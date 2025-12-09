GNW-News: Das neue Royalton Riviera Cancun und das Royalton Hideaway Riviera Cancun heißen die ersten Gäste willkommen
^ST. MICHAEL, Barbados, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Royalton Hotels &
Resorts hat mit der mit Spannung erwarteten Eröffnung des neuen Royalton Riviera
Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/riviera-cancun) und des Royalton
Hideaway Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort - Adults
Only (https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway-riviera-cancun) offiziell
seine ersten Gäste begrüßt. Diese Eröffnung läutet eine neue Etappe für Royalton
Hotels & Resorts an diesem Urlaubsziel ein und verspricht erweiterte Angebote
und ein All-inclusive-Erlebnis auf höchstem Niveau an einer der begehrtesten
Küsten Mexikos.
Dieses neue Kapitel folgt auf die umfangreiche, mehrere Millionen Dollar teure
Renovierung beider Häuser, die Suiten, Restaurants, Unterhaltungsmöglichkeiten,
Pools und öffentliche Bereiche umfasst. Das Ergebnis stärkt das Gefühl der
Verbundenheit, welches das Resort seit jeher hervorruft, und bietet gleichzeitig
eine moderne Vision, die allen Reisenden neue Möglichkeiten eröffnet.
?Die Eröffnung dieser Resorts ist ein bedeutender Meilenstein für unser
Unternehmen", sagte Jordi Pelfort, Präsident von Royalton Hotels & Resorts.
?Cancun ist weiterhin eines der wichtigsten Destinationen in unserem Portfolio
und hat unser Wachstum über die Jahre geprägt. Mit dieser Neueröffnung
bekräftigen wir unser langfristiges Engagement in der Region, schaffen neue
Möglichkeiten für unsere Teams und Partner und bieten unseren Gästen ein
Erlebnis, das die Zukunft unserer Marke widerspiegelt."
Mit insgesamt 1.183 Suiten bieten die Hotels nun eines der umfangreichsten
Suitenangebote in der Region. Die Gäste haben die Wahl zwischen Zimmern mit
Blick auf das karibische Meer, Swim-out-Suiten, bei denen der Pool nur wenige
Schritte von der Terrasse entfernt ist, und geräumigen Suiten mit zusätzlichem
Komfort und Flexibilität. Die aktualisierte Suite-Kategorie Diamond Club(TM) wertet
den Aufenthalt mit Zimmern in bester Lage, privaten Lounges, exklusiven
Strandbereichen und persönlichem Butler-Service auf.
Die Spitzenkategorie des Portfolios, die Royalton Suites & Villas
(https://www.royaltonresorts.com/suites-and-villas), richtet sich an moderne
Reisende, die zunehmend geräumige Unterkünfte und ein besonderes All-inclusive-
Erlebnis suchen. Zu dieser Kategorie gehören die geräumigen Presidential Suites
und Chairman Suites im Royalton Riviera Cancun sowie die separaten Presidential
Suites im Royalton Hideaway: sie alle zeichnen sich durch eine großzügige
Raumaufteilung und aus mehreren Zimmern bestehende Suiten aus, die neue Maßstäbe
in der Region setzen.
Alle Bereiche der beiden Resorts wurden mit dem Ziel gestaltet, maximalen
Komfort zu bieten und ein Gefühl tiefer Verbundenheit zu vermitteln. Die Gäste
können zahlreiche Pools direkt am Meer, weitläufige Grünflächen, moderne Bars
und Lounges sowie ein erweitertes kulinarisches Angebot mit Signature-
Restaurants, Speziellen Angeboten und abwechslungsreichen Veranstaltungen
genießen. Im Rahmen des einzigartigen generationsübergreifenden Ansatzes der
Marke umfasst das Unterhaltungsangebot spezielle Bereiche und Erlebnisse für
jedes Alter, darunter eine neu gestaltete Entertainment-Plaza mit einem Theater
direkt am Ozean. Familien werden den neu gestalteten Clubhouse Kids Club und die
Hangout Teens Lounge zu schätzen wissen, während Wellness-Reisende die
modernisierten Royalton FIT-Einrichtungen und das Royal Spa genießen können, das
zu den größten und beeindruckendsten in der Region gehört und einen
Hydrotherapie-Parcours, Beauty-Services und sorgfältig konzipierte Wellness-
Erlebnisse bietet.
Für Hochzeiten, Konferenzen und besondere Veranstaltungen wartet das neue
Convention Center mit modernem Dekor, flexiblen Raumkonzepten sowie verbesserter
Licht- und Audiovisionstechnik auf. Die neugestalteten Bereiche eignen sich für
Events jeder Größe und stärken die Position der Resorts als führende MICE-
Destination in der Karibik. Hochgeschwindigkeitsinternet, ausgewiesene
Servicebereiche und modernisierte Lounges sorgen für ein reibungsloses Erlebnis
für Organisatoren und Teilnehmende.
Gemeinsam stärken die beiden Resorts die Präsenz von Royalton Hotels & Resorts
in der Region Riviera Cancun und bieten Reisenden noch mehr Möglichkeiten, einen
gehobenen und modernen All-Inclusive-Aufenthalt zu erleben.
Während die Eröffnung beider Resorts diese neue Ära einläutet, setzt Royalton
Hotels & Resorts seine Expansion in der gesamten Karibik fort und lädt Reisende
dazu ein, modernes Design, durchdachten Service und sinnvolle Erfahrungen zu
genießen.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder Ihren Aufenthalt buchen möchten,
besuchen Sie bitte www.royaltonresorts.com (http://www.royaltonresorts.com/).
Über Royalton Hotels & Resorts
Royalton Hotels & Resorts (http://www.royalton.com/) ist ein führendes All-
inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24
Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein
einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das
preisgekrönte All-In Luxury(®) Royalton Luxury Resorts
(https://www.royaltonresorts.com/), wo das Motto Everyone is Family gilt und das
für seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch
charakteristische Merkmale wie All-In Connectivity(TM) und DreamBed(TM) bekannt
ist. Royalton Hideaway (https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway) bietet
einen gehobenen Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der
Zweisamkeit steht und mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften
aufwartet. Royalton Vessence Resorts (https://royaltonvessence.com/) präsentiert
The Art of Vacation - ein Wellness-orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das
ganz auf Ausgeglichenheit und achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton
CHIC Resorts (https://www.royaltonchicresorts.com/) lädt Gäste zu Party Your Way
ein, einem stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique
by Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox) mit Miles from
Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und
entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril
(https://www.grandlidoresorts.com/) ein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für
Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.
Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton
(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste Vacation Like A Star(TM) in
einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken
verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton
(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste den Paparazzi entkommen
können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch
Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.
Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie
unter www.royalton.com (http://www.royalton.com/)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3b5c12d4-b74b-444e-ac27-
79fb023acdee
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an media@royalton.com.Â°