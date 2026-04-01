GNW-News: Der Bay FC entscheidet sich für Contentstack, um die Fanbindung in Echtzeit und das digitale Wachstum im Jahr 2026 voranzutreiben

^AUSTIN, Texas, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Contentstack

(https://www.contentstack.com/?utm_campaign=fy27q1_glb_pr_bay-fc-digital-

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growth&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=bay-fc-wire-

pr), der Pionier unter den Content-Management-Systemen (CMS), der durch KI-

Agenten gesteuerte digitale Erlebnisse neu definiert, gab heute bekannt, dass

der Profifußballverein Bay FC, der die Bay Area in der National Women's Soccer

League (NWSL) vertritt, zu Beginn seiner dritten Saison Contentstack als Partner

für seine digitale Erlebnisplattform ausgewählt hat. Contentstack ist bereits

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seit dem Gründungsjahr des Vereins im Jahr 2024 als offizieller Partner an Bord.

Aufbauend auf dieser Partnerschaft setzt der Verein nun auf die Contentstack

Agentic Experience Platform, um zentrale Fanerlebnisse zu gestalten.

In seinen ersten beiden Spielzeiten in der NWSL gehörte der Bay FC zu den fünf

zuschauerstärksten Teams der Liga. Da die Bekanntheit und Fangemeinde des

Vereins weiter wachsen und über die Bay Area hinausreichen, steigt auch der

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Bedarf an einer digitalen Basis, die mit dieser Dynamik Schritt halten kann.

Die Entwicklung des Bay FC nahm im Oktober 2024 beim von Contentstack

präsentierten Fan Appreciation Match konkrete Formen an, bei dem Contentstack

den Fans bedeutungsvolle Spieltagserlebnisse bot. Contentstack führte

maßgeschneiderte digitale Sammelkarten ein, die bei den Fans für Begeisterung

sorgten und zugleich verdeutlichten, wie schnell sich dynamische digitale

Erlebnisse entwickeln und bereitstellen lassen. Der Erfolg dieser Maßnahme

zeigte zudem eine noch größere Chance auf: dieselbe Geschwindigkeit,

Flexibilität und Kreativität auf das gesamte digitale Ökosystem des Bay FC zu

übertragen.

In der Saison 2026 wird der Bay FC damit beginnen, zentrale digitale

Fanerlebnisse schrittweise auf Contentstack umzustellen. Der Schwerpunkt liegt

zunächst auf wirkungsvollen, personalisierten Nutzererlebnissen, um Bekanntheit,

Engagement und Ticketverkäufe zu steigern. Darüber hinaus plant der Verein, die

Personalisierungs- und KI-Funktionen

(https://www.contentstack.com/platforms/omnichannel-

personalization?utm_campaign=fy27q1_glb_pr_bay-fc-digital-

growth&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=bay-fc-wire-

pr) der Plattform gezielter zu nutzen, um Fans zunehmend maßgeschneiderte

Erlebnisse zu bieten.

Contentstack gibt dem Digitalteam des Bay FC mehr Kontrolle bei der Umsetzung

komplexer Content-Kampagnen. Dadurch werden Updates, die früher zusätzliche

Abstimmungen erforderten, deutlich schneller und effizienter umgesetzt. Mithilfe

von Contentstack kann das Team maßgeschneiderte Kampagnen starten, die

Ticketkommunikation und -angebote gezielt optimieren sowie Texte und

Bildmaterial während entscheidender Phasen der Saison in Echtzeit testen.

?Erfolg im Sport bedeutet, Grenzen zu verschieben und sicherzustellen, dass das

Fanerlebnis über das Stadion hinausreicht", so Stacy Johns, CEO des Bay FC.?Der

Frauenfußball befindet sich in einer historischen Wachstumsphase und unser

Verein ist fest entschlossen, dieses Momentum zu nutzen. Wir wollen

sicherstellen, dass unsere Fans an jedem digitalen Berührungspunkt ein

einheitliches Maß an Energie und Dynamik erleben. Zu Beginn unseres dritten

Jahres gibt uns die Partnerschaft mit Contentstack mehr Eigenverantwortung und

Flexibilität, um unsere Fans noch besser zu erreichen und gleichzeitig den

Ticketverkauf sowie ein tieferes Engagement entlang der gesamten digitalen Fan

Journey zu fördern."

?Wir haben von Anfang an an den Bay FC geglaubt", so Neha Sampat, CEO von

Contentstack.?Dies ist ein Verein, der mit Bedacht wächst - und es ist etwas

besonders Kraftvolles, mit einer Organisation zusammenzuarbeiten, deren Werte

und Visionen so stark mit den eigenen übereinstimmen. Wir sind stolz darauf, die

digitale Grundlage bereitzustellen, die den Bay FC dabei unterstützt, mit der

Geschwindigkeit des Spiels Schritt zu halten. Dass sich dieser Glaube nun in

seiner Investition widerspiegelt, macht diese nächste Phase besonders

bedeutsam."

Mit Contentstack als Partner für die digitale Transformation nutzt der Bay FC

die Dynamik der Spieltage für seine Online-Interaktionen. Die Plattform

ermöglicht es dem Verein, gemeinsam mit seinen Fans zu wachsen und die Zukunft

dynamischer, personalisierter Erlebnisse maßgeblich mitzugestalten. Damit

positioniert er sich als Vorreiter in der NWSL.

Einzelkarten für alle Heimspiele des Bay FC im Jahr 2026 sind ab sofort unter

BayFC.com/tickets (https://bayfc.com/tickets) erhältlich. Fans haben so die

Möglichkeit, sich ihren Platz im PayPal Park für die mit Spannung erwarteten

Spiele der Saison zu sichern.

Über Contentstack

Contentstack (https://www.contentstack.com/?utm_campaign=fy27q1_glb_pr_bay-fc-

digital-growth&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=bay-

fc-wire-pr) definiert neu, wie moderne digitale Erlebnisse gestaltet und

verwaltet werden. Als Pionier der Agentic Experience Platform (AXP) vereint

Contentstack strukturierte Inhalte und Marken-Governance (Content Cloud),

Echtzeit-Kundendaten und Omnichannel-Personalisierung (Data Cloud) sowie

autonome KI-Orchestrierung (Agent OS) in einem einheitlichen System.

Viele Unternehmen nutzen Headless-CMS oder eigenständige KI-Tools, um ihre

Transformation voranzutreiben. Häufig sehen sie sich jedoch mit isolierten

Systemen und manuellen Prozessen konfrontiert. Contentstack hilft Unternehmen,

diese Komplexität zu überwinden. Inhalte, Daten und KI werden so miteinander

verbunden, dass digitale Erlebnisse schneller bereitgestellt, einfacher

verwaltet und in Echtzeit flexibler angepasst werden können.

Zu den Kunden von Contentstack zählen führende Marken wie Mattel, ASICS,

Burberry, Walmart und Alaska Airlines. Sie nutzen die Lösung, um operative

Reibungsverluste zu reduzieren und personalisierte, skalierbare digitale

Erlebnisse mit hoher Zuverlässigkeit bereitzustellen. Das Unternehmen ist

bekannt für seine kundenorientierte Kultur sowie sein Engagement für die

Gemeinschaften, denen es über das?Contentstack Cares"-Programm dient.

Erfahren Sie mehr unter https://www.contentstack.com

(https://www.contentstack.com/?utm_campaign=fy27q1_glb_pr_bay-fc-digital-

growth&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=bay-fc-wire-

pr).

Über den Bay Football Club

Der Bay Football Club (https://protect-

us.mimecast.com/s/SNAWCKrkoOI23pGZcMKGzp?domain=bayfc.com/) (Bay FC) ist ein

Profifußballverein aus der Bay Area und das 14. Team der National Women's Soccer

League (NWSL). Er wurde im April 2023 von den USWNT-Legenden Brandi Chastain,

Leslie Osborne, Danielle Slaton und Aly Wagner gemeinsam mit der globalen

Investmentfirma Sixth Street sowie einer Investorengruppe aus namhaften

Führungskräften aus Technologie, Wirtschaft und Sport ins Leben gerufen. Die

Investition von Sixth Street stellt die bislang größte institutionelle

Investition in eine professionelle Frauensportmannschaft dar. Der Bay FC

verändert das Gesicht des Frauenfußballs, wie wir ihn kennen. Der Verein ist in

der Saison 2024 erstmals auf dem Spielfeld aufgelaufen. Tickets für die Spiele

des Bay FC sind ab sofort unter BayFC.com erhältlich. Fans können den Social-

Media-Kanälen des Bay FC (@wearebayfc (https://protect-

us.mimecast.com/s/jdPOCVOyDmsxOwXnizcgsx?domain=instagram.com)) folgen, um die

neuesten Nachrichten, Fanartikel und Informationen zu Veranstaltungen zu

erhalten.

Medienkontakt:

Payton de los Cobos

Senior Manager, Earned Media & Communications

press@contentstack.com (mailto:press@contentstack.com)

Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter

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5f1f-49dc-84cf-5992667cdf91

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d3e27756c48c

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