GNW-News: Delegation der Handelskammer Shenzhen besucht Deutschland zur Vertiefung der chinesisch-europäischen Zusammenarbeit im Bereich der neuen Energien
^MÜNCHEN, July 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lin Hui, Präsidentin der
Handelskammer Shenzhen, besuchte am 23. Juni gemeinsam mit einer Delegation
München, um an der?The smarter E Europe" (Intersolar Europe) - Europas
führender Fachmesse für die neue Energiewirtschaft - teilzunehmen. Ziel des
Besuchs war es, den Austausch zwischen Shenzhen und Europa zu vertiefen und neue
Möglichkeiten der Zusammenarbeit in den Bereichen Photovoltaik,
Energiespeicherung und nachhaltige Energieentwicklung zu erschließen.
Präsidentin Lin Hui bei der EUPD Research Global EPC Awards Ceremony &
Networking Event
The smarter E Europe zählt zu den weltweit führenden Fachmessen für die neue
Energiewirtschaft. Führende Unternehmen aus den Bereichen Photovoltaik,
Energiespeicherung, Energiemanagement und Elektromobilität kommen dort zusammen,
um Innovationen voranzutreiben und internationale Partnerschaften zu stärken.
Während ihres Aufenthalts führte Präsidentin Lin Hui gemeinsam mit der
Delegation Gespräche mit führenden europäischen Unternehmen und
Branchenverbänden. Im Mittelpunkt standen die Entwicklungen auf den
Energiemärkten, technologische Innovationen sowie Perspektiven für eine künftige
Zusammenarbeit.
Intensivierung des Branchenaustauschs
Im Rahmen der Reise besuchte die Delegation mehrere führende Unternehmen der
europäischen Branche für neue Energien.
Bei BRC Solar standen die Optimierung dezentraler Photovoltaiksysteme,
leistungselektronische Komponenten auf Modulebene sowie deren Einsatz im
europäischen Markt im Mittelpunkt der Gespräche. Darüber hinaus wurden mögliche
Ansätze für eine künftige Zusammenarbeit erörtert.
Im Austausch mit ATMOCE ging es um Energiespeichersysteme für Privathaushalte,
intelligente Energielösungen sowie aktuelle Trends im europäischen Markt für
saubere Energie. Die Delegation erhielt dabei wertvolle Einblicke in
Produktinnovationen und spezifische Marktanforderungen.
Bei Enpal, Deutschlands führendem Anbieter erneuerbarer Energielösungen für
Privathaushalte, informierte sich die Delegation über integrierte
Energielösungen für den Heimgebrauch, das Geschäftsmodell zur Installation von
Photovoltaikanlagen sowie digitale Konzepte für das Energiemanagement. Die
gewonnenen Erkenntnisse liefern Unternehmen aus Shenzhen wertvolle Impulse für
ihren Markteintritt in internationale Märkte.
Ausbau der internationalen Zusammenarbeit
Präsidentin Lin Hui und die Delegation trafen zudem mit Vertretern des
Organisationsteams der The smarter E Europe zusammen. Im Mittelpunkt des
Austauschs standen die Weiterentwicklung der Messeplattform, die Zusammenarbeit
innerhalb der Branche sowie künftige Chancen für Unternehmen aus Shenzhen auf
dem europäischen Markt für neue Energien.
Beide Seiten waren sich einig, dass die weltweit beschleunigte Energiewende
weiterhin erhebliches Potenzial für die Zusammenarbeit zwischen China und Europa
eröffnet. Zugleich bekräftigten sie ihre Absicht, die Zusammenarbeit durch einen
intensiveren wirtschaftlichen Austausch, den Ausbau von Branchennetzwerken,
internationale Fachveranstaltungen sowie einen verstärkten Ressourcenaustausch
weiter zu vertiefen und damit die nachhaltige Entwicklung der neuen
Energiewirtschaft zu fördern.
Darüber hinaus traf die Delegation Vertreter europäischer
Energieforschungseinrichtungen, Branchenexperten und Unternehmensvertreter, um
sich aus erster Hand über die europäische Energiepolitik, aktuelle
Marktentwicklungen und Branchentrends zu informieren. Die gewonnenen
Erkenntnisse liefern Unternehmen aus Shenzhen wertvolle Marktinformationen für
die Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten in Europa.
Unterstützung von Unternehmen aus Shenzhen bei der Erschließung internationaler
Märkte
Präsidentin Lin Hui betonte, dass Europa im Bereich der neuen Energien über
umfangreiche Erfahrungen in der Politikgestaltung, technologischen Innovation
und Marktanwendung verfüge. Shenzhen wiederum verfüge über besondere Stärken in
Forschung und Entwicklung, moderner Fertigung sowie leistungsfähigen
industriellen Lieferketten.
Sie erklärte, dass die Handelskammer Shenzhen ihre Partnerschaften mit
europäischen Branchenorganisationen, internationalen Messeplattformen und
führenden Unternehmen weiter ausbauen werde. Ziel sei es, Unternehmen aus
Shenzhen einen besseren Zugang zu globalen Märkten zu eröffnen, die
internationale Zusammenarbeit zu vertiefen und ihre Wettbewerbsfähigkeit im
Ausland nachhaltig zu stärken.
Am Abend des 23. Juni nahm Präsidentin Lin Hui zudem auf Einladung am EUPD
Research Global EPC Awards Ceremony & Networking Event teil. Dort traf sie
Vertreter europäischer Branchenverbände, Energieunternehmen und Geschäftspartner
und erweiterte das internationale Kooperationsnetzwerk der Handelskammer weiter.
Auch künftig wird die Handelskammer Shenzhen ihre internationalen
Branchenpartnerschaften weiter ausbauen, die Beteiligung von Unternehmen aus
Shenzhen an der globalen Zusammenarbeit im Bereich der neuen Energien fördern
und dazu beitragen, Shenzhen als international wettbewerbsfähigen Standort der
Branche für neue Energien weiter zu stärken.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
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f34cfc256519
Handelskammer Shenzhen
Zoie Gao
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