GNW-News: DEMIRE hebt Prognose für 2026 nach besser als erwarteter Geschäftsentwicklung an
Werte in diesem Artikel
^DEMIRE hebt Prognose für 2026 nach besser als erwarteter Geschäftsentwicklung an
* Mieterträge sinken nach Objektverkäufen um 17,1(1) Prozent auf EUR 23,0 Mio.
* FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen)
erreichen EUR 2,0 Mio. (Vorjahr: EUR 5,0 Mio.)
* Prognose 2026 erhöht: Mieterträge zwischen EUR 42,5 und EUR 44,5 Mio.
(zuvor: EUR 41,5 bis 43,5 Mio.) und FFO I zwischen EUR 0,5 und EUR 2,5 Mio.
(zuvor: EUR -1,0 bis EUR 1,0 Mio.) erwartet
Langen, den 13. August 2026. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(ISIN: DE000A0XFSF0) hat sich im ersten Halbjahr 2026 besser entwickelt als
erwartet und erhöht daher ihre Prognose für das Gesamtjahr. Trotz
erwartungsgemäß rückläufiger Mieterträge infolge der fortgesetzten
Immobilienverkäufe erzielte das Unternehmen positive FFO I von EUR 2,0 Mio. und
ein EBIT von EUR 8,0 Mio. Für 2026 erwartet der Vorstand nun Mieterträge von EUR
42,5 bis 44,5 Mio. sowie FFO I von EUR 0,5 bis 2,5 Mio.
Positive operative Entwicklung trotz reduzierter Portfoliobasis
Die Mieterträge verringern sich aufgrund von Objektverkäufen um rund 17,1(1)
Prozent auf EUR 23,0 Mio. (H1 2025: EUR 27,8 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen und
Steuern (EBIT) steigt im gleichen Zeitraum auf EUR 8,0 Mio. (H1 2025: EUR -24,9
Mio.). Im Vorjahr hatten Sondereffekte aus Abschreibungen von Darlehen, die an
Limes-Gesellschaften ausgereicht wurden, und Bewertungsverlust einen negativen
Einfluss auf das EBIT.
Die FFO I nach Steuern und vor Minderheiten und Zinsen auf
Gesellschafterdarlehen betragen EUR 2,0 Mio. (H1 2025: EUR 5,0 Mio.).
WALT verbessert sich trotz höherer Leerstandsquote
Der Marktwert des DEMIRE-Portfolios sank auf rund EUR 670,8 Mio. (31.12.2025:
EUR 688,3 Mio.). Im Wesentlichen führten der Verkauf der Immobilie in Flensburg
und der Teilverkauf in Bonn (Wohnhaus) zu einem Rückgang des Portfoliowertes.
Somit verringerte sich der Net Asset Value (NAV, unverwässert) im
Berichtszeitraum um EUR 0,19 auf EUR 1,40 je Aktie (31.12.2025: EUR 1,59).
Die Vermietungsleistung erreicht 18.300 m² (H1 2025: 40.460 m²). Die EPRA-
Leerstandsquote steigt auf 21,5 Prozent (31.12.2025: 16,4 Prozent). Die
durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) des gesamten Portfolios
erhöht sich nach Mietvertragsabschlüssen auf 5,0 Jahren (31.12.2025: 4,7 Jahre).
?Die besser als erwartete Entwicklung im ersten Halbjahr zeigt, dass DEMIRE die
Portfoliotransformation auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld konsequent
umsetzt. Im zweiten Halbjahr richten wir unseren Fokus klar auf die
Vermietungsleistung und die operative Stabilisierung des Portfolios. Auf Basis
der erreichten Ergebnisse und unserer aktuellen Einschätzung des weiteren
Geschäftsverlaufs heben wir die Prognose für 2026 an", erklärt Dr. Dirk Rüffel,
CEO der DEMIRE.
Sinkende Fremdkapitalkosten durch frühzeitige Refinanzierungsmaßnahmen
Die durchschnittlichen nominalen Fremdkapitalkosten sanken im Berichtszeitraum
leicht auf 4,74 Prozent pro Jahr (31.12.2025: 4,83 %). Der
Nettoverschuldungsgrad (Net-LTV) lag bei 42,4 Prozent und damit leicht oberhalb
des Jahresendwertes von 2025 (41,8 Prozent). Die liquiden Mittel sanken zum
Stichtag auf EUR 44,4 Mio. (31.12.2025: EUR 54,2 Mio.).
?Unsere vorausschauende Finanzierungsstrategie zahlt sich aus: Durch frühzeitige
Refinanzierungsmaßnahmen konnten wir die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten
weiter senken und gleichzeitig unsere Finanzierungsstruktur nachhaltig stärken.
Die aktuell in Umsetzung befindlichen Immobilienverkäufe werden zusätzliche
Liquidität generieren und zur Reduzierung der Verschuldung beitragen", erläutert
Tim Brückner, CFO der DEMIRE.
Prognose für das Jahr 2026 angehoben
Auf Basis der besser als erwarteten Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 und der
aktuellen Einschätzung des weiteren Geschäftsverlaufs hebt der Vorstand die
Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Erwartet werden nun Mieterträge von EUR
42,5 bis 44,5 Mio. gegenüber zuvor EUR 41,5 bis 43,5 Mio. sowie FFO I nach
Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen von EUR 0,5 bis
2,5 Mio. gegenüber zuvor EUR -1,0 bis 1,0 Mio. Im Geschäftsjahr 2025 lagen die
Mieterträge bei EUR 53,5 Mio. und die FFO I bei EUR 10,1 Mio.
1 Rundungsbedingte Differenz
Ende der Pressemitteilung
Einladung zur Telefonkonferenz am 13. August 2026
Der Vorstand der DEMIRE lädt alle Interessierten im Rahmen einer
Telefonkonferenz am 13. August 2026 um 11:00 Uhr (CEST) zur Ergebnispräsentation
für das erste Halbjahr 2026 ein.
Bitte nutzen Sie den folgenden Registrierungslink:
https://www.nuways-ag.com/events/earnings-call-2026-08-13-demire-ag-f4zh0
Eine Präsentation der Ergebnisse und der Bericht stehen zum Download auf der
Website https://www.demire.ag/publikationen/ zur Verfügung.
Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(http://www.demire.ag/unternehmen/portraet)
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2026- 01.01.2025-
(in EUR Mio.) 30.06.2026 30.06.2025
Mieterträge 23,0 27,8
Ergebnis aus der Vermietung 15,7 18,6
EBIT 8,0 -24,9
Finanzergebnis -27,4 -24,1
Periodenergebnis nach Steuern -15,7 -45,8
FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen
auf Gesellschafterdarlehen) 2,0 5,0
Unverwässerte/Verwässerte FFO I je Aktie (EUR) 0,02/0,02 0,05/0,05
Konzernbilanz (in EUR Mio.) 30.06.2026 31.12.2025
Bilanzsumme 823,9 849,2
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 621,7 591,9
Zahlungsmittel 44,4 54,2
Zur Veräußerung gehaltene Immobilien 59,2 103,5
Eigenkapital (inkl. Anteile nicht beherrschender
Anteilseigner) 205,0 219,3
Eigenkapitalquote (in % der Bilanzsumme) 16,4 17,8
Unverwässerter/Verwässerter NAV 147,4 168,1
NAV je Aktie (EUR, unverwässert/verwässert) 1,40 1,59
Netto-Verschuldung¹ 330,8 332,3
Netto-Verschuldungsgrad¹ (Net-LTV) in % 42,4 41,8
Portfoliokennzahlen 30.06.2026 31.12.2025
Immobilien (Anzahl) 42 43
Marktwert (in EUR Mio.) 670,8 688,3
Annualisierte Vertragsmieten (in EUR Mio.) 46,0 51,3
Mietrendite (in %) 6,9 7,5
EPRA-Leerstandsquote² (in %) 21,5 16,4
WALT (in Jahren) 5,0 4,7
¹gemäß Anleihebedingungen
²exkl. als Projektentwicklung klassifizierte
Immobilien
Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(https://www.demire.ag/ausrichtung/)
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält
Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von
Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke
im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten
und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende
als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. Juni 2026
über einen Immobilienbestand von 42 Objekten mit einer Vermietungsfläche von
rund 512 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen
Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9
Milliarden.
Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer
Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für
das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf
langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von
Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen
Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll
mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios
konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während
nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und
prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben
Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und
Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.
Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)
sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.
Kontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
T: +49 6103 372 49 44
E: ir@demire.ag (mailto:ir@demire.ag)
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