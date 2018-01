GNW-News: Daten zu neuartigen humanisierten Modellen für die Entwicklung zielgerichteter Immuntherapien - Konferenzvortrag von CrownBio am 24. Januar 2018

Daten zu neuartigen humanisierten Modellen für die Entwicklung zielgerichteter Immuntherapien - Konferenzvortrag von CrownBio am 24. Januar 2018

SAN DIEGO, 24. Januar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience, eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft der Crown Bioscience International

(TWSE:6554) und ein globaler Dienstleister im Bereich Wirkstoffentdeckung und

-entwicklung, der translationale Plattformen zur Förderung der Forschung in den

Bereichen Onkologie, entzündliche Erkrankungen, kardiovaskuläre und

Stoffwechselkrankheiten bereitstellt, wird am morgigen Mittwoch, 24. Januar

2018 bei der Tumor Models Conference in San Francisco Daten vorstellen, die die

Anwendung seiner kosteneffizienten, humanisierten Modelle für Wirkstoffziele

unterstützen.

Humanisierte Forschungsinstrumente sind entscheidend bei der Entwicklung

zielspezifischer Immuntherapien wie Pembrolizumab und Ipilimumab. Um die

Forschung in diesem wachsenden Bereich zu fördern, hat CrownBio eine

humanisierte Plattform entwickelt, mit Hilfe derer Informationen für die

vorklinische Pharmakologie zielgerichteter Immuntherapien bereitgestellt werden.

Hierzu gehören Lösungen für PD-1, PD-L1, OX40 und CD3E. Die einzelnen Modelle

haben vollfunktionelle murine Immunität mit humanisierten Wirkstoffzielen, die

zusammen mit syngenen Tumorzelllinien angewendet werden können, die zur

Darstellung komplementärer humanisierter Ziele entwickelt wurden.

Überzeugende Daten werden den Nutzwert der humanisierten Plattform von CrownBio

zur umfassenden und zuverlässigen Auswertung zielgerichteter Immuntherapien, zur

Senkung der Entwicklungskosten und Verkürzung der Versuchszeitdauer hervorheben.

"Wir freuen uns, morgen bei der Tumor Models Conference in San Francisco der

Branche Daten zu unseren innovativen humanisierten Modellen vorstellen zu

können", sagte Laurie Heilmann, Chief Business Officer von CrownBio. "Unsere

Wissenschaftler haben eine revolutionäre humanisierte Plattform geschaffen, die

Forschern helfen wird, bei der Entdeckung und Entwicklung zielgerichteter

Immuntherapien für Krebserkrankungen rascher und kosteneffizienter Ergebnisse zu

erzielen."

Dr. Toni Jun, Director of Scientific Engagement bei CrownBio, wird Daten zur

Kennzeichnung, Validierung und Anwendung von PD-1, PD-L1, OX40 und CD3E-Modellen

vorstellen.

Über Crown Bioscience Inc.

CrownBio ist ein globales Unternehmen, das Lösungen im Bereich der Entdeckung

und Entwicklung von Medikamenten liefert und translationale Plattformen zur

Förderung der Forschung in den Bereichen Onkologie, entzündliche Erkrankungen,

kardiovaskuläre und Stoffwechselkrankheiten bereitstellt. CrownBio verfügt über

ein umfassendes Portfolio relevanter Modelle und verlässlicher Instrumente und

ermöglicht es damit seinen Kunden, hervorragende klinische Kandidaten zu

liefern.

Medienanfragen:

Jody Barbeau

Crown Bioscience Inc.

marketing@crownbio.com

