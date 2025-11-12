GNW-News: DEMIRE verlängert Mietvertrag mit Bundesgesellschaft in Meckenheim bis Ende 2030
Langen, den 12. November 2025. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(ISIN: DE000A0XFSF0) hat das Mietverhältnis mit einer Bundesgesellschaft in
ihrem Objekt in Meckenheim langfristig verlängert. Der bestehende Vertrag läuft
nun bis Ende 2030 und setzt damit die langjährige und vertrauensvolle
Partnerschaft mit dem öffentlichen Mieter fort.
Die Bundesgesellschaft nutzt die gesamte Mietfläche der funktionalen Immobilie
mit rund 7.400 Quadratmetern.
Im Portfolio der DEMIRE entfallen insgesamt rund 29 Prozent der Vertragsmiete
auf öffentliche Verwaltungsträger. Damit ist der öffentliche Sektor für die
DEMIRE der mit Abstand wichtigste Mieter und unterstreicht die Stabilität und
Qualität des Mieterportfolios.
Ende der Pressemitteilung
Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(https://www.demire.ag/ausrichtung/)
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält
Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von
Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke
im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten
und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende
als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. September
2025 über einen Immobilienbestand von 46 Objekten mit einer Vermietungsfläche
von rund 573 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig
erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund
EUR 0,9 Milliarden.
Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer
Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für
das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf
langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von
Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen
Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll
mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios
konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während
nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und
prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben
Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und
Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.
Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)
sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.
Kontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
T: +49 6103 372 49 44
E: ir@demire.ag
