GNW-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG
Werte in diesem Artikel
^DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die
Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG
/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Hiermit gibt die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG bekannt, dass
folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
* Sprache: Deutsch
Ort: https://www.demire.ag/publikationen/
* Sprache: Englisch
Ort: https://www.demire.ag/en/publications/
Ende der Mitteilung
--------------------------------------------------------------------------------
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
--------------------------------------------------------------------------------
+-------------+--------------------------------------------+
| Sprache | Deutsch |
+-------------+--------------------------------------------+
| Unternehmen | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG |
| | |
| | Robert-Bosch-Straße 11 |
| | |
| | 63225 Langen |
| | |
| | Germany |
+-------------+--------------------------------------------+
| Internet | https://www.demire.ag |
+-------------+--------------------------------------------+
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent