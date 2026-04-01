GNW-News: Der Bay FC entscheidet sich für Contentstack, um die Fanbindung in Echtzeit und das digitale Wachstum im Jahr 2026 voranzutreiben
^AUSTIN, Texas, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Contentstack
(https://www.contentstack.com/?utm_campaign=fy27q1_glb_pr_bay-fc-digital-
growth&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=bay-fc-wire-
pr), der Pionier unter den Content-Management-Systemen (CMS), der durch KI-
Agenten gesteuerte digitale Erlebnisse neu definiert, gab heute bekannt, dass
der Profifußballverein Bay FC, der die Bay Area in der National Women's Soccer
League (NWSL) vertritt, zu Beginn seiner dritten Saison Contentstack als Partner
für seine digitale Erlebnisplattform ausgewählt hat. Contentstack ist bereits
seit dem Gründungsjahr des Vereins im Jahr 2024 als offizieller Partner an Bord.
Aufbauend auf dieser Partnerschaft setzt der Verein nun auf die Contentstack
Agentic Experience Platform, um zentrale Fanerlebnisse zu gestalten.
In seinen ersten beiden Spielzeiten in der NWSL gehörte der Bay FC zu den fünf
zuschauerstärksten Teams der Liga. Da die Bekanntheit und Fangemeinde des
Vereins weiter wachsen und über die Bay Area hinausreichen, steigt auch der
Bedarf an einer digitalen Basis, die mit dieser Dynamik Schritt halten kann.
Die Entwicklung des Bay FC nahm im Oktober 2024 beim von Contentstack
präsentierten Fan Appreciation Match konkrete Formen an, bei dem Contentstack
den Fans bedeutungsvolle Spieltagserlebnisse bot. Contentstack führte
maßgeschneiderte digitale Sammelkarten ein, die bei den Fans für Begeisterung
sorgten und zugleich verdeutlichten, wie schnell sich dynamische digitale
Erlebnisse entwickeln und bereitstellen lassen. Der Erfolg dieser Maßnahme
zeigte zudem eine noch größere Chance auf: dieselbe Geschwindigkeit,
Flexibilität und Kreativität auf das gesamte digitale Ökosystem des Bay FC zu
übertragen.
In der Saison 2026 wird der Bay FC damit beginnen, zentrale digitale
Fanerlebnisse schrittweise auf Contentstack umzustellen. Der Schwerpunkt liegt
zunächst auf wirkungsvollen, personalisierten Nutzererlebnissen, um Bekanntheit,
Engagement und Ticketverkäufe zu steigern. Darüber hinaus plant der Verein, die
Personalisierungs- und KI-Funktionen
(https://www.contentstack.com/platforms/omnichannel-
personalization?utm_campaign=fy27q1_glb_pr_bay-fc-digital-
growth&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=bay-fc-wire-
pr) der Plattform gezielter zu nutzen, um Fans zunehmend maßgeschneiderte
Erlebnisse zu bieten.
Contentstack gibt dem Digitalteam des Bay FC mehr Kontrolle bei der Umsetzung
komplexer Content-Kampagnen. Dadurch werden Updates, die früher zusätzliche
Abstimmungen erforderten, deutlich schneller und effizienter umgesetzt. Mithilfe
von Contentstack kann das Team maßgeschneiderte Kampagnen starten, die
Ticketkommunikation und -angebote gezielt optimieren sowie Texte und
Bildmaterial während entscheidender Phasen der Saison in Echtzeit testen.
?Erfolg im Sport bedeutet, Grenzen zu verschieben und sicherzustellen, dass das
Fanerlebnis über das Stadion hinausreicht", so Stacy Johns, CEO des Bay FC.?Der
Frauenfußball befindet sich in einer historischen Wachstumsphase und unser
Verein ist fest entschlossen, dieses Momentum zu nutzen. Wir wollen
sicherstellen, dass unsere Fans an jedem digitalen Berührungspunkt ein
einheitliches Maß an Energie und Dynamik erleben. Zu Beginn unseres dritten
Jahres gibt uns die Partnerschaft mit Contentstack mehr Eigenverantwortung und
Flexibilität, um unsere Fans noch besser zu erreichen und gleichzeitig den
Ticketverkauf sowie ein tieferes Engagement entlang der gesamten digitalen Fan
Journey zu fördern."
?Wir haben von Anfang an an den Bay FC geglaubt", so Neha Sampat, CEO von
Contentstack.?Dies ist ein Verein, der mit Bedacht wächst - und es ist etwas
besonders Kraftvolles, mit einer Organisation zusammenzuarbeiten, deren Werte
und Visionen so stark mit den eigenen übereinstimmen. Wir sind stolz darauf, die
digitale Grundlage bereitzustellen, die den Bay FC dabei unterstützt, mit der
Geschwindigkeit des Spiels Schritt zu halten. Dass sich dieser Glaube nun in
seiner Investition widerspiegelt, macht diese nächste Phase besonders
bedeutsam."
Mit Contentstack als Partner für die digitale Transformation nutzt der Bay FC
die Dynamik der Spieltage für seine Online-Interaktionen. Die Plattform
ermöglicht es dem Verein, gemeinsam mit seinen Fans zu wachsen und die Zukunft
dynamischer, personalisierter Erlebnisse maßgeblich mitzugestalten. Damit
positioniert er sich als Vorreiter in der NWSL.
Einzelkarten für alle Heimspiele des Bay FC im Jahr 2026 sind ab sofort unter
BayFC.com/tickets (https://bayfc.com/tickets) erhältlich. Fans haben so die
Möglichkeit, sich ihren Platz im PayPal Park für die mit Spannung erwarteten
Spiele der Saison zu sichern.
Über Contentstack
Contentstack (https://www.contentstack.com/?utm_campaign=fy27q1_glb_pr_bay-fc-
digital-growth&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=bay-
fc-wire-pr) definiert neu, wie moderne digitale Erlebnisse gestaltet und
verwaltet werden. Als Pionier der Agentic Experience Platform (AXP) vereint
Contentstack strukturierte Inhalte und Marken-Governance (Content Cloud),
Echtzeit-Kundendaten und Omnichannel-Personalisierung (Data Cloud) sowie
autonome KI-Orchestrierung (Agent OS) in einem einheitlichen System.
Viele Unternehmen nutzen Headless-CMS oder eigenständige KI-Tools, um ihre
Transformation voranzutreiben. Häufig sehen sie sich jedoch mit isolierten
Systemen und manuellen Prozessen konfrontiert. Contentstack hilft Unternehmen,
diese Komplexität zu überwinden. Inhalte, Daten und KI werden so miteinander
verbunden, dass digitale Erlebnisse schneller bereitgestellt, einfacher
verwaltet und in Echtzeit flexibler angepasst werden können.
Zu den Kunden von Contentstack zählen führende Marken wie Mattel, ASICS,
Burberry, Walmart und Alaska Airlines. Sie nutzen die Lösung, um operative
Reibungsverluste zu reduzieren und personalisierte, skalierbare digitale
Erlebnisse mit hoher Zuverlässigkeit bereitzustellen. Das Unternehmen ist
bekannt für seine kundenorientierte Kultur sowie sein Engagement für die
Gemeinschaften, denen es über das?Contentstack Cares"-Programm dient.
Erfahren Sie mehr unter https://www.contentstack.com
(https://www.contentstack.com/?utm_campaign=fy27q1_glb_pr_bay-fc-digital-
growth&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=bay-fc-wire-
pr).
Über den Bay Football Club
Der Bay Football Club (https://protect-
us.mimecast.com/s/SNAWCKrkoOI23pGZcMKGzp?domain=bayfc.com/) (Bay FC) ist ein
Profifußballverein aus der Bay Area und das 14. Team der National Women's Soccer
League (NWSL). Er wurde im April 2023 von den USWNT-Legenden Brandi Chastain,
Leslie Osborne, Danielle Slaton und Aly Wagner gemeinsam mit der globalen
Investmentfirma Sixth Street sowie einer Investorengruppe aus namhaften
Führungskräften aus Technologie, Wirtschaft und Sport ins Leben gerufen. Die
Investition von Sixth Street stellt die bislang größte institutionelle
Investition in eine professionelle Frauensportmannschaft dar. Der Bay FC
verändert das Gesicht des Frauenfußballs, wie wir ihn kennen. Der Verein ist in
der Saison 2024 erstmals auf dem Spielfeld aufgelaufen. Tickets für die Spiele
des Bay FC sind ab sofort unter BayFC.com erhältlich. Fans können den Social-
Media-Kanälen des Bay FC (@wearebayfc (https://protect-
us.mimecast.com/s/jdPOCVOyDmsxOwXnizcgsx?domain=instagram.com)) folgen, um die
neuesten Nachrichten, Fanartikel und Informationen zu Veranstaltungen zu
erhalten.
Medienkontakt:
Payton de los Cobos
Senior Manager, Earned Media & Communications
press@contentstack.com (mailto:press@contentstack.com)
Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter
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5f1f-49dc-84cf-5992667cdf91
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d3e27756c48c
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