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GNW-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

06.05.26 17:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
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DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
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^DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die

Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

Hiermit gibt die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG bekannt, dass

folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Zwischenmitteilung der Geschäftsführung

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

* Sprache: Deutsch

Ort: https://www.demire.ag/publikationen/

* Sprache: Englisch

Ort: https://www.demire.ag/en/publications/

Ende der Mitteilung

--------------------------------------------------------------------------------

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

--------------------------------------------------------------------------------

+-------------+--------------------------------------------+

| Sprache | Deutsch |

+-------------+--------------------------------------------+

| Unternehmen | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG |

| | |

| | Robert-Bosch-Straße 11 |

| | |

| | 63225 Langen |

| | |

| | Germany |

+-------------+--------------------------------------------+

| Internet | https://www.demire.ag |

+-------------+--------------------------------------------+

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17.08.2011Magnat Real Estate holdClose Brothers Seydler Research AG
09.08.2011Magnat Real Estate holdClose Brothers Seydler Research AG
20.04.2011Magnat Real Estate holdClose Brothers Seydler Research AG
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02.03.2007MAGNAT Real Estate Opportunities beobachtenNebenwerte Journal
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