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GNW-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
0.16 EUR -0.01 EUR -5.29 %
Charts | News | Analysen

^DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die

Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG bekannt, dass

folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Zwischenmitteilung der Geschäftsführung

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Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

* Sprache: Deutsch

Ort: https://www.demire.ag/publikationen/

* Sprache: Englisch

Ort: https://www.demire.ag/en/publications/

Ende der Mitteilung

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GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

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| Sprache | Deutsch |

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| Unternehmen | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG |

| | |

| | Robert-Bosch-Straße 11 |

| | |

| | 63225 Langen |

| | |

| | Germany |

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| Internet | https://www.demire.ag |

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Aktuelle DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Aktie News

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DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.08.20 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen SRC Research GmbH
19.05.20 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen SRC Research GmbH
09.04.20 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen SRC Research GmbH
20.03.20 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen SRC Research GmbH
10.01.20 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Kaufen SRC Research GmbH

Information

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