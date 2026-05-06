GNW-News: DEMIRE im ersten Quartal 2026 operativ stabil - Prognose bestätigt
Werte in diesem Artikel
^DEMIRE im ersten Quartal 2026 operativ stabil - Prognose bestätigt
* Mieterträge nach Verkäufen bei EUR 11,6 Mio. (Q1 2025: EUR 14,0 Mio.)
* FFO I bei EUR 0,3 Mio. (Q1 2025: EUR 2,1 Mio.) - Rückgang primär durch
Immobilienverkäufe
* Prognose 2026 bestätigt: Mieterträge EUR 41,5 bis 43,5 Mio.; FFO I EUR -1,0
bis 1,0 Mio.
Langen, den 7. Mai 2026. Im ersten Quartal 2026 entwickelte sich die DEMIRE
Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) auf Basis des
verkleinerten Portfolios operativ planmäßig. Die Ergebnisse lagen im Rahmen der
kommunizierten Erwartungen und unterstreichen die hohe Planbarkeit des
Geschäftsmodells.
Mieterträge und FFO I planmäßig nach Verkäufen - EBIT durch ausbleibende
Bewertungsbelastungen deutlich verbessert
Die Mieterträge verringern sich infolge der reduzierten Portfoliogröße
erwartungsgemäß um 17,3 Prozent auf EUR 11,6 Mio. (Q1 2025: EUR 14,0 Mio.). Das
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) steigt im gleichen Zeitraum deutlich auf
EUR 2,7 Mio. (Q1 2025: EUR -3,4 Mio.). Im Vorjahr hatten noch höhere negative
Marktwertanpassungen von Immobilien das EBIT belastet.
Die FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen)
belaufen sich im Berichtszeitraum auf EUR 0,3 Mio. (Q1 2025: EUR 2,1 Mio.). Auch
diese Entwicklung ist im Wesentlichen eine Folge des verkleinerten
Immobilienportfolios der DEMIRE.
Dr. Dirk Rüffel, CEO der DEMIRE, kommentiert:?Unsere Verkaufsstrategie setzt
den klar definierten Rahmen für unsere weitere Entwicklung und zeigt sich
entsprechend in den Kennzahlen. Gleichzeitig steuern wir den derzeitigen Anstieg
der Leerstände infolge ausgelaufener größerer Mietverträge aktiv und mit
Augenmaß. Mit der disziplinierten Repositionierung unseres Portfolios stärken
wir die operative Basis des Unternehmens und ermöglichen künftige
Wertschaffung."
Der Marktwert des DEMIRE-Portfolios sank nach Verkäufen auf rund EUR 670,2 Mio.
(Jahresende 2025: EUR 688,3 Mio.). Der Net Asset Value (NAV, unverwässert)
verringert sich im Berichtszeitraum gleichzeitig um EUR 0,11 auf EUR 1,48 je
Aktie (Jahresende 2025: EUR 1,59).
Im ersten Quartal 2026 übergab die DEMIRE die noch in 2025 verkauften Objekte in
Flensburg und Bonn (Teilverkauf) an ihre neuen Eigentümer.
Steigerung der Restlaufzeit der Mietverträge
Die Vermietungsleistung sank auf 2.700 m² (Q1 2025: 25.500 m²), bedingt durch
das schwache wirtschaftliche Umfeld. Die EPRA-Leerstandsquote (ohne als
Projektentwicklung klassifizierte Immobilien) erhöht sich durch ausgelaufene
Mietverträge auf 21,0 Prozent (Jahresende 2025: 16,4 Prozent). Die
durchschnittliche Restlaufzeit (WALT) des gesamten Portfolios verlängert sich
auf 5,2 Jahre (Jahresende 2025: 4,7 Jahre).
Sinkende Fremdkapitalkosten und niedrigerer Verschuldungsgrad
Die durchschnittlichen nominalen Fremdkapitalkosten betragen zum
Berichtsstichtag 4,74 Prozent pro Jahr (ohne Gesellschafterdarlehen) und sinken
damit leicht im Vergleich zum Jahresende 2025 (4,83 Prozent pro Jahr). Der
Nettoverschuldungsgrad (Net-LTV) verringerte sich ebenfalls auf 41,2 Prozent
(Jahresende 2025: 41,8 Prozent). Die liquiden Mittel beliefen sich zum Stichtag
nahezu unverändert auf EUR 53,7 Mio. Tim Brückner, CFO der DEMIRE, ergänzt:?Wir
haben unser Finanzprofil im ersten Quartal durch eine konsequente Steuerung
unserer Finanzierungen weiter gestärkt. Niedrigere durchschnittliche
Fremdkapitalkosten, ein verbesserter Net?LTV und eine weiterhin solide
Liquiditätsposition unterstreichen diese Entwicklung. Zudem freue ich mich über
die Verlängerung meines Vertrags und darauf, weiterhin zur Kontinuität und
Stabilität der DEMIRE beizutragen."
Prognose für das Jahr 2026 bestätigt
Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Insofern werden
Mieterträge zwischen EUR 41,5 Mio. und EUR 43,5 Mio. (2025: EUR 53,5 Mio.) und
FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen)
zwischen EUR -1,0 Mio. und EUR 1,0 Mio. (2025: EUR 10,1 Mio.) erwartet.
Ende der Pressemitteilung
Einladung zur Telefonkonferenz am 7. Mai 2026
Der Vorstand der DEMIRE lädt alle Interessierten im Rahmen einer
Telefonkonferenz am 7. Mai 2026 um 11:00 Uhr (CEST) zur Ergebnispräsentation für
das erste Quartal 2026 ein.
Bitte nutzen Sie den folgenden Registrierungslink:
https://www.nuways-ag.com/events/q1-2026-earnings-call-34NEdfQ
Eine Präsentation der Ergebnisse und der Bericht stehen zum Download auf der
Website https://www.demire.ag/publikationen/ zur Verfügung.
Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(http://www.demire.ag/unternehmen/portraet)
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2026- 01.01.2025-
(in EUR Mio.) 31.03.2026 31.03.2025
Mieterträge 11,6 14,0
Ergebnis aus der Vermietung 7,6 9,0
EBIT 2,7 -3,4
Finanzergebnis -13,7 -12,6
Periodenergebnis nach Steuern -8,6 -15,5
FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf
Gesellschafterdarlehen) 0,3 2,1
Unverwässerte/Verwässerte FFO I je Aktie (EUR) 0,00/0,00 0,02/0,02
Konzernbilanz (in EUR Mio.) 31.03.2026 31.12.2025
Bilanzsumme 832,6 849,2
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 593,4 591,9
Zahlungsmittel 53,7 54,2
Zur Veräußerung gehaltene Immobilien 85,4 103,5
|
|Eigenkapital (inkl. Anteile nicht beherrschender
|Anteilseigner) 211,3 219,3
|
|Eigenkapitalquote (in % der Bilanzsumme) 17,1 17,8
|
|Unverwässerter/Verwässerter NAV 156,5/156,2 168,1/168,1
|
|NAV je Aktie (EUR, unverwässert/verwässert) 1,48/1,48 1,59/1,59
|
|Netto-Finanzverbindlichkeiten¹ 320,8 332,3
|
|Netto-Verschuldungsgrad (Net-LTV) in %¹ 41,2 41,8
|
|
| |
Portfoliokennzahlen 31.03.2026 31.12.2025|
|
Immobilien (Anzahl) 42 43
Marktwert (in EUR Mio.) 670,2 688,3
Annualisierte Vertragsmieten (in EUR Mio.) 45,7 51,3
Mietrendite (in %) 6,8 7,5
EPRA-Leerstandsquote (in %)² 21,0 16,4
WALT (in Jahren) 5,2 4,7
¹ gemäß der Anleihebedingungen
² ohne als Projektentwicklung klassifizierte
Immobilien
Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(https://www.demire.ag/ausrichtung/)
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält
Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von
Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke
im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten
und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende
als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 31. März 2026
über einen Immobilienbestand von 42 Objekten mit einer Vermietungsfläche von
rund 512 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen
Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9
Milliarden.
Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer
Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für
das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf
langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von
Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen
Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll
mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios
konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während
nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und
prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben
Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und
Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.
Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)
sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.
Kontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
T: +49 6103 372 49 44
E: ir@demire.ag
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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