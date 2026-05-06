GNW-News: DEMIRE im ersten Quartal 2026 operativ stabil - Prognose bestätigt

Werte in diesem Artikel

^DEMIRE im ersten Quartal 2026 operativ stabil - Prognose bestätigt

* Mieterträge nach Verkäufen bei EUR 11,6 Mio. (Q1 2025: EUR 14,0 Mio.)

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* FFO I bei EUR 0,3 Mio. (Q1 2025: EUR 2,1 Mio.) - Rückgang primär durch

Immobilienverkäufe

* Prognose 2026 bestätigt: Mieterträge EUR 41,5 bis 43,5 Mio.; FFO I EUR -1,0

bis 1,0 Mio.

Langen, den 7. Mai 2026. Im ersten Quartal 2026 entwickelte sich die DEMIRE

Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) auf Basis des

verkleinerten Portfolios operativ planmäßig. Die Ergebnisse lagen im Rahmen der

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kommunizierten Erwartungen und unterstreichen die hohe Planbarkeit des

Geschäftsmodells.

Mieterträge und FFO I planmäßig nach Verkäufen - EBIT durch ausbleibende

Bewertungsbelastungen deutlich verbessert

Die Mieterträge verringern sich infolge der reduzierten Portfoliogröße

erwartungsgemäß um 17,3 Prozent auf EUR 11,6 Mio. (Q1 2025: EUR 14,0 Mio.). Das

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) steigt im gleichen Zeitraum deutlich auf

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EUR 2,7 Mio. (Q1 2025: EUR -3,4 Mio.). Im Vorjahr hatten noch höhere negative

Marktwertanpassungen von Immobilien das EBIT belastet.

Die FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen)

belaufen sich im Berichtszeitraum auf EUR 0,3 Mio. (Q1 2025: EUR 2,1 Mio.). Auch

diese Entwicklung ist im Wesentlichen eine Folge des verkleinerten

Immobilienportfolios der DEMIRE.

Dr. Dirk Rüffel, CEO der DEMIRE, kommentiert:?Unsere Verkaufsstrategie setzt

den klar definierten Rahmen für unsere weitere Entwicklung und zeigt sich

entsprechend in den Kennzahlen. Gleichzeitig steuern wir den derzeitigen Anstieg

der Leerstände infolge ausgelaufener größerer Mietverträge aktiv und mit

Augenmaß. Mit der disziplinierten Repositionierung unseres Portfolios stärken

wir die operative Basis des Unternehmens und ermöglichen künftige

Wertschaffung."

Der Marktwert des DEMIRE-Portfolios sank nach Verkäufen auf rund EUR 670,2 Mio.

(Jahresende 2025: EUR 688,3 Mio.). Der Net Asset Value (NAV, unverwässert)

verringert sich im Berichtszeitraum gleichzeitig um EUR 0,11 auf EUR 1,48 je

Aktie (Jahresende 2025: EUR 1,59).

Im ersten Quartal 2026 übergab die DEMIRE die noch in 2025 verkauften Objekte in

Flensburg und Bonn (Teilverkauf) an ihre neuen Eigentümer.

Steigerung der Restlaufzeit der Mietverträge

Die Vermietungsleistung sank auf 2.700 m² (Q1 2025: 25.500 m²), bedingt durch

das schwache wirtschaftliche Umfeld. Die EPRA-Leerstandsquote (ohne als

Projektentwicklung klassifizierte Immobilien) erhöht sich durch ausgelaufene

Mietverträge auf 21,0 Prozent (Jahresende 2025: 16,4 Prozent). Die

durchschnittliche Restlaufzeit (WALT) des gesamten Portfolios verlängert sich

auf 5,2 Jahre (Jahresende 2025: 4,7 Jahre).

Sinkende Fremdkapitalkosten und niedrigerer Verschuldungsgrad

Die durchschnittlichen nominalen Fremdkapitalkosten betragen zum

Berichtsstichtag 4,74 Prozent pro Jahr (ohne Gesellschafterdarlehen) und sinken

damit leicht im Vergleich zum Jahresende 2025 (4,83 Prozent pro Jahr). Der

Nettoverschuldungsgrad (Net-LTV) verringerte sich ebenfalls auf 41,2 Prozent

(Jahresende 2025: 41,8 Prozent). Die liquiden Mittel beliefen sich zum Stichtag

nahezu unverändert auf EUR 53,7 Mio. Tim Brückner, CFO der DEMIRE, ergänzt:?Wir

haben unser Finanzprofil im ersten Quartal durch eine konsequente Steuerung

unserer Finanzierungen weiter gestärkt. Niedrigere durchschnittliche

Fremdkapitalkosten, ein verbesserter Net?LTV und eine weiterhin solide

Liquiditätsposition unterstreichen diese Entwicklung. Zudem freue ich mich über

die Verlängerung meines Vertrags und darauf, weiterhin zur Kontinuität und

Stabilität der DEMIRE beizutragen."

Prognose für das Jahr 2026 bestätigt

Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Insofern werden

Mieterträge zwischen EUR 41,5 Mio. und EUR 43,5 Mio. (2025: EUR 53,5 Mio.) und

FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen)

zwischen EUR -1,0 Mio. und EUR 1,0 Mio. (2025: EUR 10,1 Mio.) erwartet.

Ende der Pressemitteilung

Einladung zur Telefonkonferenz am 7. Mai 2026

Der Vorstand der DEMIRE lädt alle Interessierten im Rahmen einer

Telefonkonferenz am 7. Mai 2026 um 11:00 Uhr (CEST) zur Ergebnispräsentation für

das erste Quartal 2026 ein.

Bitte nutzen Sie den folgenden Registrierungslink:

https://www.nuways-ag.com/events/q1-2026-earnings-call-34NEdfQ

Eine Präsentation der Ergebnisse und der Bericht stehen zum Download auf der

Website https://www.demire.ag/publikationen/ zur Verfügung.

Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(http://www.demire.ag/unternehmen/portraet)

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2026- 01.01.2025-

(in EUR Mio.) 31.03.2026 31.03.2025

Mieterträge 11,6 14,0

Ergebnis aus der Vermietung 7,6 9,0

EBIT 2,7 -3,4

Finanzergebnis -13,7 -12,6

Periodenergebnis nach Steuern -8,6 -15,5

FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf

Gesellschafterdarlehen) 0,3 2,1

Unverwässerte/Verwässerte FFO I je Aktie (EUR) 0,00/0,00 0,02/0,02

Konzernbilanz (in EUR Mio.) 31.03.2026 31.12.2025

Bilanzsumme 832,6 849,2

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 593,4 591,9

Zahlungsmittel 53,7 54,2

Zur Veräußerung gehaltene Immobilien 85,4 103,5

|

|Eigenkapital (inkl. Anteile nicht beherrschender

|Anteilseigner) 211,3 219,3

|

|Eigenkapitalquote (in % der Bilanzsumme) 17,1 17,8

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|Unverwässerter/Verwässerter NAV 156,5/156,2 168,1/168,1

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|NAV je Aktie (EUR, unverwässert/verwässert) 1,48/1,48 1,59/1,59

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|Netto-Finanzverbindlichkeiten¹ 320,8 332,3

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|Netto-Verschuldungsgrad (Net-LTV) in %¹ 41,2 41,8

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Portfoliokennzahlen 31.03.2026 31.12.2025|

|

Immobilien (Anzahl) 42 43

Marktwert (in EUR Mio.) 670,2 688,3

Annualisierte Vertragsmieten (in EUR Mio.) 45,7 51,3

Mietrendite (in %) 6,8 7,5

EPRA-Leerstandsquote (in %)² 21,0 16,4

WALT (in Jahren) 5,2 4,7

¹ gemäß der Anleihebedingungen

² ohne als Projektentwicklung klassifizierte

Immobilien

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(https://www.demire.ag/ausrichtung/)

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält

Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von

Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke

im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten

und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende

als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 31. März 2026

über einen Immobilienbestand von 42 Objekten mit einer Vermietungsfläche von

rund 512 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen

Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9

Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer

Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für

das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf

langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von

Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen

Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll

mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios

konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während

nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und

prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben

Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und

Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)

sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag

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