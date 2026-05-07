GNW-News: DEMIRE: Großaktionäre starten strukturierten Verkaufsprozess

Werte in diesem Artikel

^DEMIRE: Großaktionäre starten strukturierten Verkaufsprozess

* Hauptaktionäre AEPF III 15 Sarl (?AEPF"), eine von Apollo Global Management

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verwaltete Fondsgesellschaft, und Wecken & Cie. starten strukturierten

Prozess zur Veräußerung ihrer Beteiligung von rund 90 %

* Kein Verkauf über die Börse vorgesehen

* Ziel: Neuer Ankerinvestor mit finanzieller Stärke und strategischem Beitrag

* Basis geschaffen durch Stabilisierung, Portfolioanpassungen und finanzielle

Maßnahmen

Langen, den 8. Juni 2026. DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN:

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DE000A0XFSF0) (?DEMIRE" oder das?Unternehmen") gibt bekannt, dass ihre

Hauptaktionäre AEPF III 15 Sarl (?AEPF"), eine von Apollo Global Management

verwaltete Fondsgesellschaft, und Wecken & Cie. in Abstimmung mit dem

Unternehmen einen strukturierten Prozess eingeleitet haben, um die Veräußerung

ihrer gemeinsamen Beteiligung von rund 90 % an DEMIRE zu prüfen. Die

Gesellschaft und die Großaktionäre werden dabei von Rothschild & Co. beraten.

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Der Prozess befindet sich in einem frühen Stadium. Ob und in welcher Form eine

Transaktion zustande kommt, ist derzeit offen. Eine Veräußerung über die Börse

ist aktuell nicht vorgesehen.

In den vergangenen Jahren hat die DEMIRE ihr Portfolio angepasst und Maßnahmen

zur Sicherung der Liquidität sowie zur Stabilisierung der Finanzierungsstruktur

umgesetzt. Dazu gehörten insbesondere Immobilienverkäufe sowie operative und

finanzielle Maßnahmen zur Bedienung bestehender Verpflichtungen, inklusive

Finanzierungen und Gesellschafterdarlehen. Diese Schritte bilden die Grundlage

für die weitere Entwicklung des Unternehmens.

Ein möglicher Eigentümerwechsel eröffnet die Chance, zusätzliche strategische

Impulse zu setzen und die Positionierung der DEMIRE weiterzuentwickeln. Im Fokus

stehen dabei die gezielte Weiterentwicklung des Portfolios, die Realisierung

vorhandener Wertpotenziale sowie die nachhaltige Stärkung von Kapitalstruktur

und finanzieller Flexibilität. Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen den

initiierten Prozess.

Dr. Dirk Rüffel, Vorstandsvorsitzender, kommentiert:?Wir sind AEPF und Wecken &

Cie. dankbar für die konstruktive und zielgerichtete Unterstützung in den

vergangenen Jahren. In dieser Zeit haben wir wesentliche Fortschritte in der

Strukturierung und Stabilisierung der DEMIRE erreicht. Die Portfoliostruktur ist

heute ausgewogener, und wir haben die Resilienz unseres Geschäftsmodells auch in

der herausfordernden Marktphase der letzten Jahre unter Beweis gestellt. Vor

diesem Hintergrund unterstützen wir unsere Hauptaktionäre bei der Prüfung

strategischer Optionen für ihre Beteiligung und sehen darin die Chance, neue

Impulse für die weitere Entwicklung der DEMIRE zu setzen."

Tim Brückner, Finanzvorstand, ergänzt:?Die in den vergangenen Jahren

umgesetzten Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität und zur Stabilisierung

unserer Finanzierung schaffen eine belastbare Ausgangsbasis. Ein möglicher

Eigentümerwechsel kann zusätzliche Optionen eröffnen, insbesondere im Hinblick

auf die Weiterentwicklung unserer Kapitalstruktur und die langfristige

Refinanzierung. Unser Fokus liegt darauf, die finanzielle Flexibilität weiter zu

erhöhen und so die Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung der DEMIRE

zu stärken."

Ende der Pressemitteilung

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(https://www.demire.ag/ausrichtung/)

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält

Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von

Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke

im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten

und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende

als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 31. März 2026

über einen Immobilienbestand von 42 Objekten mit einer Vermietungsfläche von

rund 512 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen

Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9

Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer

Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für

das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf

langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von

Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen

Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll

mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios

konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während

nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und

prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben

Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und

Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)

sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag

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