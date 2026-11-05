GNW-News: DEMIRE bestätigt Prognose nach planmäßigem Geschäftsverlauf im dritten Quartal 2026
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^DEMIRE bestätigt Prognose nach planmäßigem Geschäftsverlauf im dritten Quartal
2026
* Mieterträge sinken aufgrund reduzierter Portfoliobasis auf EUR 33,9 Mio.
(Vorjahr: EUR 41,4 Mio.)
* EBIT mit EUR 10,9 Mio. wieder positiv (Vorjahr: EUR -28,1 Mio.)
* FFO I* verringern sich auf EUR 2,8 Mio. (Vorjahr: EUR 8,3 Mio.)
* Prognose für 2026 bestätigt: Mieterträge zwischen EUR 42,5 und EUR 44,5
Mio.; FFO I* zwischen EUR 0,5 und EUR 2,5 Mio.
Langen, den 5. November 2026. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(ISIN: DE000A0XFSF0) verzeichnete in den ersten neun Monaten 2026 ein Ergebnis
im Rahmen der Jahresprognose. Wesentlicher Einflussfaktor bleiben weiterhin die
nach fortgesetzten Immobilienverkäufen sinkenden Erträge.
Verkleinerte Portfoliobasis führt zu Rückgang der Mieterträge und FFO I
Die Mieterträge verringern sich auf EUR 33,9 Mio. (9M 2025: EUR 41,4 Mio.). Das
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) steigt im gleichen Zeitraum auf EUR 10,9
Mio. (9M 2025: EUR -28,1 Mio.). Der deutliche Anstieg ist überwiegend auf in der
Vorperiode signifikant negative Effekte aus den hohen Fair-Value-Anpassungen bei
den zur Veräußerung gehaltenen Immobilien sowie auf Abschreibungen von
ausgereichten Darlehen an die nunmehr entkonsolidierten LIMES-Gesellschaften
(EUR 16,5 Mio.) zurückzuführen.
Die Funds from Operations (FFO I) nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf
Gesellschafterdarlehen sinken plangemäß infolge der durch Immobilienverkäufe
reduzierten Mieterträge auf EUR 2,8 Mio. (9M 2025: EUR 8,3 Mio.).
Fortgeschrittene Verhandlungen zu weiteren größeren Flächengesuchen
Das kleinere Portfolio und die unverändert herausfordernde Wirtschaftslage
reduzierten die Vermietungsleistung in den ersten neun Monaten 2026 auf 34.100
m² (9M 2025: 56.200 m²). Die Vermietungsleistung wurde insbesondere von einer
Vertragsverlängerung über rund 10.500 m² in Quickborn und einer Neuvermietung
über rund 10.000 m² in Bonn bestimmt. Insgesamt trugen Neuabschlüsse zu 64 % zur
Vermietungsleistung bei. Die EPRA-Leerstandsquote (ohne als Projektentwicklung
klassifizierte Immobilien) stieg zum 30. September 2026 auf 22,6 Prozent
(31.12.2025: 16,4 Prozent). Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge
(WALT) des gesamten Portfolios blieb mit 4,6 Jahren nahezu unverändert
(31.12.2025: 4,7 Jahre).
Dr. Dirk Rüffel, CEO der DEMIRE:?Das herausfordernde wirtschaftliche Umfeld
belastet weiterhin den gewerblichen Immobilienmarkt und insbesondere die
Nachfrage nach größeren Büroflächen. Dennoch konnten wir neben der Vermietung
von über 10.000 m² an die Vereinten Nationen in Bonn weitere Fortschritte
erzielen und befinden uns in fortgeschrittenen Verhandlungen über zusätzliche
größere Flächenanmietungen in mehreren Objekten."
Die Immobilienverkäufe beeinflussten auch den Marktwert des DEMIRE-Portfolios,
der sich auf rund EUR 627,0 Mio. (31.12.2025: EUR 688,3 Mio.) reduzierte. Das
negative Periodenergebnis ließ den Net Asset Value (NAV, unverwässert) im
Berichtszeitraum um EUR 0,31 je Aktie auf nun EUR 1,28 (31.12.2025: EUR 1,59)
sinken.
Weiter steigende Liquidität und sinkende Netto-Verschuldung durch Verkäufe
Die durchschnittlichen nominalen Fremdkapitalkosten verringerten sich seit
Jahresende 2025 leicht auf 4,69 Prozent pro Jahr (31.12.2025: 4,83 Prozent).
Gleichzeitig sank die Netto-Verschuldung auf EUR 295,7 Mio. (31.12.2025: EUR
332,3 Mio., jeweils ohne Gesellschafterdarlehen gemäß Definition). Der
Nettoverschuldungsgrad (Net-LTV) lag mit 40,1 Prozent unterhalb des
Jahresendwertes von 2025 (41,8 Prozent). Die liquiden Mittel stiegen primär
aufgrund der Verkäufe zum Stichtag auf EUR 82,6 Mio. (31.12.2025: EUR 54,2
Mio.). Dazu Tim Brückner, CFO der DEMIRE:?Wir setzen unseren
Konsolidierungskurs konsequent fort, indem wir unsere Liquidität gestärkt und
die Netto-Verschuldung reduziert haben."
Prognose für das Jahr 2026 bestätigt
Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Obwohl sich die
FFO I in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres positiv entwickelt hat und
zu Ende des Berichtszeitraums oberhalb der für das Gesamtjahr prognostizierten
Bandbreite lagen, hält die Gesellschaft an ihrer bisherigen Jahresprognose fest.
Hintergrund hierfür sind die für das vierte Quartal erwarteten weiteren
Investitionen in den Immobilienbestand.
Daher rechnet die DEMIRE für das Geschäftsjahr 2026 weiterhin mit Mieterträgen
zwischen EUR 42,5 und 44,5 Millionen (2025: EUR 53,5 Millionen) und FFO I*
zwischen EUR 0,5 und 2,5 Millionen (2025: EUR 10,1 Millionen).
Ende der Pressemitteilung
Einladung zur Telefonkonferenz am 5. November 2026
Der Vorstand der DEMIRE lädt alle Interessierten im Rahmen einer
Telefonkonferenz am 5. November 2026 um 11:00 Uhr (CET) zur Ergebnispräsentation
für die ersten neun Monate 2026 ein.
Bitte nutzen Sie den folgenden Registrierungslink:
https://www.nuways-ag.com/events/demirecc-2026-11-05
Eine Präsentation der Ergebnisse und der Bericht stehen zum Download auf der
Website https://www.demire.ag/publikationen/ zur Verfügung.
*nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen
Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(http://www.demire.ag/unternehmen/portraet)
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2026- 01.01.2025-
(in EUR Mio.) 30.09.2026 30.09.2025
Mieterträge 33,9 41,4
Ergebnis aus der Vermietung 22,9 27,9
EBIT 10,9 -28,1
Finanzergebnis -41,8 -38,3
Periodenergebnis nach Steuern -26,2 -60,7
FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten
und Zinsen auf
Gesellschafterdarlehen) 2,8 8,3
Konzernbilanz (in EUR Mio.) 30.09.2026 31.12.2025
Bilanzsumme 819,5 849,2
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 623,6 591,9
Zur Veräußerung gehaltene Immobilien 15,3 103,5
Zahlungsmittel 82,6 54,2
Eigenkapital¹ (inkl. Anteile nicht beherrschender
Anteilseigner) 195,3 219,3
Eigenkapitalquote¹ (in Prozent der Bilanzsumme) 15,2 17,8
Unverwässerter/Verwässerter NAV 135,4 168,1
NAV je Aktie (EUR, unverwässert/verwässert) 1,28 1,59
Netto-Verschuldung² 295,7 332,3
Netto-Verschuldungsgrad² (Net-LTV) in Prozent 40,1 41,8
Portfoliokennzahlen 30.09.2026 31.12.2025
Immobilien (Anzahl) 39 43
Marktwert (in EUR Mio.) 627,0 688,3
Annualisierte Vertragsmieten (in EUR Mio.) 42,0 51,3
Mietrendite (in Prozent) 6,7 7,5
EPRA-Leerstandsquote³ (in Prozent) 22,6 16,4
WALT (in Jahren) 4,6 4,7
¹Die ausgewiesene Eigenkapitalgröße enthält nicht
beherrschende Minderheitenanteile, die aufgrund der
Rechtsform als Personengesellschaft gemäß IFRS im
Konzernfremdkapital erfasst werden. Die
Eigenkapitalquote wird auf Basis des bilanziellen IFRS-
Eigenkapitals ohne diese Minderheitenanteile berechnet.
²gemäß Anleihebedingungen
³exkl. als Projektentwicklung klassifizierte Immobilien
Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(https://www.demire.ag/ausrichtung/)
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält
Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von
Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke
im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten
und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende
als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. September
2026 über einen Immobilienbestand von 39 Objekten mit einer Vermietungsfläche
von rund 481 Tausend Quadratmetern. Der Marktwert des direkt gehaltenen
Immobilienportfolios liegt bei rund EUR 627,0 Millionen. Unter Hinzurechnung der
at-equity bilanzierten Finanzbeteiligung am Frankfurter Bürokomplex Cielo
beläuft sich der verwaltete Gesamtwert auf rund EUR 0,8 Milliarden.
Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer
Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für
das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf
langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von
Potenzialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen
Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll
mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios
konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potenzialen, während
nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und
prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben
Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und
Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.
Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)
sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.
Kontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
T: +49 6103 372 49 44
E: ir@demire.ag
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