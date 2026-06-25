GNW-News: DEMIRE gewinnt die UN als Nutzer für rund 10.000 m² in Bonn

21.07.26 07:34 Uhr

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^DEMIRE gewinnt die UN als Nutzer für rund 10.000 m² in Bonn

Langen, den 21. Juli 2026. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN:

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DE000A0XFSF0) hat mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) einen

Mietvertrag über nahezu 10.000 m² in ihrer Immobilie in der Reuterstraße 65 in

Bonn abgeschlossen. Die Flächen werden im Zusammenhang mit der weiteren Stärkung

des internationalen Standortes Bonn genutzt, wobei die Flächen der ehemaligen

Postdirektion Bonn ab Herbst bezogen werden.

Nach dem teilweisen Auszug des Alleinnutzers Deutsche Telekom im vergangenen

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Jahr, ist es der DEMIRE gelungen, die Immobilie erfolgreich als Multi-Tenant-

Standort zu positionieren. Die aktuelle Vermietung unterstreicht die

Attraktivität des Standorts und stärkt die langfristige Ertragsbasis der

Immobilie.

Öffentliche Mieter haben im Portfolio der DEMIRE einen Anteil von rund einem

Viertel der jährlichen Mieteinnahmen. Aufgrund ihrer langfristigen

Mietverhältnisse leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Qualität des

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Mieterportfolios.

Ende der Pressemitteilung

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(https://www.demire.ag/ausrichtung/)

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält

Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von

Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke

im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten

und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende

als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 31. März 2026

über einen Immobilienbestand von 42 Objekten mit einer Vermietungsfläche von

rund 512 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen

Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9

Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer

Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für

das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf

langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von

Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen

Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll

mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios

konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während

nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und

prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben

Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und

Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)

sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag

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