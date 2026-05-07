GNW-News: DEMIRE: Großaktionäre starten strukturierten Verkaufsprozess
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^DEMIRE: Großaktionäre starten strukturierten Verkaufsprozess
* Hauptaktionäre AEPF III 15 Sarl (?AEPF"), eine von Apollo Global Management
verwaltete Fondsgesellschaft, und Wecken & Cie. starten strukturierten
Prozess zur Veräußerung ihrer Beteiligung von rund 90 %
* Kein Verkauf über die Börse vorgesehen
* Ziel: Neuer Ankerinvestor mit finanzieller Stärke und strategischem Beitrag
* Basis geschaffen durch Stabilisierung, Portfolioanpassungen und finanzielle
Maßnahmen
Langen, den 8. Juni 2026. DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN:
DE000A0XFSF0) (?DEMIRE" oder das?Unternehmen") gibt bekannt, dass ihre
Hauptaktionäre AEPF III 15 Sarl (?AEPF"), eine von Apollo Global Management
verwaltete Fondsgesellschaft, und Wecken & Cie. in Abstimmung mit dem
Unternehmen einen strukturierten Prozess eingeleitet haben, um die Veräußerung
ihrer gemeinsamen Beteiligung von rund 90 % an DEMIRE zu prüfen. Die
Gesellschaft und die Großaktionäre werden dabei von Rothschild & Co. beraten.
Der Prozess befindet sich in einem frühen Stadium. Ob und in welcher Form eine
Transaktion zustande kommt, ist derzeit offen. Eine Veräußerung über die Börse
ist aktuell nicht vorgesehen.
In den vergangenen Jahren hat die DEMIRE ihr Portfolio angepasst und Maßnahmen
zur Sicherung der Liquidität sowie zur Stabilisierung der Finanzierungsstruktur
umgesetzt. Dazu gehörten insbesondere Immobilienverkäufe sowie operative und
finanzielle Maßnahmen zur Bedienung bestehender Verpflichtungen, inklusive
Finanzierungen und Gesellschafterdarlehen. Diese Schritte bilden die Grundlage
für die weitere Entwicklung des Unternehmens.
Ein möglicher Eigentümerwechsel eröffnet die Chance, zusätzliche strategische
Impulse zu setzen und die Positionierung der DEMIRE weiterzuentwickeln. Im Fokus
stehen dabei die gezielte Weiterentwicklung des Portfolios, die Realisierung
vorhandener Wertpotenziale sowie die nachhaltige Stärkung von Kapitalstruktur
und finanzieller Flexibilität. Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen den
initiierten Prozess.
Dr. Dirk Rüffel, Vorstandsvorsitzender, kommentiert:?Wir sind AEPF und Wecken &
Cie. dankbar für die konstruktive und zielgerichtete Unterstützung in den
vergangenen Jahren. In dieser Zeit haben wir wesentliche Fortschritte in der
Strukturierung und Stabilisierung der DEMIRE erreicht. Die Portfoliostruktur ist
heute ausgewogener, und wir haben die Resilienz unseres Geschäftsmodells auch in
der herausfordernden Marktphase der letzten Jahre unter Beweis gestellt. Vor
diesem Hintergrund unterstützen wir unsere Hauptaktionäre bei der Prüfung
strategischer Optionen für ihre Beteiligung und sehen darin die Chance, neue
Impulse für die weitere Entwicklung der DEMIRE zu setzen."
Tim Brückner, Finanzvorstand, ergänzt:?Die in den vergangenen Jahren
umgesetzten Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität und zur Stabilisierung
unserer Finanzierung schaffen eine belastbare Ausgangsbasis. Ein möglicher
Eigentümerwechsel kann zusätzliche Optionen eröffnen, insbesondere im Hinblick
auf die Weiterentwicklung unserer Kapitalstruktur und die langfristige
Refinanzierung. Unser Fokus liegt darauf, die finanzielle Flexibilität weiter zu
erhöhen und so die Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung der DEMIRE
zu stärken."
Ende der Pressemitteilung
Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(https://www.demire.ag/ausrichtung/)
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält
Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von
Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke
im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten
und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende
als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 31. März 2026
über einen Immobilienbestand von 42 Objekten mit einer Vermietungsfläche von
rund 512 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen
Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9
Milliarden.
Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer
Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für
das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf
langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von
Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen
Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll
mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios
konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während
nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und
prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben
Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und
Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.
Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)
sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.
Kontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
T: +49 6103 372 49 44
E: ir@demire.ag
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|Emittent
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