GNW-News: Das Projekt "Qi Baishi in Shandong" rückt die Marke "Artistic Journey in Qilu" ins Rampenlicht

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JINAN, China, April 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor kurzem wurde das Projekt

?Qi Baishi in Shandong: Ein kunstvermittelndes Innovationsprojekt zur Verbindung

von Kultur und Tourismus" in verschiedenen Städten der Provinz Shandong,

darunter Jinan, Qingdao und Yantai, vorgestellt. Das Projekt verbindet

kulturelle Wertschätzung, Stadterkundung und immersive regionale

Kulturerlebnisse und steht im Kontext der Sonderausstellung?Macht es mir nach

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und blüht auf: Qi Baishi und seine Schüler aus Shandong", die seit ihrer

Eröffnung Ende 2025 im Shandong Art Museum große Aufmerksamkeit erhalten hat.

Die?Ma Biao Biao"-Reihe, das dazugehörige kulturelle und kreative Angebot,

wurde im Jahr des Pferdes zu einem großen Erfolg und hat sowohl das öffentliche

Interesse als auch den Konsum im Kulturtourismus deutlich gesteigert.

In den letzten Jahren hat sich das Shandong Art Museum durch erstklassige

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Ausstellungen wie die?Jinan International Biennale" einen exzellenten Ruf

erarbeitet. Die Verbindung von traditionellem Erbe und zeitgenössischem Ausdruck

hat die Attraktivität für Besucherinnen und Besucher spürbar erhöht und die

kulturelle Landschaft der Stadt bereichert.

?Artistic Journey in Qilu" (?Kunstreise in Qilu") ist eine eigenständig vom

Shandong Art Museum entwickelte Werbemarke, die Ausstellungen, Freizeitangebote

und Kulturtourismus zu einem integrierten Modell öffentlicher Dienstleistungen

zusammenführen soll. Mit seinem?Art Museum+"-Konzept - das Kuration, kreative

Produkte, Bildungsangebote und sektorübergreifende Zusammenarbeit umfasst -

schafft das Museum weiterhin innovative kulturelle Erlebnisse und stärkt die

Marke?Hospitable Shandong".

Kontakt ausschließlich für Medienvertreter. Kontaktperson: Frau Zhang, Tel.: 86-10-63074558Â°