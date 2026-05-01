GNW-News: Denodo stärkt mit neuen Integrationen in Amazon Web Services (AWS) die zuverlässige Datengrundlage für agentische KI
^PALO ALTO, Kalifornien, May 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, ein führender
Anbieter im Bereich Datenmanagement, hat neue Produktintegrationen angekündigt,
die den Aufbau und die Skalierung agentischer KI in Hybrid- und Multi-Cloud-
Umgebungen unterstützen und Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen,
Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Fertigung, Einzelhandel, öffentlicher
Sektor und weiteren Branchen zugutekommen.
Während Unternehmen die Phase des KI-Experimentierens hinter sich lassen und in
den produktiven Betrieb übergehen - mit klarem Fokus auf konkrete
Geschäftsergebnisse -, sehen sie sich häufig mit denselben Herausforderungen
konfrontiert: KI-Agenten liefern keine zuverlässigen Ergebnisse, wenn es ihnen
an Echtzeit-Kontextbewusstsein mangelt, sie auf unvollständigen oder
fehlerhaften Daten basieren oder außerhalb der vorgegebenen Governance- und
Compliance-Vorgaben agieren. Hierbei handelt es sich nicht um Einschränkungen
der Modelle selbst, sondern um Herausforderungen auf Datenebene.
Denodo schließt diese Lücke durch die Integration mit den Daten- und KI-Diensten
von Amazon Web Services (AWS) - darunter Amazon SageMaker, Amazon Bedrock
AgentCore und Amazon QuickSight - und erweitert so den Zugriff auf operative und
analytische Daten in On-Premises-, SaaS- und Multi-Cloud-Umgebungen. Auf diese
Weise entsteht eine logische Datengrundlage, die unternehmensweit den Zugriff
auf Live-Daten ermöglicht - stets im geschäftlichen Kontext und unter Einhaltung
der Governance-Vorgaben. Dies versetzt KI-Agenten in die Lage, zuverlässig,
präzise und kontrolliert zu agieren.
Neue Integrationen:
* Sicherer Datenzugriff im Unternehmensmaßstab für KI-Agenten
Denodo erweitert die Möglichkeiten agentischer KI, indem es den Live-Zugriff
auf regulierte Daten mit einer zentralisierten Steuerung über Amazon Bedrock
AgentCore kombiniert. Denodo schafft eine vertrauenswürdige Datengrundlage,
indem es definiert, welche Daten unternehmensweit verfügbar sind, diese in
der semantischen Schicht von Denodo mit geschäftlichem Kontext anreichert
und - dank der Unterstützung des Model Context Protocol (MCP) - einen
einfachen Zugriff gewährleistet, der den etablierten Governance-Richtlinien
entspricht. Amazon Bedrock AgentCore steuert zudem die Interaktion der KI-
Agenten mit diesen Daten, indem es die Authentifizierung übernimmt, Anfragen
weiterleitet und Zugriffsregeln durchsetzt. Diese Integration ermöglicht es
Unternehmen, ihren KI-Agenten über verteilte Umgebungen hinweg einen
sicheren, konsistenten und echtzeitfähigen Zugriff auf die jeweils
relevanten Daten bereitzustellen. So können die Agenten im Rahmen der
geltenden Geschäftsregeln agieren und gleichzeitig zuverlässige, hochwertige
Geschäftsergebnisse im großen Maßstab liefern.
* Einheitliche Semantik, Governance und KI-fähige Daten über Hybrid- und
Multi-Cloud-Systeme hinweg
Denodo ergänzt Amazon SageMaker wirkungsvoll, indem es Unternehmen einen
direkten, kopierfreien Zugriff auf ihre gesamten Datenbestände - unter
Wahrung einer konsistenten Semantik - ermöglicht. Diese Funktionalität
erstreckt sich über On-Premises-, Multi-Cloud- und souveräne Umgebungen
hinweg und wird durch mehr als 200 native Konnektoren zu
Unternehmenssystemen wie SAP, Oracle und Salesforce realisiert. Denodo ist
nun auch in den Amazon SageMaker-Katalog integriert, um die von KI-Agenten
genutzten Daten direkt mit geschäftlichen Metadaten und Kontextinformationen
anzureichern. Durch die Nutzung der Definitionen, Klassifizierungen und
Governance-Kontexte, die innerhalb von Amazon SageMaker festgelegt wurden,
stellt Denodo sicher, dass die Daten - unabhängig davon, ob der Zugriff über
AWS-Dienste oder über Nicht-AWS-Umgebungen erfolgt - stets einheitlich
interpretiert und inhaltlich korrekt auf die geschäftliche Bedeutung
abgestimmt werden. Dadurch erhalten KI-Agenten den semantischen Kontext, den
sie benötigen, um Daten korrekt zu interpretieren, was zu präziseren und
verlässlicheren Ergebnissen führt. Die Integrationsmuster werden dabei von
Denodo validiert und dokumentiert. Darüber hinaus bietet Denodo detaillierte
Governance-Kontrollmechanismen für Datenquellen außerhalb von AWS - darunter
Funktionen wie attributbasierte Zugriffskontrollen, dynamische
Datenmaskierung und eine durchgängige Erfassung der Datenherkunft -, die
ergänzend zu den nativen Amazon SageMaker-Kontrollen für AWS-Daten zum
Einsatz kommen.
* Schneller von der Erkenntnis zur Umsetzung
Denodo verbessert Analyse- und KI-Anwendungen mit Quick und ermöglicht
Unternehmen so den nahtlosen Übergang von der Erkenntnis zum Handeln. Durch
die Kombination von Quick mit dem Live-Zugriff ohne Datenkopien von Denodo
auf Unternehmensdaten können geschäftliche Anwender in verteilten Umgebungen
mit den aktuellsten und vollständigsten Informationen arbeiten. Die
Integration mit Quick versetzt Nutzer in die Lage, KI-gestützte Workflows,
dialogorientierte Interaktionen und automatisierte Prozesse zu erstellen,
die auf vertrauenswürdigen Daten basieren - und das ohne die Verzögerungen,
die durch Datenbewegungen entstehen. Infolgedessen können Unternehmen rasch
neue KI-gestützte Anwendungsfälle entwickeln und validieren. Dies verkürzt
die Markteinführungszeit für autonome Workflows erheblich und steigert
zugleich die Entscheidungsgeschwindigkeit sowie die geschäftliche
Reaktionsfähigkeit.
Die nächste Phase unternehmensweiter KI vorantreiben
Mit diesen neuen Integrationen und Funktionen bietet Denodo eine skalierbare
Datengrundlage, die agentische Workflows und Automatisierung ermöglicht und
Unternehmen dabei unterstützt, branchenübergreifend - von Finanzdienstleistungen
und Gesundheitswesen bis hin zu Fertigung und Einzelhandel - messbare
Geschäftsergebnisse zu erzielen.
?Agentische KI erfordert mehr als nur leistungsstarke Modelle. Dafür braucht es
vertrauenswürdige, echtzeitfähige und sauber governancegestützte Daten", so
Suresh Chandrasekaran, Executive Vice President bei Denodo.?Unsere
Zusammenarbeit mit AWS zielt darauf ab, eine einheitliche Datengrundlage
bereitzustellen, mit der Unternehmen KI-Agenten über ihre gesamte
Datenlandschaft hinweg verlässlich skalieren können."
Durch die Kombination der Plattform für logisches Datenmanagement
(https://www.denodo.com/en/data-management/logical-data-management) von Denodo
mit den KI- und Datendiensten von AWS können Unternehmen die Einführung
agentischer KI beschleunigen und dabei gleichzeitig Vertrauen, Governance und
Kontrolle wahren. Dies versetzt Unternehmen in die Lage, über die reine
Experimentierphase hinauszugehen und KI im großen Maßstab operativ einzusetzen,
was zu schnelleren Entscheidungen, intelligenteren Automatisierungen und
messbarem geschäftlichem Mehrwert führt.
Da Denodo nun auch über den AWS Marketplace verfügbar ist, können Unternehmen
mithilfe kostenloser Testversionen, privater Angebote und weiterer Optionen
schnell und unkompliziert den Einstieg finden. Kunden können jene Optionen
wählen, die ihren geschäftlichen Anforderungen am besten entsprechen.
Gleichzeitig optimieren sie so ihre Beschaffungsprozesse und profitieren von der
Möglichkeit, Denodo-Käufe auf bestehende AWS Private Pricing Agreements (PPAs)
anrechnen zu lassen.
Über Denodo
Denodo ist ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagementlösungen, die
vertrauenswürdige KI-Agenten und -Anwendungen unterstützen. Die Denodo-
Plattform, eine preisgekrönte Lösung für logisches Datenmanagement, wandelt
Unternehmensdaten in zuverlässige Erkenntnisse für KI-, Analyse- und Self-
Service-Anwendungen um. Weltweit nutzen Unternehmen Denodo, um im Vergleich zu
herkömmlichen Data Lakehouses in einem Bruchteil der Zeit KI-fähige,
geschäftsbereite Daten bereitzustellen und so eine bis zu viermal schnellere
Erkenntnisgewinnung, einen ROI von 345?% und eine zehnmal bessere Leistung zu
erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf denodo.com.
Medienkontakt
pr@denodo.com
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