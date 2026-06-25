GNW-News: DEMIRE gewinnt die UN als Nutzer für rund 10.000 m² in Bonn
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^DEMIRE gewinnt die UN als Nutzer für rund 10.000 m² in Bonn
Langen, den 21. Juli 2026. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN:
DE000A0XFSF0) hat mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) einen
Mietvertrag über nahezu 10.000 m² in ihrer Immobilie in der Reuterstraße 65 in
Bonn abgeschlossen. Die Flächen werden im Zusammenhang mit der weiteren Stärkung
des internationalen Standortes Bonn genutzt, wobei die Flächen der ehemaligen
Postdirektion Bonn ab Herbst bezogen werden.
Nach dem teilweisen Auszug des Alleinnutzers Deutsche Telekom im vergangenen
Jahr, ist es der DEMIRE gelungen, die Immobilie erfolgreich als Multi-Tenant-
Standort zu positionieren. Die aktuelle Vermietung unterstreicht die
Attraktivität des Standorts und stärkt die langfristige Ertragsbasis der
Immobilie.
Öffentliche Mieter haben im Portfolio der DEMIRE einen Anteil von rund einem
Viertel der jährlichen Mieteinnahmen. Aufgrund ihrer langfristigen
Mietverhältnisse leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Qualität des
Mieterportfolios.
Ende der Pressemitteilung
Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(https://www.demire.ag/ausrichtung/)
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält
Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von
Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke
im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten
und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende
als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 31. März 2026
über einen Immobilienbestand von 42 Objekten mit einer Vermietungsfläche von
rund 512 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen
Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9
Milliarden.
Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer
Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für
das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf
langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von
Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen
Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll
mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios
konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während
nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und
prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben
Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und
Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.
Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)
sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.
Kontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
T: +49 6103 372 49 44
E: ir@demire.ag
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