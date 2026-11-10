GNW-News: Denodo schließt strategische Kooperationsvereinbarung mit AWS zur Beschleunigung des vertrauenswürdigen Datenzugriffs für agentische KI
^PALO ALTO, Kalifornien, Nov. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, das auf KI-
Datenschichten (https://www.denodo.com/en/data-management/ai-data-layer)
spezialisierte Unternehmen, hat heute den Abschluss einer mehrjährigen
strategischen Kooperationsvereinbarung (Strategic Collaboration Agreement, SCA)
mit Amazon Web Services (AWS) bekanntgegeben. Ziel der Vereinbarung ist es,
Unternehmen zu unterstützen, agentische KI auf Basis von Echtzeitdaten mit
zentraler Governance über hybride und Multi-Cloud-Umgebungen hinweg zu
entwickeln und zu skalieren.
Die SCA baut auf der bestehenden Zusammenarbeit zwischen AWS und Denodo auf und
markiert eine neue Phase gemeinsamer Investitionen, um die weltweite Verbreitung
der Denodo Platform auf AWS (https://www.denodo.com/en/denodo-platform/denodo-
platform-for-aws) zu beschleunigen. Zu den wichtigsten Initiativen gehören:
* Workshops, die Kunden dabei unterstützen, besonders wertschöpfende
Anwendungsfälle für agentische KI zu identifizieren und Lösungen zu
konzipieren, die auf ihren Unternehmensdaten basieren
* Gemeinsame Marketingveranstaltungen und Kampagnen, um Kunden über die Denodo
Platform auf AWS zu informieren und die Nachfrage zu steigern
* Abstimmung der Vertriebsteams und gemeinsamer Vertrieb, um Kunden bei der
Evaluierung, Implementierung und Skalierung agentischer KI zu unterstützen
* Kommerzielle Anreize zur Unterstützung technischer Kundenbewertungen und von
Käufen über AWS Marketplace
* Gemeinsame Lösungsangebote mit Systemintegratoren für agentische
Geschäftsprozesse, beispielsweise zur Betrugsprävention im Bankwesen, zur
Schadenbearbeitung in der Versicherungsbranche und zur vorausschauenden
Wartung in der Fertigungsindustrie
?Agentische KI hat das Potenzial, die Arbeitsweise von Unternehmen grundlegend
zu verändern. Doch die dafür benötigten Daten sind nach wie vor stark
fragmentiert, und herkömmliche Architekturen wurden nie für die
Echtzeitanforderungen autonomer Agenten entwickelt", so Ángel Viña, CEO von
Denodo.?Gemeinsam mit AWS stellen wir unseren gemeinsamen Kunden eine
einheitliche KI-Datenschicht bereit. So können KI-Agenten auf aktuelle, zentral
verwaltete Daten und den jeweils relevanten Kontext aus sämtlichen
Unternehmensdatenquellen zugreifen, ohne dass diese Daten verschoben oder
repliziert werden müssen. Dank dieser erweiterten Zusammenarbeit können unsere
Kunden den Schritt vom Pilotprojekt in den Produktivbetrieb innerhalb weniger
Tage statt Monate vollziehen und ihre Lösungen mit Zuversicht skalieren."
?KI-Agenten treffen zunehmend eigenständig Entscheidungen und führen autonom
Aktionen aus. Daher ist es für Unternehmen entscheidend, die richtige
Datengrundlage für ihre KI-Systeme zu schaffen", so Allison Johnson, Director of
Americas Technology Partners bei AWS.?Unsere Zusammenarbeit mit Denodo hilft
Kunden, den Mehrwert ihrer KI-Investitionen in AWS auf ihre gesamte
Datenlandschaft auszuweiten. Dazu werden die Modellbereitstellung, die
Orchestrierung von Agenten und die Monitoring-Dienste von AWS mit aktuellen
operativen Daten und dem jeweiligen Kontext verknüpft, unabhängig davon, wo
diese Daten gespeichert sind. So können Unternehmen die KI-Dienste von AWS noch
besser nutzen und gleichzeitig sicherstellen, dass ihre Agenten auf einer
vertrauenswürdigen Kontextgrundlage agieren, um präzise Entscheidungen zu
treffen und zuverlässig zu handeln."
Mit den SaaS-Lösungen oder selbstverwalteten Lösungen von Denodo können
gemeinsame Kunden den Mehrwert ihrer KI- und Analyseinvestitionen in AWS
steigern. Dazu erweitern sie Amazon Bedrock AgentCore, Amazon Quick, Amazon
SageMaker und weitere AWS-Dienste auf Unternehmensdaten, die lokal, in SaaS-
Anwendungen sowie in souveränen und Multi-Cloud-Umgebungen gespeichert sind.
Dank der Zero-Copy-Datenbereitstellung können Unternehmen KI-Agenten und
Analyseanwendungen Zugriff auf vertrauenswürdige, zentral verwaltete
Geschäftskontexte gewähren, ohne warten zu müssen, bis sämtliche Datensätze
migriert oder über neue Integrationspipelines repliziert wurden. Anstatt für
jeden Agenten und jeden Anwendungsfall einen neuen Datenzugriffspfad aufzubauen,
können Teams dieselben zentral verwalteten Datenprodukte, semantischen
Definitionen und Zugriffsrichtlinien für mehrere Agenten und Anwendungen
wiederverwenden. So gelangen sie schneller von einzelnen KI-Initiativen zum
unternehmensweiten Einsatz.
?Bei Bayer Crop Science in Lateinamerika nutzen wir Denodo und AWS, um in
Echtzeit und unter Einhaltung zentraler Governance-Vorgaben auf verteilte Daten
zuzugreifen und eine einheitliche Semantik über unsere Cloud- und On-Premises-
Systeme hinweg sicherzustellen. Dadurch kann unser Unternehmen schneller
Erkenntnisse gewinnen, geschäftskritische Workloads unterstützen und die Kosten
für die Datenreplikation senken", so Eric Carvalho, Data Architecture Manager
bei Bayer.?Mithilfe von AWS-Lösungen und dem vertrauenswürdigen Kontext aus der
KI-Datenschicht von Denodo konnten wir den Zeitaufwand unserer Teams für die
Datensuche um 80 % reduzieren. Inzwischen setzen wir autonome Agenten für den
Kundenservice und die Sendungsverfolgung produktiv ein."
Denodo ist AWS ISV Accelerate Partner und bietet eine für das SaaS-Co-Selling
qualifizierte Lösung. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über mehrere AWS-
Kompetenzen, darunter die AWS Data Software Competency und die AWS Financial
Services Technology Competency. Diese Auszeichnungen belegen die umfassende
technische Expertise und die nachweislichen Erfolge bei Kunden. Denodo ist
wahlweise als vollständig verwalteter Cloud-Service (Agora) oder zur
Bereitstellung im eigenen AWS-Konto des Kunden verfügbar. Mit Denodo im AWS
Marketplace können Kunden die Beschaffung vereinfachen und die Abrechnung
konsolidieren.
Diese strategische Kooperationsvereinbarung unterstreicht den Mehrwert, den
Denodo als AWS-Partner Unternehmen bietet, die branchenübergreifend mehr
Flexibilität und einen höheren geschäftlichen Nutzen aus ihren Daten erzielen
möchten. Weitere Informationen finden Sie unter: denodo.com/aws
Über Denodo
Denodo ist ein auf KI-Datenschichten spezialisiertes Unternehmen. Die
preisgekrönte Denodo Platform unterstützt vertrauenswürdige Agenten und
Anwendungen und wandelt Unternehmensdaten in verlässliche Erkenntnisse für
Analysen und Self-Service um. Unternehmen weltweit setzen Denodo in Verbindung
mit ihren Data Lakehouses ein, um KI-fähige und geschäftsreife Daten in einem
Bruchteil der Zeit bereitzustellen, wodurch sie Erkenntnisse bis zu viermal
schneller gewinnen, einen ROI von 345 % erzielen und eine zehnmal höhere
Leistung erreichen.
Medienkontakte
pr@denodo.com
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