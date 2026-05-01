GNW-News: Denodo stärkt mit neuen Integrationen in Amazon Web Services (AWS) die zuverlässige Datengrundlage für agentische KI

^PALO ALTO, Kalifornien, May 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, ein führender

Anbieter im Bereich Datenmanagement, hat neue Produktintegrationen angekündigt,

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die den Aufbau und die Skalierung agentischer KI in Hybrid- und Multi-Cloud-

Umgebungen unterstützen und Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen,

Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Fertigung, Einzelhandel, öffentlicher

Sektor und weiteren Branchen zugutekommen.

Während Unternehmen die Phase des KI-Experimentierens hinter sich lassen und in

den produktiven Betrieb übergehen - mit klarem Fokus auf konkrete

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Geschäftsergebnisse -, sehen sie sich häufig mit denselben Herausforderungen

konfrontiert: KI-Agenten liefern keine zuverlässigen Ergebnisse, wenn es ihnen

an Echtzeit-Kontextbewusstsein mangelt, sie auf unvollständigen oder

fehlerhaften Daten basieren oder außerhalb der vorgegebenen Governance- und

Compliance-Vorgaben agieren. Hierbei handelt es sich nicht um Einschränkungen

der Modelle selbst, sondern um Herausforderungen auf Datenebene.

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Denodo schließt diese Lücke durch die Integration mit den Daten- und KI-Diensten

von Amazon Web Services (AWS) - darunter Amazon SageMaker, Amazon Bedrock

AgentCore und Amazon QuickSight - und erweitert so den Zugriff auf operative und

analytische Daten in On-Premises-, SaaS- und Multi-Cloud-Umgebungen. Auf diese

Weise entsteht eine logische Datengrundlage, die unternehmensweit den Zugriff

auf Live-Daten ermöglicht - stets im geschäftlichen Kontext und unter Einhaltung

der Governance-Vorgaben. Dies versetzt KI-Agenten in die Lage, zuverlässig,

präzise und kontrolliert zu agieren.

Neue Integrationen:

* Sicherer Datenzugriff im Unternehmensmaßstab für KI-Agenten

Denodo erweitert die Möglichkeiten agentischer KI, indem es den Live-Zugriff

auf regulierte Daten mit einer zentralisierten Steuerung über Amazon Bedrock

AgentCore kombiniert. Denodo schafft eine vertrauenswürdige Datengrundlage,

indem es definiert, welche Daten unternehmensweit verfügbar sind, diese in

der semantischen Schicht von Denodo mit geschäftlichem Kontext anreichert

und - dank der Unterstützung des Model Context Protocol (MCP) - einen

einfachen Zugriff gewährleistet, der den etablierten Governance-Richtlinien

entspricht. Amazon Bedrock AgentCore steuert zudem die Interaktion der KI-

Agenten mit diesen Daten, indem es die Authentifizierung übernimmt, Anfragen

weiterleitet und Zugriffsregeln durchsetzt. Diese Integration ermöglicht es

Unternehmen, ihren KI-Agenten über verteilte Umgebungen hinweg einen

sicheren, konsistenten und echtzeitfähigen Zugriff auf die jeweils

relevanten Daten bereitzustellen. So können die Agenten im Rahmen der

geltenden Geschäftsregeln agieren und gleichzeitig zuverlässige, hochwertige

Geschäftsergebnisse im großen Maßstab liefern.

* Einheitliche Semantik, Governance und KI-fähige Daten über Hybrid- und

Multi-Cloud-Systeme hinweg

Denodo ergänzt Amazon SageMaker wirkungsvoll, indem es Unternehmen einen

direkten, kopierfreien Zugriff auf ihre gesamten Datenbestände - unter

Wahrung einer konsistenten Semantik - ermöglicht. Diese Funktionalität

erstreckt sich über On-Premises-, Multi-Cloud- und souveräne Umgebungen

hinweg und wird durch mehr als 200 native Konnektoren zu

Unternehmenssystemen wie SAP, Oracle und Salesforce realisiert. Denodo ist

nun auch in den Amazon SageMaker-Katalog integriert, um die von KI-Agenten

genutzten Daten direkt mit geschäftlichen Metadaten und Kontextinformationen

anzureichern. Durch die Nutzung der Definitionen, Klassifizierungen und

Governance-Kontexte, die innerhalb von Amazon SageMaker festgelegt wurden,

stellt Denodo sicher, dass die Daten - unabhängig davon, ob der Zugriff über

AWS-Dienste oder über Nicht-AWS-Umgebungen erfolgt - stets einheitlich

interpretiert und inhaltlich korrekt auf die geschäftliche Bedeutung

abgestimmt werden. Dadurch erhalten KI-Agenten den semantischen Kontext, den

sie benötigen, um Daten korrekt zu interpretieren, was zu präziseren und

verlässlicheren Ergebnissen führt. Die Integrationsmuster werden dabei von

Denodo validiert und dokumentiert. Darüber hinaus bietet Denodo detaillierte

Governance-Kontrollmechanismen für Datenquellen außerhalb von AWS - darunter

Funktionen wie attributbasierte Zugriffskontrollen, dynamische

Datenmaskierung und eine durchgängige Erfassung der Datenherkunft -, die

ergänzend zu den nativen Amazon SageMaker-Kontrollen für AWS-Daten zum

Einsatz kommen.

* Schneller von der Erkenntnis zur Umsetzung

Denodo verbessert Analyse- und KI-Anwendungen mit Quick und ermöglicht

Unternehmen so den nahtlosen Übergang von der Erkenntnis zum Handeln. Durch

die Kombination von Quick mit dem Live-Zugriff ohne Datenkopien von Denodo

auf Unternehmensdaten können geschäftliche Anwender in verteilten Umgebungen

mit den aktuellsten und vollständigsten Informationen arbeiten. Die

Integration mit Quick versetzt Nutzer in die Lage, KI-gestützte Workflows,

dialogorientierte Interaktionen und automatisierte Prozesse zu erstellen,

die auf vertrauenswürdigen Daten basieren - und das ohne die Verzögerungen,

die durch Datenbewegungen entstehen. Infolgedessen können Unternehmen rasch

neue KI-gestützte Anwendungsfälle entwickeln und validieren. Dies verkürzt

die Markteinführungszeit für autonome Workflows erheblich und steigert

zugleich die Entscheidungsgeschwindigkeit sowie die geschäftliche

Reaktionsfähigkeit.

Die nächste Phase unternehmensweiter KI vorantreiben

Mit diesen neuen Integrationen und Funktionen bietet Denodo eine skalierbare

Datengrundlage, die agentische Workflows und Automatisierung ermöglicht und

Unternehmen dabei unterstützt, branchenübergreifend - von Finanzdienstleistungen

und Gesundheitswesen bis hin zu Fertigung und Einzelhandel - messbare

Geschäftsergebnisse zu erzielen.

?Agentische KI erfordert mehr als nur leistungsstarke Modelle. Dafür braucht es

vertrauenswürdige, echtzeitfähige und sauber governancegestützte Daten", so

Suresh Chandrasekaran, Executive Vice President bei Denodo.?Unsere

Zusammenarbeit mit AWS zielt darauf ab, eine einheitliche Datengrundlage

bereitzustellen, mit der Unternehmen KI-Agenten über ihre gesamte

Datenlandschaft hinweg verlässlich skalieren können."

Durch die Kombination der Plattform für logisches Datenmanagement

(https://www.denodo.com/en/data-management/logical-data-management) von Denodo

mit den KI- und Datendiensten von AWS können Unternehmen die Einführung

agentischer KI beschleunigen und dabei gleichzeitig Vertrauen, Governance und

Kontrolle wahren. Dies versetzt Unternehmen in die Lage, über die reine

Experimentierphase hinauszugehen und KI im großen Maßstab operativ einzusetzen,

was zu schnelleren Entscheidungen, intelligenteren Automatisierungen und

messbarem geschäftlichem Mehrwert führt.

Da Denodo nun auch über den AWS Marketplace verfügbar ist, können Unternehmen

mithilfe kostenloser Testversionen, privater Angebote und weiterer Optionen

schnell und unkompliziert den Einstieg finden. Kunden können jene Optionen

wählen, die ihren geschäftlichen Anforderungen am besten entsprechen.

Gleichzeitig optimieren sie so ihre Beschaffungsprozesse und profitieren von der

Möglichkeit, Denodo-Käufe auf bestehende AWS Private Pricing Agreements (PPAs)

anrechnen zu lassen.

Über Denodo

Denodo ist ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagementlösungen, die

vertrauenswürdige KI-Agenten und -Anwendungen unterstützen. Die Denodo-

Plattform, eine preisgekrönte Lösung für logisches Datenmanagement, wandelt

Unternehmensdaten in zuverlässige Erkenntnisse für KI-, Analyse- und Self-

Service-Anwendungen um. Weltweit nutzen Unternehmen Denodo, um im Vergleich zu

herkömmlichen Data Lakehouses in einem Bruchteil der Zeit KI-fähige,

geschäftsbereite Daten bereitzustellen und so eine bis zu viermal schnellere

Erkenntnisgewinnung, einen ROI von 345?% und eine zehnmal bessere Leistung zu

erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf denodo.com.

Medienkontakt

pr@denodo.com

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