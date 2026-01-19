DAX23.646 +0,2%Est505.767 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6800 +5,6%Nas22.312 -1,8%Bitcoin63.791 +4,2%Euro1,1477 -0,4%Öl99,12 -2,6%Gold5.109 +0,3%
GNW-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

13.03.26 13:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
0,50 EUR -0,06 EUR -9,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

^DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die

Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

13.03.26 13:33 Uhr / CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

Hiermit gibt die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG bekannt, dass

folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

* Sprache: Deutsch

Ort: https://www.demire.ag/publikationen/

* Sprache: Englisch

Ort: https://www.demire.ag/en/publications/

Ende der Mitteilung

--------------------------------------------------------------------------------

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

--------------------------------------------------------------------------------

+-------------+--------------------------------------------+

| Sprache | Deutsch |

+-------------+--------------------------------------------+

| Unternehmen | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG |

| | |

| | Robert-Bosch-Straße 11 |

| | |

| | 63225 Langen |

| | |

| | Germany |

+-------------+--------------------------------------------+

| Internet | https://www.demire.ag |

+-------------+--------------------------------------------+

Â°

mehr Analysen