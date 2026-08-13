GNW-News: DEMIRE setzt Portfolioverkäufe plangemäß fort
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^DEMIRE setzt Portfolioverkäufe plangemäß fort
Langen, den 2. September 2026. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(ISIN: DE000A0XFSF0) setzt die im Jahr 2026 geplanten Immobilienverkäufe fort.
Die Hotelimmobilie Roomers in Frankfurt wurde Ende August an IROKO, eine
französische Fondsgesellschaft, vertreten durch die Norkon GmbH übergeben. Das
zentral in Frankfurt gelegene Boutique-Hotel verfügt über 116 Zimmer sowie ein
Restaurant und eine Bar, einen Rooftop-Spa und Konferenzflächen mit
Panoramablick über die Stadt. Der Kaufpreis entsprach dem zuletzt ermittelten
Bewertungswert der Immobilie.
Bereits im Juli 2026 wurde eine Büroimmobilie in Kempten an einen lokalen
Investor übertragen. Auch bei dieser Transaktion lag der Kaufpreis nahe dem
zuletzt ermittelten Bewertungswert.
Darüber hinaus hat eine Tochtergesellschaft der Fair Value REIT-AG, einem
vollkonsolidierten Unternehmen der DEMIRE, eine Büroimmobilie in Chemnitz zum
Buchwert veräußert. Die Übergabe der Immobilie ist für das vierte Quartal 2026
vorgesehen.
Die Verkaufserlöse aus den drei Transaktionen belaufen sich insgesamt auf rund
44 Mio. Euro. Die Mittel dienen der weiteren Stärkung der Liquidität und sollen
unter anderem zur Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2019/2027 eingesetzt
werden.
Ende der Pressemitteilung
Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(https://www.demire.ag/ausrichtung/)
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält
Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von
Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke
im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten
und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende
als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. Juni 2026
über einen Immobilienbestand von 42 Objekten mit einer Vermietungsfläche von
rund 512 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen
Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9
Milliarden.
Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer
Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für
das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf
langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von
Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen
Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll
mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios
konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während
nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und
prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben
Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und
Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.
Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)
sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.
Kontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
T: +49 6103 372 49 44
E: ir@demire.ag
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