GNW-News: Das Pekinger Forum 2026 zum Thema "Schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden" wird am 12. Oktober eröffnet. Dabei soll eine Reihe von Forschungsergeb...

01.10.26 15:27 Uhr

^PEKING, Oct. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Pekinger Forum 2026 zum Thema

?Schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden", das gemeinsam von der Chinesischen

Werbung

Akademie der Sozialwissenschaften (CASS), der China Media Group (CMG) sowie dem

Pekinger Stadtkomitee der Kommunistischen Partei Chinas und der Volksregierung

der Stadt Peking veranstaltet wird, findet vom 12. bis 13. Oktober im China

National Convention Center statt. Laut der Pressekonferenz vom 29. September

wird auf dem Forum eine Reihe von Ergebnissen vorgestellt, darunter theoretische

Forschungsergebnisse zur Reform der?Swift Response to Public Complaints"

Werbung

(SRPC), Bewertungsberichte zu städtischen Hotline-Diensten und zur Wirksamkeit

der Stadtverwaltung sowohl auf globaler als auch auf nationaler Ebene sowie

exemplarische Fälle globaler Stadtverwaltung.

Shen Binhua, stellvertretender Generalsekretär der Volksregierung der Stadt

Peking sowie Sekretär der Parteiführungsgruppe und Leiter der städtischen

Behörde für Verwaltungsdienstleistungen und Datenmanagement in Peking, erklärte,

Werbung

dass das Forum, das sich auf den Kernwert?Stadt der Menschen, bessere Zukunft"

konzentriert, als jährliches Thema?Das Zeitalter der digitalen Intelligenz und

die Stadt der Menschen" festgelegt habe. Die Zahl der erwarteten Teilnehmer des

Forums beläuft sich auf über 3.200, darunter mehr als 240 internationale Gäste

aus über 70 Ländern.

Die Themen der sechs parallel stattfindenden Foren lauten:?Verfeinerung und

Exquisitheit: Paradigmen präziser Regierungsführung und städtischer

Nachhaltigkeit",?Streben und Güte: Die Entwicklung guter Regierungsführung und

die Weiterentwicklung der städtischen Zivilisation",?Weisheit und Teilen:

Stärkung durch digitale Intelligenz und Modernisierung der städtischen

Regierungsführung",?Austausch und Integration: Kollaborative Regierungsführung

sowie städtische Offenheit und Inklusivität",?Menschenzentrierte

Lebensgrundlagen: Menschenorientierte und bedarfsgesteuerte neue Formen der

städtischen Regierungsführung" sowie?Gemeinsame Konsultation und kooperative

Regierungsführung: Beteiligung verschiedener Interessengruppen und die Community

der städtischen Regierungsführung".?Diese Themen basieren auf Pekings Praxis

bei der Reform des SRPC und gehen zugleich auf Herausforderungen im Bereich der

Stadtverwaltung ein, mit denen Städte weltweit im Zeitalter der digitalen

Intelligenz häufig konfrontiert sind. Sie zeugen von einem ausgeprägten Gespür

für den Zeitgeist und von Offenheit", so Shen Binhua.

Auf dem Forum wird eine Reihe von Ergebnissen vorgestellt, darunter theoretische

Forschungsergebnisse zur Reform der SRPC, Bewertungsberichte zu städtischen

Hotline-Diensten und zur Wirksamkeit der Stadtverwaltung sowohl auf globaler als

auch auf nationaler Ebene sowie exemplarische Fälle globaler Stadtverwaltung.

Insbesondere handelt es sich hierbei um Chinas erste Veröffentlichung einer

englischsprachigen Monografie zur Reform der SRPC sowie um die erste

Zusammenarbeit mit einer führenden internationalen Fachzeitschrift zur

Herausgabe einer englischsprachigen Sonderausgabe zu dieser Reform. Diese

Ergebnisse werden die Reform der SRPC in Peking weiter vorantreiben - von der

Zusammenfassung der Erfahrungen hin zur theoretischen Darlegung und von der

chinesischen Praxis hin zum internationalen Vergleich -, und damit praktische

Erfahrungen sowie theoretische Grundlagen für die globale Stadtpolitik liefern.

Zhang Yi, Direktor des Instituts für Kapitalgovernance-Studien an der

Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften und Mitglied der

wissenschaftlichen Abteilungen der Chinesischen Akademie der

Sozialwissenschaften, erklärte, dass Theoretical Research Outcomes on the SRPC

Reform (?Theoretische Forschungsergebnisse zur Reform der SRPC") wichtige

wissenschaftliche Beiträge renommierter Wissenschaftler aus dem In- und Ausland

zusammenfasst, darunter 12 auf Chinesisch und 9 auf Englisch. Die

englischsprachige Monografie?Why Is Urban Governance Like This? A Study Based

on Beijing's Practice of the SRPC Reform" umfasst 12 Artikel und 4 Fallstudien.

?Wir hoffen, dass diese Artikel die praktischen Erfahrungen von Megastädten im

Zeitalter der künstlichen Intelligenz umfassend widerspiegeln, die Big Data aus

Hotline-Anrufen nutzen, um die Modernisierung der Stadtverwaltung

voranzutreiben, und dass sie ein übertragbares und skalierbares

Verwaltungsmodell der 'Stadt der Menschen' herausarbeiten, das sich durch eine

verfeinerte Stadtverwaltung und eine intensive Bürgerbeteiligung auszeichnet",

so Zhang Yi.

Das Forum erweitert seinen Raum für den Austausch zudem auf die vordersten

Fronten der Stadtverwaltung. Die Gäste werden eingeladen,?bei 12345

vorbeizuschauen", um sich vor Ort ein Bild von den Arbeitsabläufen und

Mechanismen der Hotline sowie von deren Vorgehensweisen und Erfolgen - wie

beispielsweise der Stärkung durch digitale Intelligenz - zu machen. Die Salons

finden an repräsentativen Orten der Bürgerbeteiligung statt, wie beispielsweise

bei Hotline-Stellen, in KI-Communities und in Denkmalschutzgebieten der

Altstadt. Internationale Gäste, Experten und Wissenschaftler, Basisaktivisten

sowie Bürgervertreter sind eingeladen, diese Veranstaltungen hautnah

mitzuerleben und ihre Erkenntnisse in einer entspannten Atmosphäre

auszutauschen. Fünf Themen - Dienstleistungen in Peking, Stadterneuerung, die

Panorama-Zentralachse, kulturelle und historische Kontinuität sowie

technologische Innovation - wurden zudem für Stadtführungen und Besichtigungen

konzipiert.

?Durch diese Aktivitäten können wir die Diskussionen und den Austausch innerhalb

der Veranstaltungsstätte mit praktischen Erfahrungen im Bereich der

Stadtverwaltung verbinden, sodass chinesische und internationale Gäste ein

intuitiveres Verständnis für die Reform des SRPC gewinnen und Pekings innovative

Entwicklung sowie dessen Offenheit und Inklusivität hautnah erleben können", so

Shen Binhua.

Ansprechpartnerin: Frau Zhu, Tel.: 86-10-63074558Â°