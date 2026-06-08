GNW-News: DEMIRE baut ESG-Datenbasis auf nahezu gesamtes Portfolio aus und treibt Dekarbonisierung weiter voran

Werte in diesem Artikel

^DEMIRE baut ESG-Datenbasis auf nahezu gesamtes Portfolio aus und treibt

Dekarbonisierung weiter voran

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Langen, den 25. Juni 2026. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(?DEMIRE"; ISIN: DE000A0XFSF0) hat im Jahr 2025 weitere Fortschritte bei der

Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie erzielt. Die ESG-Datenerhebung wurde

auf nahezu den gesamten Immobilienbestand ausgeweitet, technische

Optimierungsmaßnahmen zur Senkung von Energieverbrauch und CO?-Emissionen

umgesetzt sowie Ökostromverträge für sämtliche Allgemeinstromverbräuche

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abgeschlossen. Die Entwicklungen sind im heute veröffentlichten

Nachhaltigkeitsbericht 2025/2026 dokumentiert.

?Mit der nahezu vollständigen Erfassung der Verbrauchs- und Emissionsdaten

unseres Portfolios haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht", erklärt Dr.

Dirk Rüffel, CEO der DEMIRE.?Die verbesserte Datengrundlage ermöglicht es uns,

die Dekarbonisierung unseres Bestands gezielt voranzutreiben und Fortschritte

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messbar zu machen."

Nahezu vollständige ESG-Datenerhebung

DEMIRE verfügt inzwischen über Verbrauchs- und Emissionsdaten für nahezu den

gesamten Immobilienbestand. Die erweiterte Datenbasis schafft die Grundlage für

eine präzisere Analyse von Energieverbräuchen und die gezielte Umsetzung von

Effizienzmaßnahmen.

Technische Optimierungen senken Emissionen

Auf Basis detaillierter Verbrauchsanalysen wurde begonnen in mehreren Objekten

technische Optimierungen an gebäudetechnischen Anlagen vorzunehmen. Die

erzielten Einsparungen wirken sich bereits positiv auf den Energieverbrauch und

CO?-Emissionen auf Portfolioebene aus. Bezogen auf die vermietbare Fläche sank

die Emissionsintensität der Scope-1- und Scope-2-Emissionen im Jahr 2025 um 2,6

%. Gleichzeitig wurden für sämtliche Allgemeinstromverbräuche Verträge zur

Versorgung mit Ökostrom abgeschlossen, wodurch sich die Treibhausgasemissionen

des Portfolios perspektivisch weiter reduzieren werden.

Ausblick: Fokus auf Dekarbonisierung und E-Mobilität

Auch 2026 wird DEMIRE die technische Optimierung ihrer Immobilien fortsetzen und

weitere Maßnahmen zur Emissionsreduktion umsetzen. Parallel wird die

Ladeinfrastruktur für Elektromobilität bedarfsgerecht in ausgewählten Objekten

ausgebaut. Ziel bleibt es, den Immobilienbestand langfristig auf einen

klimaverträglichen Entwicklungspfad auszurichten.

Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht wurde nach den EPRA Sustainability Best

Practices Recommendations (sBPR) erstellt und extern geprüft.

Ende der Pressemitteilung

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(https://www.demire.ag/ausrichtung/)

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält

Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von

Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke

im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten

und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende

als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 31. März 2026

über einen Immobilienbestand von 42 Objekten mit einer Vermietungsfläche von

rund 512 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen

Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9

Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer

Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für

das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf

langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von

Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen

Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll

mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios

konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während

nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und

prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben

Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und

Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)

sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag

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