GNW-News: Denodo Platform 9.5 stellt agentenbasierter KI aktiven Kontext bereit, um effektiv und verantwortungsbewusst zu agieren
^PALO ALTO, Kalifornien, July 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo
(http://denodo.com/), das Unternehmen für KI-Datenebenen, hat die Verfügbarkeit
der Denodo Platform 9.5 bekannt gegeben. Mit der neuen Version baut das
Unternehmen seine Rolle als Anbieter von aktivem Kontext
(https://www.denodo.com/en/glossary/active-context-layer-definition-importance-
and-key-components) für agentenbasierte KI
(https://www.denodo.com/en/glossary/agentic-ai-definition-importance-
applications), Analytik (https://www.denodo.com/en/glossary/data-analytics-
definition-importance-best-practices) und die Self-Service-Datenbereitstellung
weiter aus.
Der Erfolg von KI-Initiativen in Unternehmen hängt zunehmend davon ab, ob KI-
Agenten, Anwendungen und Fachbereiche in Echtzeit auf einen vertrauenswürdigen
Unternehmenskontext zugreifen können. Der reine Zugriff auf Daten reicht dafür
jedoch nicht aus. Gefragt sind ein gemeinsames Geschäftsverständnis, konsistente
Governance, wiederverwendbare Datenprodukte sowie ein direkter, kontrollierter
Zugriff auf aktuelle Daten aus den operativen Systemen, in denen die
Geschäftsprozesse ablaufen.
Die Denodo Platform 9.5 (https://www.denodo.com/en/denodo-platform/whats-new)
erleichtert es, vertrauenswürdigen Unternehmenskontext zu definieren, produktiv
nutzbar zu machen und unternehmensweit wiederzuverwenden. Die neue Version
erweitert die semantische und kontextbezogene Intelligenz der Denodo Platform
und vereinfacht gleichzeitig die Entwicklung, Verwaltung und Bereitstellung
vertrauenswürdiger Datenprodukte im gesamten Unternehmen.
Neue Funktionen
* Ein erweiterter Enterprise Knowledge Graph im Denodo Data Marketplace
verbessert die Einordnung des Datenkontexts und schafft eine noch
verlässlichere Grundlage für KI.
* Metrikansichten sorgen für konsistente und standardisierte Kennzahlen
innerhalb der semantischen Ebene und erhöhen so die Genauigkeit
kennzahlenbasierter Geschäftsentscheidungen.
* Erweiterte Schlussfolgerungsfähigkeiten für den Denodo Assistant
vereinfachen die Entwicklung von Datenansichten.
* Erweiterte Konnektivität über das gesamte Daten- und KI-Ökosystem hinweg
verbessert den Austausch aktiven Kontexts zwischen unterschiedlichen
Datenquellen und erhöht damit die Qualität geschäftlicher Entscheidungen.
Enterprise Knowledge Graph für mehr Datenkontext
Mit der Denodo Platform 9.5 wird der Data Marketplace um einen neuen 360-Grad-
Graphen sowie zusätzliche Asset-Erweiterungen ergänzt. Unternehmen können damit
einen Enterprise Knowledge Graph definieren, der ein deutlich breiteres Spektrum
an Assets des Datenökosystems und deren Beziehungen zueinander abbildet. Teams
können unter anderem ETL-Prozesse (Extract, Transform, Load), nutzende
Anwendungen, Notebooks, Business-Glossare, Datenkataloge, Governance-Regeln,
Verträge für Datenprodukte, Vereinbarungen zum Datenaustausch, KI-Fähigkeiten
sowie weitere fachliche und technische Artefakte definieren und verwalten.
?Der 360-Grad-Graph und die Asset-Erweiterungen von Denodo markieren einen
wichtigen Meilenstein bei der Weiterentwicklung unseres Data-Governance-Modells.
Sie stärken Denodo als Kern unserer semantischen Ebene und als zentrale
Plattform für den kontrollierten Zugriff auf Daten-Assets", sagt Jose Carlos
Bermejo, Head of Data & Analytics bei Air Europa, der bereits Zugang zu einer
öffentlichen Betaversion hatte.?Mit diesen neuen Funktionen können wir unsere
Daten-Assets anreichern, miteinander verknüpfen und fachlich in Beziehung
setzen. So entstehen über den Denodo Data Marketplace zugängliche, kontrollierte
und miteinander vernetzte Datenprodukte. Dadurch stellen wir den Fachbereichen
eine einheitliche, intuitive und vertrauenswürdige Sicht auf unsere Daten
bereit. Das beschleunigt die Nutzung von Daten als strategische Ressource und
unterstützt die kontrollierte Skalierung ihrer Nutzung im gesamten Unternehmen -
ein zentraler Baustein unserer Strategie zur Demokratisierung von Daten."
Governance-konforme Datenprodukte, ergänzt um neue semantische Elemente wie
Metrikansichten, bilden einen erweiterten Knowledge Graph, der den fachlichen,
technischen, Governance- und Nutzungskontext von Unternehmensdaten abbildet.
Dadurch erhalten Anwender einen ganzheitlicheren Blick auf die Prozesse,
Definitionen, Richtlinien, Beziehungen und nachgelagerten Nutzer von
Unternehmensdaten. Gleichzeitig entsteht für KI-Assistenten und KI-Agenten eine
deutlich bessere Grundlage für Informationserschließung, Schlussfolgerungen und
Automatisierung.
Vertrauenswürdige Kennzahlen und KPIs für KI und Analytik
Die Denodo Platform 9.5 führt Metrikansichten ein - ein neues Objekt der
semantischen Ebene, mit dem sich Geschäftskennzahlen und KPIs zentral
definieren, verwalten und wiederverwenden lassen. Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn,
Bestellvolumen oder Kundenwert basieren häufig auf Formeln, Filtern, Dimensionen
und Gruppierungskontexten, die in Berichten, Dashboards und Analysewerkzeugen
immer wieder unterschiedlich umgesetzt werden.
Mit Metrikansichten können Unternehmen wichtige Geschäftskennzahlen einmalig in
der semantischen Ebene von Denodo definieren - zusammen mit den entsprechenden
Formeln, Beziehungen, Dimensionen, Filtern und der Dokumentation. Diese
vertrauenswürdigen Kennzahlen lassen sich anschließend in kontrollierten
Datenprodukten, im Denodo Data Marketplace, in BI-Tools und in KI-gestützten
Anwendungen wiederverwenden. So können sich alle nachgelagerten Nutzer darauf
verlassen, dass ihre Entscheidungen und Maßnahmen auf aktuellen,
kontextrelevanten und zuverlässig verwalteten Daten basieren.
Konversationelle Entwicklung und erweiterte Konnektivität im gesamten Ökosystem
Mit der Denodo Platform 9.5 entwickelt sich die VQL Shell zu einer noch stärker
dialogorientierten Entwicklungsumgebung. Dank verbesserter Fähigkeiten zur
Schlussfolgerung und Disambiguierung unterstützt der Denodo Assistant jetzt
einen interaktiven Workflow, bei dem Anwender Metadaten erkunden, VQL
generieren, die Abfragelogik verfeinern und Fehler analysieren können. Über
Folgeaufforderungen und kontextbezogenes Feedback begleitet der Denodo Assistant
den gesamten Entwicklungsprozess und hilft Teams dabei, schneller präzise
Datenansichten zu erstellen - ganz ohne detaillierte Kenntnisse der exakten
Syntax oder der jeweils benötigten Ansichten und Felder.
Darüber hinaus erweitert die neue Version die Konnektivität innerhalb des
modernen Daten- und KI-Ökosystems. Zu den Neuerungen zählen eine verbesserte
Unterstützung unstrukturierter Daten, neue Konnektoren für Databricks und Azure
AI Search, Unterstützung der Vektorsuche mithilfe von Indizes für effizientere
semantische Suchen und Dokumentabfragen, ein erweiterter Support für Delta-
Tabellen und Databricks-Umgebungen sowie eine höhere Effizienz beim Einsatz des
Denodo Lakehouse Accelerator mit Iceberg.
Insgesamt unterstützen diese Funktionen Unternehmen dabei, mehr Informationen
aus dem gesamten Unternehmen in kontrollierte Workflows für KI, Analytik und den
Datenaustausch einzubinden, Integrationsaufwand zu reduzieren und die
Performance verteilter Umgebungen zu verbessern.
?Agentenbasierte KI verändert die Anforderungen, die Unternehmen an ihre
Dateninfrastruktur stellen", sagt Alberto Pan, Chief Technology Officer bei
Denodo.?KI-Systeme müssen den geschäftlichen Kontext verstehen, mit
vertrauenswürdigen Kennzahlen arbeiten, auf aktuelle operative Daten zugreifen
und innerhalb klar definierter Governance-Richtlinien agieren. Die Denodo
Platform 9.5 unterstützt Unternehmen dabei, den vertrauenswürdigen, aktiven
Kontext bereitzustellen, den KI, Analytik und Datennutzer im gesamten
Unternehmen benötigen, um sicher handeln zu können."
Weitere Informationen finden Sie hier:
* Neuerungen in der Denodo Platform 9.5 (https://www.denodo.com/en/denodo-
platform/whats-new)
Denodo
Denodo ist die KI-Datenschicht, die zuverlässige Agenten und Anwendungen
unterstützt. Die preisgekrönte Denodo-Plattform bildet diese Ebene und wandelt
Unternehmensdaten in verlässliche Erkenntnisse für Analysen und Self-Service um.
Unternehmen weltweit setzen Denodo in Verbindung mit ihren Data Lakehouses ein,
um KI-fähige und geschäftsreife Daten in einem Bruchteil der Zeit
bereitzustellen. Dadurch erzielen sie eine bis zu viermal schnellere Zeit bis
zur Erkenntnisgewinnung, einen ROI von 345 % und eine zehnmal höhere Leistung.
Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.
Medienkontakte
pr@denodo.com
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