basiswert zu besitzen, und zwar bei mehr
als 300 Devisenpaaren, Rohstoffen, Indizes, Aktien und börsengehandelten Fonds.
Sie können Marktorders erteilen, die zum aktuellen Kurs ausgeführt werden, oder
Pending-Orders, die erst dann ausgeführt werden, wenn der Kurs ein von ihnen
festgelegtes Niveau erreicht. Außerdem können sie Take-Profit- und Stop-Loss-
Grenzen festlegen, die eine Position bei einem festgelegten Gewinn oder Verlust
automatisch schließen, Orders stornieren und mehrere Positionen mit einem
einzigen Fingertipp schließen.
Mit diesen Tools können Händler ihre Limits festlegen, bevor sich ein Trade
entwickelt - was von Bedeutung ist, da CFDs auf Margin-Basis gehandelt werden.
Der Hebel verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste, und die Verluste können
die Einlagen übersteigen. Auch ein Stop-Loss bietet keine Garantie. In
schnelllebigen Märkten können die Kurse ein ausgewähltes Niveau überspringen -
eine Bewegung, die als?Gap" bezeichnet wird -, und die Order wird dann
möglicherweise zu einem ungünstigeren Kurs ausgeführt. Die Order-Tools, die bei
der Einführung der App durch EBC im Juli
(https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-07/68958512-ebc-financial-
group-the-ebc-app-is-now-live-professional-mobile-account-management-built-for-
all-traders-399.htm) vorgestellt wurden, dienen dazu, den Händlern eine bessere
Kontrolle über ihr Risiko zu ermöglichen, nicht jedoch, dieses Risiko zu
beseitigen.
Eine App - von der Kontoeröffnung bis zum Traden
EBC stellte am 7. Juli 2026 die EBC-App
(https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-07/68958512-ebc-financial-
group-the-ebc-app-is-now-live-professional-mobile-account-management-built-for-
all-traders-399.htm) als Plattform zur Verwaltung von Konten vor. Kunden konnten
bereits in der App ein Konto eröffnen und die Identitätsprüfung abschließen
(https://www.ebc.com/mobile/), Ein- und Auszahlungen vornehmen sowie rund um die
Uhr auf einen mehrsprachigen Kundensupport zugreifen. Zudem konnten sie zwischen
Konten wechseln, wobei Guthaben, Positionen und Aktivitäten des Tradings in
Echtzeit synchronisiert wurden. Durch die Integration des Live-Tradings deckt
dieselbe App nun auch den letzten Schritt des Tradens ab.
Was geschieht nach dem Antippen?
Mithilfe der?Smart Order Routing Engine" der Gruppe werden mehr als 87,6 % der
EBC-Aufträge zu einem besseren Preis als dem angeforderten ausgeführt. Mit
anderen Worten: Diese Aufträge wurden zu einem für den Kunden günstigeren Kurs
ausgeführt als dem, der bei der Auftragserteilung angegeben worden war. Die
Trading-Umgebung von EBC bietet eine durchschnittliche
Ausführungsgeschwindigkeit von 20 ms, eine Kapazität zur Verarbeitung von 1.000
Aufträgen pro Sekunde sowie eine Systemstabilität von 98,75 %, gestützt durch
Tier-4-Server mit privaten Standleitungen an fünf globalen Finanzzentren und in
30 Rechenzentren weltweit.
Die Preisbildung stützt sich auf mehr als 50 Liquiditätsanbieter aus dem
Bankensektor und anderen Bereichen, darunter J.P. Morgan, UBS, Barclays und
Goldman Sachs. EBC bietet ECN-Spreads ab 0,0 Pips an, wobei der Spread die
Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs darstellt, sowie fünf Stufen der
Markttiefe, die die über die beste Notierung hinaus verfügbaren Kurse und
Volumina anzeigen.
Verfügbarkeit der EBC-App
Die EBC-App, die von der EBC Financial Group (SVG) LLC bereitgestellt wird, ist
für iOS und Android über die offizielle Download-Seite unter
https://www.ebc.com/mobile erhältlich. Trading-Funktionen, Finanzinstrumente und
Dienstleistungen für Konten unterliegen den geltenden lokalen Vorschriften und
der Eignung des Kunden.
Das Devisen- und CFD-Trading auf Margin birgt erhebliche Risiken, einschließlich
der Möglichkeit schneller Verluste. Stop-Loss-Aufträge können zwar zur Steuerung
des Risikos beitragen, garantieren jedoch nicht die Ausführung zu einem
bestimmten Kurs. Die den Kunden zur Verfügung stehenden Schutzmaßnahmen,
einschließlich etwaiger Verlustbegrenzungen, hängen von ihrem Vertragspartner,
der Kontoklassifizierung und den geltenden Vorschriften ab.
Weitere Informationen von EBC finden Sie unter: www.ebc.com.
(https://www.ebc.com/)
Haftungsausschluss: Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken
und stellt keine Empfehlung oder Beratung seitens der EBC Financial Group und
aller ihrer Unternehmen (?EBC") dar. Der Handel mit Devisen und
Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist
möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Verluste können Ihre
eingezahlten Mittel übersteigen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie
Ihre Handelsziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen
und gegebenenfalls einen unabhängigen Finanzberater konsultieren. Statistiken
oder vergangene Investitionsergebnisse sind keine Garantie für zukünftige
Ergebnisse. EBC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Vertrauen auf
diese Informationen entstehen.
Über die EBC Financial Group
Die EBC Financial Group wurde in London gegründet und wurde vier Jahre in Folge
von?World Finance" als?Bester globaler Broker" ausgezeichnet. Das Unternehmen
betreibt Tochtergesellschaften, die von der FCA, der ASIC, der CIMA und der FSCA
reguliert werden, und betreut über 8 Millionen registrierte Nutzer in mehr als
100 Ländern und Regionen. Als offizieller Partner des FC Barcelona engagiert
sich EBC zudem gemeinsam mit dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der
Universität Oxford, dem Programm?United to Beat Malaria" der UN-Stiftung sowie
einer Reihe von Kinderhilfswerken weltweit über seine eigene
Wohltätigkeitsorganisation, die EBC Group Foundation, für die finanzielle
Bildung.
Pressekontakt:
Faiz Alavi Sulaiman
Global Public Relations Senior Executive
faiz.sulaiman@ebc.com (mailto:faiz.sulaiman@ebc.com)
Aldric Tinker
Global Public Relations Lead
aldric.tinker@ebc.com (mailto:aldric.tinker@ebc.com)
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