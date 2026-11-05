GNW-News: Denodo zum siebten Mal in Folge als Leader im Gartner® Magic QuadrantT 2026 für Data Integration Tools eingestuft
^PALO ALTO, Kalifornien, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo
(https://www.denodo.com/en), das Unternehmen für die KI-Datenschicht, hat heute
bekanntgegeben, dass Gartner(®) das Unternehmen zum siebten Mal in Folge als
Leader im Magic Quadrant für Data Integration Tools eingestuft hat.?Tools zur
Datenintegration sind nach wie vor eine grundlegende Komponente der
Datenarchitektur und bilden die Basis für operative, analytische und KI-
Anwendungsfälle", erklärt Gartner.?Diese Studie analysiert 19 Anbieter und
unterstützt Verantwortliche für Daten und Analytik dabei, fundierte
Technologieentscheidungen zu treffen."
Der vollständige und ergänzende Magic Quadrant Report, der am 2. November 2026
veröffentlicht und von Thornton Craig et al. verfasst wurde, ist hier
(https://www.denodo.com/en/document/analyst-report/denodo-named-leader-7-years-
row-gartner-magic-quadrant-2026?utm_source=Corp-Comms&utm_medium=PR) verfügbar.
?Bis 2028 werden 60 % aller Datenintegrationsaufgaben autonom ausgeführt werden.
Dadurch gewinnen Data Engineers 20 % ihrer Arbeitszeit zurück", heißt es im
Gartner Magic Quadrant Report 2026.
Seit der Veröffentlichung des letzten Berichts Gartner Magic Quadrant für Data
Integration Tools hat die preisgekrönte Denodo Platform
(https://www.denodo.com/en/denodo-platform/denodo-platform) erhebliche
Funktionserweiterungen zur Automatisierung der Datenintegration erhalten. Im
März veröffentlichte Denodo die Denodo Platform 9.4
(https://www.denodo.com/en/press-release/2026-03-10/denodo-platform-94-
accelerates-path-successful-agentic-ai-production). Sie ermöglicht KI-Systemen,
Anwendungen und Anwendern einen zuverlässigen Zugriff auf Live-Daten, ein
fundiertes Verständnis des Geschäftskontexts und eine leistungsstarke Nutzung
innerhalb klar definierter Governance-Grenzen. Im Juli folgte die Denodo
Platform 9.5 (https://www.denodo.com/en/press-release/2026-07-16/denodo-
platform-95-provides-agentic-ai-active-context-act-effectively-and-responsibly),
die vertrauenswürdige agentische KI durch aktiven Kontext
(https://www.denodo.com/en/glossary/active-context-layer-definition-importance-
and-key-components) unterstützt.
?Die Ziele der Datenintegration werden heute zunehmend von den Anforderungen
agentischer KI bestimmt. Entscheidend sind dabei KI-fähige Daten, die
unmittelbar integriert und gesteuert werden und durch aktiven Kontext ergänzt
werden. Mit der Schaffung der entscheidenden KI-Datenschicht bietet die Denodo
Platform die flexibelste und direkteste Grundlage für vertrauenswürdige, KI-
fähige Daten und unterstützt damit fortschrittliche Automatisierung", so Ravi
Shankar, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Denodo.?Wir sind
außerordentlich stolz darauf, dass Gartner Denodo erneut als Leader im Magic
Quadrant für Data Integration Tools ausgezeichnet hat - bereits zum siebten Mal
in Folge. Dies bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass eine übergreifende,
plattformunabhängige KI-Datenschicht mit aktivem Kontext die effektivste
Grundlage bietet, um komplexe Herausforderungen mithilfe autonomer KI zu
bewältigen."
Auf der Plattform Gartner Peer Insights (https://www.gartner.com/peer-
insights/home) erreicht die Denodo Platform derzeit eine durchschnittliche
Bewertung von 4,6 von 5 möglichen Punkten. Grundlage sind insgesamt 337
Bewertungen (Stand: November 2026). Das sagen Kunden von Denodo:
?Doppelte Produktivität und kürzere Bereitstellungszeiten dank erweiterter
Funktionen der semantischen Schicht
(https://www.gartner.com/reviews/market/data-integration-
tools/vendor/denodo/product/denodo-platform/review/view/6700436): Die
Produktivität der Entwickler hat sich gegenüber der herkömmlichen ETL-
Programmierung mehr als verdoppelt. Die Bereitstellungszeiten für die
Fachbereiche haben sich verkürzt. Eine perfekte semantische Schicht, die die
Fachbereiche von der sich ständig verändernden Datenlandschaft abschirmt.
Virtuelle Sichten reduzieren den Cloud-Ressourcenbedarf und senken dadurch die
Kosten." - IT-Manager, Versicherungsbranche
?Denodo optimiert die unternehmensweite Datenintegration durch robuste
Sicherheit, einfache API-Erstellung und umfassende Data Governance
(https://www.gartner.com/reviews/market/data-integration-
tools/vendor/denodo/product/denodo-platform/review/view/6705154): Denodo ist
eine leistungsstarke und ausgereifte Plattform für Datenvirtualisierung, die
unser unternehmensweites Datenökosystem erheblich verbessert. Sie ermöglicht es,
mehrere - sowohl strukturierte als auch unstrukturierte - Datenquellen zentral
zusammenzuführen. Mit Denodo können wir innerhalb von Sekunden ganz einfach
Sicherheitsrichtlinien auf Zeilen- oder Spaltenebene umsetzen. Datenanalysten
können problemlos auf die Sichten in Denodo zugreifen und mit den Daten
arbeiten. Dank Baumstrukturen und Data Lineage lassen sich die Datenflüsse zudem
leicht nachvollziehen. Wir können in Denodo ganz einfach APIs mit integrierten
Datensicherheitsmechanismen erstellen, die anschließend von anderen Anwendungen
genutzt werden können. Denodo bietet fortschrittliche kostenbasierte
Optimierungsfunktionen zur Leistungssteigerung, mit denen der optimale
Ausführungsplan automatisch ausgewählt wird. Darüber hinaus können wir Regeln
zur Steuerung von APIs und anderem Datenverkehr definieren. Ein Diagnose- und
Monitoring-Tool ermöglicht die Überwachung der Daten in Echtzeit. Der
Datenkatalog ist besonders für Fachanwender sehr nützlich, da sie damit Daten
direkt recherchieren können. Auch Datenanalysten profitieren davon. Die
Plattform bietet zahlreiche Funktionen, darunter Datenintegration, API-
Erstellung, Datensicherheit, Data Governance und Performance-Optimierung." - IT-
Fachkraft, Fertigungsindustrie
Gartner, Magic Quadrant for Data Integration Tools, Thornton Craig, Robert
Thanaraj, Sharat Menon, Jenna Goodrich, Nina Showell, 2. November 2026.
Gartner, Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Data Integration Tools,
30. Juni 2026
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