GNW-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

--------------------------------------------------------------------------------

Hiermit gibt die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG bekannt, dass

folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

* Sprache: Deutsch

Ort: https://www.demire.ag/publikationen/

* Sprache: Englisch

Ort: https://www.demire.ag/en/publications/

