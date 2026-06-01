GNW-News: Denodo wurde im "Modern Marketing Data Stack"-Bericht von Snowflake als "One to Watch" ausgezeichnet

^PALO ALTO, Kalifornien, June 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo

(http://denodo.com/), die KI-Datenschicht, die zuverlässige Agenten und

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Anwendungen unterstützt, und ein Premier-Partner von Snowflake, gab auf

den Cannes Lions 2026 (https://www.snowflake.com/cannes-lions-2026/) bekannt,

dass das Unternehmen von Snowflake (https://www.snowflake.com/en/), dem Anbieter

der KI-Daten-Cloud, im Bericht?The Modern Marketing Data Stack 2026"

(https://www.snowflake.com/en/the-modern-marketing-data-stack-

report/?utm_source=pressrelease&utm_medium=partner&utm_campaign=--en-partners-pr

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essrelease&utm_content=-eb-mmds20250830) als?One to Watch" in den Bereichen

Datenintegration und Datenmodellierung ausgezeichnet wurde, da das Unternehmen

agentische KI-Lösungen für Marketingverantwortliche ermöglicht.

Der?Modern Marketing Data Stack"-Bericht von Snowflake, der nun bereits im

fünften Jahr erscheint, spiegelt einen grundlegenden Wandel in der Arbeitsweise

von Marketingorganisationen wider - weg von fragmentierten Tools hin zu KI-

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gesteuerten, autonomen Systemen, die auf geregelten Datengrundlagen aufbauen.

Diese Ausgabe stützt sich auf Erkenntnisse von mehr als 11.500 Snowflake-Kunden

und Ökosystempartnern aus 13 Kategorien und verdeutlicht, wie Unternehmen

branchenführende Anwendungen direkt auf ihre Daten anwenden, um eine schnellere

Umsetzung und nachweisbare Geschäftsergebnisse über den gesamten Marketing-

Lebenszyklus hinweg zu erzielen und gleichzeitig den wachsenden Anforderungen in

Bezug auf Datengravitation, Datenschutz und Vertrauen gerecht zu werden.

Diese Auszeichnung unterstreicht den wachsenden Einfluss von Denodo innerhalb

des Snowflake-Ökosystems sowie dessen Rolle bei der Unterstützung von

Marketingabteilungen bei der Vereinheitlichung und Steuerung verteilter Daten,

um KI-gestützte Erkenntnisse und autonome, agentenbasierte Arbeitsabläufe zu

fördern. Die als?Ones to Watch" ausgezeichneten Anbieter wurden aufgrund ihrer

Innovationskraft, ihrer Marktdynamik und ihrer Fähigkeit ausgewählt,

differenzierte Funktionen bereitzustellen, die den Nutzen der Snowflake AI Data

Cloud erweitern.

?Da Unternehmen zunehmend auf agentische KI setzen, um ihren Marketing-ROI zu

maximieren und Innovationen voranzutreiben, ist ein kontrollierter Echtzeit-

Zugriff auf die gesamte Datenlandschaft von entscheidender Bedeutung", so Suresh

Chandrasekaran, Executive Vice President bei Denodo.?Es ist uns eine Ehre, von

Snowflake für unsere Innovation gewürdigt zu werden, die den Nutzen der AI Data

Cloud nahtlos auf die gesamte Unternehmenslandschaft ausweitet und unseren

Kunden proaktive Erkenntnisse und Arbeitsabläufe ermöglicht."

Über die kontrollierte, aktive Daten- und Kontextschicht von Denodo erhalten

Marketingfachleute in Echtzeit einen einheitlichen Zugriff auf Daten aus

lokalen, Multi-Cloud- und SaaS-Quellen, wobei keine Datenkopien über verteilte

Datenquellen hinweg erforderlich sind. Gemeinsam ermöglichen Denodo und

Snowflake es Marketingverantwortlichen, zuverlässige Daten zu nutzen, um

Echtzeit-360-Grad-Kundenprofile zu erstellen, autonome Maßnahmen zur Optimierung

von Kampagnen durchzuführen, multimodale Daten plattformübergreifend zu

integrieren, um Echtzeit-Informationen über Kundenabsichten bereitzustellen, und

eine hochgradig personalisierte Kundenansprache über alle Kanäle hinweg zu

gewährleisten.

?Die Würdigung von Denodo für seine kontinuierliche Innovationskraft und

Integration in das Snowflake-Ökosystem ist wichtig für Marketingfachleute, die

KI, Datenschutz und Datengravitation effektiv nutzen möchten", so Denise

Persson, Chief Marketing Officer bei Snowflake.?Durch die Kombination der

logisch zentralisierten Dateninfrastruktur von Denodo, die Marketingfachleuten

mit der AI Data Cloud von Snowflake neue Möglichkeiten eröffnet, können unsere

gemeinsamen Unternehmenskunden Daten über komplexe Umgebungen hinweg

vereinheitlichen und die zuverlässigen Echtzeit-Erkenntnisse sowie die

Governance bereitstellen, die erforderlich sind, um agentische KI-

Anwendungsfälle zu unterstützen und Geschäftsergebnisse zu beschleunigen."

Erfahren Sie mehr über den?Modern Marketing Data Stack" hier

(https://www.snowflake.com/en/the-modern-marketing-data-stack-

report/?utm_source=pressrelease&utm_medium=partner&utm_campaign=--en-partners-pr

essrelease&utm_content=-eb-mmds20250830).

Über Denodo

Denodo ist die KI-Datenschicht, die zuverlässige Agenten und Anwendungen

unterstützt. Die preisgekrönte Denodo-Plattform bildet diese Ebene und wandelt

Unternehmensdaten in verlässliche Erkenntnisse für Analysen und Self-Service um.

Unternehmen weltweit setzen Denodo in Verbindung mit ihren Data Lakehouses ein,

um KI-fähige und geschäftsreife Daten in einem Bruchteil der Zeit

bereitzustellen. Dadurch erzielen sie eine bis zu viermal schnellere Zeit bis

zur Erkenntnisgewinnung, einen ROI von 345 % und eine zehnmal höhere Leistung.

Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.

Medienkontakte

pr@denodo.com

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