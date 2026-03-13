GNW-News: DEMIRE schließt Geschäftsjahr 2025 trotz schwierigen Marktumfelds im Rahmen der Erwartungen ab

Werte in diesem Artikel

^DEMIRE schließt Geschäftsjahr 2025 trotz schwierigen Marktumfelds im Rahmen der

Erwartungen ab

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* Mieteinnahmen von EUR 53,5 Mio. (Vorjahr: EUR 65,3 Mio.) und FFO I von EUR

10,1 Mio. (Vorjahr: EUR 26,2 Mio.) im Rahmen der Erwartungen

* Verkäufe von neun Immobilien mit Erlösen von EUR 46,6 Mio., zwei weitere

Verkäufe mit EUR 17,5 Mio. im ersten Quartal 2026

* Guidance für 2026: Mieteinnahmen zwischen EUR 41,5 Mio. und EUR 43,5 Mio.

und FFO I zwischen EUR -1,0 Mio. und EUR 1,0 Mio.

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Langen, den 19. März 2026.?Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN:

DE000A0XFSF0) hat das Geschäftsjahr 2025 trotz eines anhaltend schwierigen

wirtschaftlichen Umfelds und eines verkleinerten Portfolios mit einem soliden

Ergebnis im Rahmen der im Dezember 2025 nach oben angepassten Prognose

abgeschlossen.

Niedrigere Mieteinnahmen und FFO I entsprechen den Erwartungen

Im Geschäftsjahr 2025 wurden erwartungsgemäß nach Immobilienverkäufen EUR 53,5

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Mio. Mieteinnahmen generiert (Vorjahr: EUR 65,3 Mio.). Damit liegen die

Einnahmen innerhalb der im August 2025 veröffentlichten, nach oben angepassten

Prognosespanne von EUR 52,0 bis 54,0 Mio. Die FFO-Guidance aus März 2025 (EUR

3,5 bis 5,5 Mio.) wurde zuletzt im Dezember 2025 auf EUR 9,0 bis 11,0 Mio.

erhöht und mit einer FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf

Gesellschafterdarlehen) von EUR 10,1 Mio. (Vorjahr: EUR 26,2 Mio.) im

Geschäftsjahr 2025 erreicht.

CEO Dr. Dirk Rüffel:?Mit einer guten Vermietungsleistung und einer verbesserten

Kostenbasis konnten wir die FFO auf unser zuletzt im Dezember angehobenes Ziel

steuern. Als neuer CEO ist mein Ziel in 2026, weitere Effizienzpotenziale zu

heben und die Wertschaffung im Portfolio weiter voranzubringen."

Positive Entwicklung des EBIT und Verkäufe von elf Immobilien

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich im Geschäftsjahr

2025 von EUR?-93,0?Mio. auf EUR?-34,9?Mio. Wesentlich verantwortlich für das

weiterhin negative EBIT ist - wie bereits im Vorjahr - die Fair-Value-Anpassung

des Immobilienbestands in Höhe von EUR?-58,8?Mio. (Vorjahr: EUR?-58,7?Mio.).

Dies entspricht einer like-for-like-Abwertung von 4,6?% auf den Portfoliowert

zum Jahresende 2024 (Vorjahr: -4,0?%). Damit liegt der Bewertungsrückgang in

einer ähnlichen Größenordnung wie im Vorjahr.

Das DEMIRE-Portfolio hatte am 31. Dezember 2025 einen Marktwert von EUR 688,3

Mio., während dieser Ende 2024 noch bei rund EUR 779,3 Mio. lag. Der Rückgang

ist insbesondere auf den Verkauf von Objekten sowie auf marktbedingte

Abwertungen des Bestandes zurückzuführen. Neun Objekte wurden 2025 für insgesamt

EUR?46,6?Mio. veräußert und an die Käufer übertragen. Zwei weitere Objekte

folgten bereits 2026 und erzielten einen Gesamtverkaufspreis von EUR?17,5?Mio.

Dazu CIO Ralf Bongers:?Trotz eines unverändert herausfordernden Marktumfeldes

konnten wir 2025 und Anfang 2026 elf Objekte erfolgreich veräußern. Aufgrund

unserer selektiven Vorgehensweise bei Objektverkäufen werden wir eine

potenzielle Marktbelebung in 2026 optimal nutzen können."

Der Nettovermögenswert (NAV) sank von EUR 258,1 Mio. zum Jahresende 2024 auf EUR

168,1 Mio. zum 31. Dezember 2025. Das entspricht einem Rückgang je Aktie von EUR

2,45 auf EUR 1,59.

Nettoverschuldungsgrad bleibt stabil - deutlich niedrigere Verwaltungskosten

Der Nettoverschuldungsgrad gemäß Anleihebedingungen blieb mit 41,8 % zum

Jahresende 2025 nahezu stabil (Vorjahr: 40,9 %). Die Verwaltungskosten sanken im

Vergleich zum Vorjahr um 27,6 % auf EUR 10,0 Mio. Für fünf Immobilien wurden

Bankdarlehen über insgesamt rund EUR 77 Millionen verlängert oder neu

abgeschlossen. Zum Teil wurden Darlehensvolumina zudem erhöht.

CFO Tim Brückner ergänzt:?Die Optimierung unserer Konzern- und Kostenstruktur

sowie die erfolgreiche Neuordnung und Ausweitung unserer Finanzierungen zeigen

deutlich die erzielten Fortschritte im Geschäftsjahr 2025. Damit haben wir

unsere organisatorische Basis und unsere finanzielle Stabilität nachhaltig

gestärkt und sind für 2026 entsprechend gut aufgestellt."

Die erfolgten Immobilienverkäufe werden sich erwartungsgemäß in den Mieterträgen

des Jahres 2026 widerspiegeln, die voraussichtlich zwischen EUR 41,5 Mio. und

EUR 43,5 Mio. liegen werden. Die FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und

Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) werden zwischen EUR -1,0 Mio. und EUR 1,0

Mio. erwartet. Der Rückgang der FFO I ist im Wesentlichen auf die sinkenden

Mieterträge zurückzuführen.

*****

Einladung zur Telefonkonferenz am 19. März 2026

Der Vorstand der DEMIRE lädt alle Interessierten im Rahmen einer

Telefonkonferenz am 19. März 2026 um 11:00 Uhr (CET) zur Ergebnispräsentation

für das Geschäftsjahr 2025 ein.

Bitte nutzen Sie den folgenden Registrierungslink:

https://www.nuways-ag.com/events/fy-2025-earnings-call-hGrXbYr

Eine Präsentation der Ergebnisse und der Bericht stehen zum Download auf der

Website https://www.demire.ag/publikationen/ zur Verfügung.

Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(http://www.demire.ag/unternehmen/portraet)

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2025- 01.01.2024-

(in EUR Mio.) 31.12.2025 31.12.2024

Mieterträge 53,5 65,3

Ergebnis aus der Vermietung 36,8 44,5

EBIT -34,9 -93,0

Finanzergebnis -51,8 10,4

Periodenergebnis nach Steuern -90,3 -87,5

FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf

Gesellschafterdarlehen) 10,1 26,2

Unverwässerte/Verwässerte FFO I je Aktie (EUR) 0,10/0,10 0,25/0,25

Konzernbilanz (in EUR Mio.) 31.12.2025 31.12.2024

Bilanzsumme 849,2 951,2

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 591,9 724,7

Zahlungsmittel 54,2 44,8

Zur Veräußerung gehaltene Immobilien 103,5 76,7

Eigenkapital (inkl. Anteile nicht beherrschender

Anteilseigner) 219,3 312,9

Eigenkapitalquote (in % der Bilanzsumme) 17,8 25,4

Unverwässerter/Verwässerter NAV 168,1/168,1 258,1/258,1

NAV je Aktie (EUR, unverwässert/verwässert) 1,59/1,59 2,45/2,45

Netto-Verschuldung¹ 332,3 371,1

Netto-Verschuldungsgrad¹ (Net-LTV) in % 41,8 40,9

Portfoliokennzahlen 31.12.2025 31.12.2024

Immobilien (Anzahl) 43 51

Marktwert (in EUR Mio.) 688,3 779,3

Annualisierte Vertragsmieten (in EUR Mio.) 51,3 56,4

Mietrendite (in %) 7,5 7,2

EPRA-Leerstandsquote² (in %) 16,4 15,1

WALT (in Jahren) 4,7 4,6

¹gemäß Anleihebedingungen

²exkl. als Projektentwicklung klassifizierte

Immobilien

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(https://www.demire.ag/ausrichtung/)

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält

Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von

Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke

im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten

und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende

als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 31. Dezember

2025 über einen Immobilienbestand von 43 Objekten mit einer Vermietungsfläche

von rund 537 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig

erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund

EUR 0,9 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer

Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für

das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf

langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von

Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen

Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll

mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios

konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während

nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und

prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben

Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und

Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)

sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag

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