GNW-News: DEMIRE: Vorzeitige Verlängerung des Vorstandsvertrags von CFO Tim Brückner
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^DEMIRE: Vorzeitige Verlängerung des Vorstandsvertrags von CFO Tim Brückner
Langen, den 29. April 2026.? Der Aufsichtsrat der DEMIRE Deutsche Mittelstand
Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat die vorzeitige Verlängerung des Vertrags
von Finanzvorstand (CFO) Tim Brückner beschlossen. Der neue Vertrag läuft bis
zum 30. Juni 2028.
Mit der Vertragsverlängerung unterstreicht der Aufsichtsrat das Vertrauen in die
erfolgreiche Arbeit von Tim Brückner, der seit 2019 als CFO die finanzielle
Steuerung und die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens verantwortet.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Dr. Matthias Prochaska, erklärte:?Wir setzen
hiermit ein klares Zeichen für Kontinuität und knüpfen bewusst an die
erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre an. Wir sind überzeugt, dass
Tim Brückner die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens auch zukünftig
erfolgreich begleiten wird - und schaffen zugleich Planungssicherheit in einem
weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld."
-Ende der Pressemitteilung-
Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(https://www.demire.ag/ausrichtung/)
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält
Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von
Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke
im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten
und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende
als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 31. Dezember
2025 über einen Immobilienbestand von 43 Objekten mit einer Vermietungsfläche
von rund 537 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig
erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund
EUR 0,9 Milliarden.
Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer
Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für
das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf
langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von
Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen
Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll
mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios
konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während
nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und
prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben
Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und
Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.
Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)
sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.
Kontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
T: +49 6103 372 49 44
E: ir@demire.ag
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