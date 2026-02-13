GNW-News: Dentsu gibt neue globale Führungsstruktur bekannt
^- Weiterer Beitrag zum Wachstum unserer Kunden durch Stärkung der
Umsetzungskompetenzen -
TOKIO, Feb. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Dentsu Group Inc. (Tokio: 4324;
ISIN: JP3551520004; Hauptsitz: Minato-ku, Tokio; Präsident und Global CEO:
Hiroshi Igarashi; das Unternehmen und seine Konzerngesellschaften werden im
Folgenden gemeinsam als?dentsu" bezeichnet) hat heute eine neue globale
Führungsstruktur bekannt gegeben - einschließlich der Ernennung eines neuen
Präsidenten und Global CEO - mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit zu steigern
und stärkere Wachstumsergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Die neue
Struktur tritt am 27. März 2026 in Kraft.
Im Geschäftsjahr 2025 hat die anhaltende Transformation von dentsu trotz der
Herausforderungen im Auslandsgeschäft in einem sich rasch wandelnden
Geschäftsumfeld bereits eine solide Grundlage für die nächste Wachstumsphase
geschaffen. Im Rahmen der neuen Führungsstruktur wird dentsu seine
Leistungsfähigkeit weiter stärken, indem das Unternehmen auf seiner soliden
Geschäftsgrundlage, der als globales Unternehmen gepflegten Kultur und dem nun
gruppenübergreifend verankerten Bewusstsein für Integrität und Governance
aufbaut. Diese Bemühungen werden den Wandel beschleunigen, das Kundenwachstum
fördern, das Vertrauen wichtiger Stakeholder - darunter Kunden, Investoren und
Aktionäre - stärken und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts
gewährleisten.
Eine bedeutende Veränderung innerhalb des Global Management Teams, das für das
globale Management verantwortlich ist, ist die Ernennung von Takeshi Sano zum
Präsidenten und Global CEO. Takeshi Sano ist derzeit CEO von dentsu Japan und
stellvertretender Global Chief Operating Officer von dentsu.
Takeshi Sano, der auch als Präsident und CEO von Dentsu Inc. fungiert, dem
Kernunternehmen, das etwa 40 % des Nettoumsatzes und mehr als die Hälfte des
zugrunde liegenden Betriebsgewinns der Gruppe erwirtschaftet, hat Dentsu Inc. zu
einem echten integrierten Wachstumspartner entwickelt, der elf Quartale in Folge
Umsatzwachstum erzielt und zwei Jahre in Folge hohe Gewinne verzeichnet hat.
Darüber hinaus leitet er seit 2023 als BX CEO von dentsu das Wachstum und die
globale Expansion des Bereichs Business Transformation (BX) von dentsu.
Ferner hat er seit 2025 in seiner Funktion als stellvertretender globaler COO
von dentsu und CEO von dentsu Japan bedeutende Ergebnisse im globalen Management
erzielt, die auf dem starken Kundenvertrauen basieren, das er auf dem
japanischen Markt aufgebaut hat. Dazu gehören die Stärkung der Integration der
nationalen und internationalen Aktivitäten, die Unterstützung japanischer Kunden
bei der Expansion ihrer Geschäfte im Ausland und die Ausweitung der Kompetenzen
von dentsu Japan auf globale Märkte. Durch die Fortsetzung seiner Tätigkeit als
CEO von dentsu Japan im Jahr 2026 wird er die Wachstumsdynamik des Japan-
Geschäfts, das die Grundlage für die konsolidierte Leistung der Gruppe bildet,
aufrechterhalten und gleichzeitig weitere Synergien zwischen dem Japan-Geschäft
und dem Auslandsgeschäft schaffen. Dies wird die Umsetzung des mittelfristigen
Managementplans beschleunigen und die Erholung und das Wachstum des
Auslandsgeschäfts vorantreiben.
Da Dentsu Inc. als operatives Unternehmen weiteres Wachstum durch die
Beibehaltung und Stärkung seiner Entscheidungs- und Umsetzungsgeschwindigkeit
anstrebt, wird Takeshi Sano von seiner Position als Representative Director,
President & CEO von Dentsu Inc. zurücktreten. Chisato Matsumoto, derzeit
Director von Dentsu Inc., wird die derzeitige Position von Takeshi Sano
übernehmen.
Kommentar von Takeshi Sano, Director, Representative Executive Officer,
President und Global CEO von dentsu (mit Wirkung zum 27. März 2026):
?Angesichts der rasanten Veränderungen in unserem Geschäfts- und
Wettbewerbsumfeld entwickeln wir unseren Führungsansatz und unsere
Managementpraktiken kontinuierlich weiter, um das Tempo unserer Transformation
zu unterstützen, die Umsetzung zu stärken und gleichzeitig unseren Beitrag zum
Wachstum unserer Kunden zu maximieren. Dentsu wird den einzigartigen Mehrwert,
der uns von anderen unterscheidet, weiter ausbauen und uns als echten
Wachstumspartner positionieren, der seine Kunden von der Strategie bis zur
Umsetzung konsequent unterstützt. Indem wir Impulse für unsere Kunden, Partner,
Mitarbeiter und die Gesellschaft setzen, stärken wir das Vertrauen unserer
Stakeholder und treiben die nachhaltige Steigerung unseres Unternehmenswertes
kontinuierlich voran."
* Wir haben ein neues globales Managementteam gebildet, dessen Prioritäten die
Stärkung der Umsetzungskompetenzen und die Beschleunigung des
Transformationsprozesses sind. Insbesondere durch die Abschaffung der
Position des Global COO, der alle Regionen beaufsichtigt, und der Position
des Global President, der alle Geschäftsbereiche beaufsichtigt, sind die
CEOs der einzelnen Regionen und die Präsidenten der einzelnen
Geschäftsbereiche, die direkte Beziehungen zu den Kunden aufbauen, dem
Global CEO direkt unterstellt. Dadurch kann das Managementteam einheitlicher
agieren und schnelle Entscheidungen treffen, die den Kundenanforderungen
Vorrang einräumen. Um die globale Transformation zu beschleunigen, haben wir
außerdem einen neuen Global Chief Transformation Officer ernannt. Um die
Governance-Grundlage für unsere globalen Aktivitäten zu stärken, haben wir
außerdem einen neuen Global Chief Corporate Affairs Officer ernannt.
* Yoshimasa Watahiki, COO von dentsu Japan, wird die Position des Director,
Representative Executive Officer, Vice President und Global Chief Corporate
Affairs Officer übernehmen. Nach seinem Eintritt bei Dentsu Inc. war
Watahiki zunächst in der Medienabteilung tätig, bevor er verschiedene
Führungspositionen im Bereich Unternehmensführung bekleidete, wo er für die
Entwicklung und Umsetzung von Geschäftsstrategien verantwortlich war. Seit
2020 ist er als Executive Officer an der Leitung des Dentsu Japan Network
(jetzt bekannt als dentsu Japan) beteiligt. Im Jahr 2023 wurde er zum COO
von dentsu Japan ernannt, wo er Reformen sowohl in der Geschäfts- als auch
in der Managementstruktur vorantrieb. Gleichzeitig war er als
Vorstandsmitglied für zahlreiche Konzernunternehmen tätig und überwachte
deren Unternehmensführung und Management. Yoshimasa Watahiki wird seine
Funktion als COO von dentsu Japan weiterhin ausüben und gleichzeitig seine
Führungsqualitäten auf globaler Ebene ausbauen, indem er mit dem von Takeshi
Sano geleiteten Global Management Team zusammenarbeitet. In seiner neuen
Funktion als Vice President und Global Chief Corporate Affairs Officer wird
er in erster Linie für die Überwachung der Unternehmensführung
verantwortlich sein. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass er vorbehaltlich
der erforderlichen Genehmigungen die Position des Director und
Representative Executive Officer von dentsu übernimmt.
* Shigeki Endo wird weiterhin seine Position als Global CFO ausüben. Shigeki
Endo verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen im
globalen Finanzwesen. Er begann seine Karriere bei einem japanischen
Handelsunternehmen und bekleidete Positionen in der internen Revision und
als CFO sowohl in Japan als auch international bei General Electric (GE) in
den USA und British American Tobacco, wo er umfangreiche Erfahrungen im
globalen Geschäftsbetrieb sammelte. Anschließend war er als Executive
Officer und Japan CFO bei Accenture Japan tätig, bevor er im Juli 2024 zu
dentsu kam. Seit Februar 2025 hat er als Global CFO von dentsu die
Transformation des Geschäfts und des Managements aus finanzieller Sicht
vorangetrieben. Er hat außergewöhnliche Fähigkeiten in der Umsetzung
bewiesen, insbesondere bei der Überprüfung von unterdurchschnittlich
performenden Auslandsgeschäften und beim Wiederaufbau der
Managementgrundlagen, wo er beständige Ergebnisse erzielt hat. In Zukunft
wird er sich um die Steigerung des Unternehmenswerts bemühen, indem er die
finanzielle Grundlage der Gruppe stärkt und eine nachhaltige Cashflow-
Generierung erreicht, um so das Vertrauen verschiedener Interessengruppen zu
gewinnen. Vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen ist außerdem
vorgesehen, dass er die Position des Director und Executive Officer bei
dentsu übernimmt.
(* Takeshi Sano, Yoshimasa Watahiki und Shigeki Endo wurden als Kandidaten
für das Amt des Director nominiert, die auf der 177. ordentlichen
Hauptversammlung am 27. März 2026 vorgeschlagen werden sollen. Darüber
hinaus werden sie im Anschluss an die gleiche ordentliche Hauptversammlung
auf der Sitzung des Board of Directors zu Executive Officers ernannt. Es
wird erwartet, dass Takeshi Sano und Yoshimasa Watahiki zu Representative
Executive Officers ernannt werden.)
Globales Managementteam
Das globale Managementteam, bestehend aus den folgenden 23 Mitgliedern, ist für
die Leitung der gesamten Gruppe in ca. 120 Ländern verantwortlich,
einschließlich der globalen Zentrale, Dentsu Group Inc. Innerhalb dieses Teams
werden die Mitglieder, die Führungsaufgaben wahrnehmen, als?Global Executive
Management" bezeichnet.
Ernennungen in das Global Executive Management (13 Führungskräfte)
(Mit Wirkung zum 27. März 2026)
+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+
|Änderung?des Titels| Stand: 27. März 2026 | Name |Aktuelle Position|
+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| |Director, | |Executive |
| |Representative | |Officer, |
| |Executive Officer, | |CEO, dentsu Japan|
| |President und Global |Takeshi Sano |und |
| |CEO, dentsu | |Deputy Global |
| |CEO, dentsu Japan | |Chief Operating |
| ** | | |Officer, dentsu |
+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| |Director, | | |
| |Representative | | |
| |Executive Officer, | | |
| |Executive Vice |Yoshimasa |COO, dentsu Japan|
| |President, Global |Watahiki | |
| |Chief Corporate | | |
| |Affairs Officer, | | |
| ** |dentsu | | |
+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| |Director, | |Executive |
| |Executive Officer, |Shigeki Endo |Officer, Global |
| ** |Global CFO, dentsu | |CFO, dentsu |
+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| |CEO, dentsu Americas | |CEO, dentsu North|
| |und Chief Global |Beth Ann Kaminkow|America |
| * |Client Officer | | |
+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| |CEO, dentsu EMEA |Andre Andrade |CEO, dentsu EMEA |
+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| |CEO, dentsu APAC |Yuichi Toyoda |CEO, dentsu APAC |
+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| |Global Practice | |Global Practice |
| |President - Media & |Will Swayne |President - Media|
| |Integrated Solution, | |& Integrated |
| |dentsu | |Solution, dentsu |
+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| |Global Chief Creative | |Global Chief |
| |Officer, dentsu |Yasuharu Sasaki |Creative Officer,|
| | | |dentsu |
+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| |Global Practice | |Global Practice |
| |President - CXM, |Pete Stein |President - CXM, |
| |dentsu | |dentsu |
+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| |Global Chief HR |Miho Tanimoto |Global Chief HR |
| |Officer, dentsu | |Officer, dentsu |
+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| |Global Chief | |Global Chief |
| |Transformation |Noritaka Omi |Business |
| |Officer, dentsu | |Operations |
| * | | |Officer, dentsu |
+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| |Global Chief Brand | |Global President |
| |Officer, dentsu |Jean Lin |- Global |
| * | | |Practices, dentsu|
+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+
| |Chief New Ventures | |Global Chief |
| |Officer, dentsu |Yoshiki Ishihara |Strategy Officer,|
| * | | |dentsu |
+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+
Ernennungen in das Global Management (10 Führungskräfte)
(Mit Wirkung zum 27. März 2026)
+-+------------------------------+---------------+-----------------------------+
| |Corporate Secretary und Deputy| |Global Corporate Secretary |
| |General Counsel, dentsu |Tadashi Nagae |und Deputy Global General |
|*| | |Counsel, dentsu |
+-+------------------------------+---------------+-----------------------------+
| |Chief Intelligence Officer, |Kimiya Satake |Chief Intelligence Officer, |
| |dentsu | |dentsu |
+-+------------------------------+---------------+-----------------------------+
| |Global Head of Internal Audit,|Hideo Hatano |Global Head of Internal |
| |dentsu | |Audit, dentsu |
+-+------------------------------+---------------+-----------------------------+
| |Global General Counsel, dentsu|Alison Zoellner|Global General Counsel, |
| | | |dentsu |
+-+------------------------------+---------------+-----------------------------+
| |Global Chief Sustainability |Yuko Kitakaze |Global Chief Sustainability |
| |Officer, dentsu | |Officer, dentsu |
+-+------------------------------+---------------+-----------------------------+
| |Global Head of Internal |So Aoki |Global Head of Internal |
| |Control und Risk, dentsu | |Control und Risk, dentsu |
+-+------------------------------+---------------+-----------------------------+
| |Global Chief Information |Alex Bedier |Global Chief Information |
| |Officer, dentsu | |Officer, dentsu |
+-+------------------------------+---------------+-----------------------------+
| |Chief of Staff, dentsu |Manus Wheeler |Chief Brand und Culture |
|*| | |Officer, dentsu |
+-+------------------------------+---------------+-----------------------------+
| |Global Chief Communications |Jeremy Miller |Global Chief Communications |
| |Officer, dentsu | |Officer, dentsu |
+-+------------------------------+---------------+-----------------------------+
| |Chief Data und Technology | |Chief Data un Technology |
| |Officer, |Shirli Zelcer |Officer, dentsu |
| |dentsu | | |
+-+------------------------------+---------------+-----------------------------+
Representative Executive Officer - Änderungen (Stand: 27. März 2026)
Die folgenden Führungskräfte werden aus dem Group Management Team ausscheiden:
Hiroshi Igarashi (Director, Representative Executive Officer, President & Global
CEO, dentsu), Arinobu Soga (Director, Representative Executive Officer,
Executive Vice President, Global Chief Governance Officer, dentsu), und Giulio
Malegori (Executive Officer, Executive Vice President, Global Chief Operating
Officer, dentsu und Chairman, dentsu Americas), der die Position des Executive
Senior Advisor übernehmen wird.
Einzelheiten zu jeder neuen Position: (Die Bezeichnung?dentsu" wird bei jeder
Position weggelassen.)
* Global Chief Corporate Affairs Officer
Beaufsichtigt die konzernweite Unternehmensführung, einschließlich Legal &
Compliance, Internal Control & Risk, und Sustainability, und gewährleistet
eine solide Unternehmensführung und Rechenschaftspflicht innerhalb der
globalen Organisation.
* Chief Global Client Officer
Leitet die globale Kundenmanagementstrategie, koordiniert Regionen,
Kategorien und Kompetenzen, um Wachstumschancen zu erschließen und Kunden
weltweit einen konsistenten, langfristigen Mehrwert zu bieten.
* Global Transformation Officer
Beschleunigt die unternehmensweite Transformation, indem er wichtige globale
Initiativen leitet und Strategien, Abläufe und Technologien innerhalb der
gesamten Organisation aufeinander abstimmt.
* Global Chief Brand Officer
Leitet die Markenvision, -positionierung und -architektur der Gruppe und
stärkt eine konsistente globale Markengeschichte und Reputation, um
strategisches Wachstum voranzutreiben.
* Global New Ventures Officer
Fördert strategisches Wachstum durch die Integration vielversprechender
globaler Kompetenzen und die Beschleunigung neuer Unternehmungen von der
frühen Erkundungsphase bis hin zum skalierbaren Geschäftswachstum.
* Chief of Staff
Unterstützt den CEO durch die Stärkung der Abstimmung zwischen der
Führungsspitze und dem globalen Geschäft, was eine klarere
Prioritätensetzung, schnellere Entscheidungsfindung und koordinierte
Umsetzung ermöglicht.
