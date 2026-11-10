GNW-News: Denodo schließt strategische Kooperationsvereinbarung mit AWS zur Beschleunigung des vertrauenswürdigen Datenzugriffs für agentische KI

10.11.26 22:06 Uhr

^PALO ALTO, Kalifornien, Nov. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, das auf KI-

Datenschichten (https://www.denodo.com/en/data-management/ai-data-layer)

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spezialisierte Unternehmen, hat heute den Abschluss einer mehrjährigen

strategischen Kooperationsvereinbarung (Strategic Collaboration Agreement, SCA)

mit Amazon Web Services (AWS) bekanntgegeben. Ziel der Vereinbarung ist es,

Unternehmen zu unterstützen, agentische KI auf Basis von Echtzeitdaten mit

zentraler Governance über hybride und Multi-Cloud-Umgebungen hinweg zu

entwickeln und zu skalieren.

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Die SCA baut auf der bestehenden Zusammenarbeit zwischen AWS und Denodo auf und

markiert eine neue Phase gemeinsamer Investitionen, um die weltweite Verbreitung

der Denodo Platform auf AWS (https://www.denodo.com/en/denodo-platform/denodo-

platform-for-aws) zu beschleunigen. Zu den wichtigsten Initiativen gehören:

* Workshops, die Kunden dabei unterstützen, besonders wertschöpfende

Anwendungsfälle für agentische KI zu identifizieren und Lösungen zu

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konzipieren, die auf ihren Unternehmensdaten basieren

* Gemeinsame Marketingveranstaltungen und Kampagnen, um Kunden über die Denodo

Platform auf AWS zu informieren und die Nachfrage zu steigern

* Abstimmung der Vertriebsteams und gemeinsamer Vertrieb, um Kunden bei der

Evaluierung, Implementierung und Skalierung agentischer KI zu unterstützen

* Kommerzielle Anreize zur Unterstützung technischer Kundenbewertungen und von

Käufen über AWS Marketplace

* Gemeinsame Lösungsangebote mit Systemintegratoren für agentische

Geschäftsprozesse, beispielsweise zur Betrugsprävention im Bankwesen, zur

Schadenbearbeitung in der Versicherungsbranche und zur vorausschauenden

Wartung in der Fertigungsindustrie

?Agentische KI hat das Potenzial, die Arbeitsweise von Unternehmen grundlegend

zu verändern. Doch die dafür benötigten Daten sind nach wie vor stark

fragmentiert, und herkömmliche Architekturen wurden nie für die

Echtzeitanforderungen autonomer Agenten entwickelt", so Ángel Viña, CEO von

Denodo.?Gemeinsam mit AWS stellen wir unseren gemeinsamen Kunden eine

einheitliche KI-Datenschicht bereit. So können KI-Agenten auf aktuelle, zentral

verwaltete Daten und den jeweils relevanten Kontext aus sämtlichen

Unternehmensdatenquellen zugreifen, ohne dass diese Daten verschoben oder

repliziert werden müssen. Dank dieser erweiterten Zusammenarbeit können unsere

Kunden den Schritt vom Pilotprojekt in den Produktivbetrieb innerhalb weniger

Tage statt Monate vollziehen und ihre Lösungen mit Zuversicht skalieren."

?KI-Agenten treffen zunehmend eigenständig Entscheidungen und führen autonom

Aktionen aus. Daher ist es für Unternehmen entscheidend, die richtige

Datengrundlage für ihre KI-Systeme zu schaffen", so Allison Johnson, Director of

Americas Technology Partners bei AWS.?Unsere Zusammenarbeit mit Denodo hilft

Kunden, den Mehrwert ihrer KI-Investitionen in AWS auf ihre gesamte

Datenlandschaft auszuweiten. Dazu werden die Modellbereitstellung, die

Orchestrierung von Agenten und die Monitoring-Dienste von AWS mit aktuellen

operativen Daten und dem jeweiligen Kontext verknüpft, unabhängig davon, wo

diese Daten gespeichert sind. So können Unternehmen die KI-Dienste von AWS noch

besser nutzen und gleichzeitig sicherstellen, dass ihre Agenten auf einer

vertrauenswürdigen Kontextgrundlage agieren, um präzise Entscheidungen zu

treffen und zuverlässig zu handeln."

Mit den SaaS-Lösungen oder selbstverwalteten Lösungen von Denodo können

gemeinsame Kunden den Mehrwert ihrer KI- und Analyseinvestitionen in AWS

steigern. Dazu erweitern sie Amazon Bedrock AgentCore, Amazon Quick, Amazon

SageMaker und weitere AWS-Dienste auf Unternehmensdaten, die lokal, in SaaS-

Anwendungen sowie in souveränen und Multi-Cloud-Umgebungen gespeichert sind.

Dank der Zero-Copy-Datenbereitstellung können Unternehmen KI-Agenten und

Analyseanwendungen Zugriff auf vertrauenswürdige, zentral verwaltete

Geschäftskontexte gewähren, ohne warten zu müssen, bis sämtliche Datensätze

migriert oder über neue Integrationspipelines repliziert wurden. Anstatt für

jeden Agenten und jeden Anwendungsfall einen neuen Datenzugriffspfad aufzubauen,

können Teams dieselben zentral verwalteten Datenprodukte, semantischen

Definitionen und Zugriffsrichtlinien für mehrere Agenten und Anwendungen

wiederverwenden. So gelangen sie schneller von einzelnen KI-Initiativen zum

unternehmensweiten Einsatz.

?Bei Bayer Crop Science in Lateinamerika nutzen wir Denodo und AWS, um in

Echtzeit und unter Einhaltung zentraler Governance-Vorgaben auf verteilte Daten

zuzugreifen und eine einheitliche Semantik über unsere Cloud- und On-Premises-

Systeme hinweg sicherzustellen. Dadurch kann unser Unternehmen schneller

Erkenntnisse gewinnen, geschäftskritische Workloads unterstützen und die Kosten

für die Datenreplikation senken", so Eric Carvalho, Data Architecture Manager

bei Bayer.?Mithilfe von AWS-Lösungen und dem vertrauenswürdigen Kontext aus der

KI-Datenschicht von Denodo konnten wir den Zeitaufwand unserer Teams für die

Datensuche um 80 % reduzieren. Inzwischen setzen wir autonome Agenten für den

Kundenservice und die Sendungsverfolgung produktiv ein."

Denodo ist AWS ISV Accelerate Partner und bietet eine für das SaaS-Co-Selling

qualifizierte Lösung. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über mehrere AWS-

Kompetenzen, darunter die AWS Data Software Competency und die AWS Financial

Services Technology Competency. Diese Auszeichnungen belegen die umfassende

technische Expertise und die nachweislichen Erfolge bei Kunden. Denodo ist

wahlweise als vollständig verwalteter Cloud-Service (Agora) oder zur

Bereitstellung im eigenen AWS-Konto des Kunden verfügbar. Mit Denodo im AWS

Marketplace können Kunden die Beschaffung vereinfachen und die Abrechnung

konsolidieren.

Diese strategische Kooperationsvereinbarung unterstreicht den Mehrwert, den

Denodo als AWS-Partner Unternehmen bietet, die branchenübergreifend mehr

Flexibilität und einen höheren geschäftlichen Nutzen aus ihren Daten erzielen

möchten. Weitere Informationen finden Sie unter: denodo.com/aws

Über Denodo

Denodo ist ein auf KI-Datenschichten spezialisiertes Unternehmen. Die

preisgekrönte Denodo Platform unterstützt vertrauenswürdige Agenten und

Anwendungen und wandelt Unternehmensdaten in verlässliche Erkenntnisse für

Analysen und Self-Service um. Unternehmen weltweit setzen Denodo in Verbindung

mit ihren Data Lakehouses ein, um KI-fähige und geschäftsreife Daten in einem

Bruchteil der Zeit bereitzustellen, wodurch sie Erkenntnisse bis zu viermal

schneller gewinnen, einen ROI von 345 % erzielen und eine zehnmal höhere

Leistung erreichen.

Medienkontakte

pr@denodo.com

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