GNW-News: Der EC-Council veröffentlicht den Bericht "Certified CISO Hall of Fame 2025", der den Aufstieg der Führungskräfte im Bereich Cybersicherheit im Zei...
^ALBUQUERQUE, N.M., May 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der EC-Council
(https://www.eccouncil.org/?utm_source=chatgpt.com), Schöpfer der weltweit
anerkannten Zertifizierung?Certified Ethical Hacker" (CEH) und Vorreiter in den
Bereichen Cybersicherheitsausbildung und Führungskräfteentwicklung, hat seinen
Flaggschiff-Bericht Certified CISO Hall of Fame 2025 Report
(https://www.linkedin.com/company/ec-council/posts/?feedView=all)
veröffentlicht, eine wegweisende globale Studie, die den Wandel in der Führung
im Bereich Cybersicherheit in einer Zeit beleuchtet, in der künstliche
Intelligenz, regulatorischer Druck und Unternehmensrisiken weltweit die
Prioritäten in den Führungsetagen neu definieren.
Der Bericht würdigt 50 Führungskräfte im Bereich Cybersicherheit aus einigen der
weltweit einflussreichsten Organisationen, darunter Microsoft, Google, Amazon
Web Services, Citibank, PwC, KPMG, Accenture und World Bank Group, und
unterstreicht damit den wachsenden Einfluss des?Certified Chief Information
Security Officer (CCISO)"-Programms des EC-Council bei der Heranbildung der
nächsten Generation von Führungskräften im Bereich Unternehmenscybersicherheit.
Der Bericht basiert auf Erkenntnissen von 346 zertifizierten CISOs aus mehr als
87 Ländern und zählt zu den umfassendsten Studien der Branche, die sich
ausschließlich mit der Führung im Bereich Cybersicherheit auf Führungsebene
befassen. Die Ergebnisse zeigen, dass Unternehmen ihre Erwartungen an CISOs
zunehmend von der rein technischen Aufsicht hin zu unternehmensweiter
Führungsrolle, ausgereifter Governance, Resilienzstrategien, finanzieller
Rechenschaftspflicht und Einfluss auf Vorstandsebene verlagern.
Im Mittelpunkt dieses Wandels steht die künstliche Intelligenz. Dem Bericht
zufolge nannten drei von vier Befragten die Fähigkeit zur Reaktion auf KI-
Bedrohungen als die wichtigste Eigenschaft, über die Führungskräfte im Bereich
Cybersicherheit bis zum Jahr 2028 verfügen müssen, während 80 % bestätigten,
dass ihre Unternehmen bereits KI-gestützte Cybersicherheitsabläufe integrieren
oder auf diese umstellen. Die Ergebnisse deuten auf einen entscheidenden Wandel
in der Branche hin, weg von einem reaktiven Sicherheitsmanagement hin zu
vorausschauenden, datengestützten Verteidigungsmodellen für Unternehmen.
Der Bericht zeigte zudem:
* 100 % der Befragten empfehlen CCISO als Teil des Karrierewegs für zukünftige
Führungskräfte im Bereich Cybersicherheit
* 98 % gaben an, nach dem Erwerb der Zertifizierung mehr Vertrauen in
geschäftsorientierte Entscheidungen im Bereich Cybersicherheit zu haben
* 97 % gaben an, dass das Programm ihre Fähigkeit zur Kommunikation mit
Vorständen und Führungsteams verbessert habe
* Fast 9 von 10 Fachkräften schrieben dem CCISO zu, dass es ihnen beim
Übergang von technischen Funktionen in Führungspositionen geholfen habe
* Drei von vier Befragten gaben an, nach der Zertifizierung befördert worden
zu sein oder eine Gehaltserhöhung erhalten zu haben
Da Cyber-Resilienz zunehmend zu einer geschäftlichen Vorgabe auf Vorstandsebene
wird, positioniert der Bericht den CCISO als eine der branchenweit führenden
Qualifikationen für Führungskräfte im Bereich Cybersicherheit, die darauf
ausgelegt ist, die sich vergrößernde Kluft zwischen technischem Fachwissen und
Führungskompetenz in Unternehmen zu überbrücken.
?Führungsaufgaben im Bereich Cybersicherheit beschränken sich nicht mehr nur auf
die Verwaltung der Infrastruktur oder die Reaktion auf Vorfälle", so Jay Bavisi,
Group President des EC-Council.?Unternehmen benötigen heute Führungskräfte, die
in der Lage sind, Cybersicherheit mit den geschäftlichen Prioritäten in Einklang
zu bringen, Unternehmensrisiken auf Vorstandsebene zu kommunizieren, neue
Technologien und KI verantwortungsvoll zu steuern und die Widerstandsfähigkeit
in immer komplexer werdenden digitalen Ökosystemen zu fördern. Da künstliche
Intelligenz sowohl die Unternehmensabläufe als auch das Bedrohungsumfeld rasch
verändert, entwickelt sich die Rolle des CISO zu einer der wichtigsten
Führungspositionen in der modernen Geschäftswelt. Die Ergebnisse des Berichts
?Certified CISO Hall of Fame 2025" spiegeln einen tiefgreifenden globalen Wandel
in der Definition von Führungsrollen im Bereich Cybersicherheit wider."
Im Gegensatz zu herkömmlichen technischen Zertifizierungen richtet sich die
CCISO-Zertifizierung speziell an erfahrene Cybersicherheitsexperten, die auf
Führungsebene und im strategischen Bereich tätig sind. Das Programm legt den
Schwerpunkt auf Unternehmensführung, Unternehmensrisikomanagement,
Sicherheitsstrategie, Finanzaufsicht, Compliance, Führungskommunikation und
organisatorische Entscheidungsfindung und versetzt Führungskräfte im Bereich
Cybersicherheit in die Lage, in modernen Unternehmensumgebungen effektiv zu
agieren.
Die CCISO-Zertifizierung wird von einer ANAB-akkreditierten
Zertifizierungsstelle gemäß den Anforderungen der Norm ISO/IEC 17024 angeboten
und ist im Rahmen der US-amerikanischen DoD-Richtlinien 8140/8570 anerkannt. Die
Zertifizierung findet weltweit zunehmend Verbreitung in Fortune-500-Unternehmen,
Regierungsbehörden, militärischen Organisationen, Finanzinstituten,
Einrichtungen des Gesundheitswesens, Energieunternehmen sowie in Sektoren mit
kritischer Infrastruktur.
Der Bericht hebt zudem hervor, wie die Führungsrolle im Bereich Cybersicherheit
zunehmend das Vertrauen der Investoren, die Betriebskontinuität, die Einhaltung
gesetzlicher Vorschriften, das Vertrauen in das Unternehmen und das langfristige
Geschäftswachstum beeinflusst, während sich Unternehmen in einer sich rasch
wandelnden, von KI geprägten Bedrohungslandschaft zurechtfinden müssen.
?Der CISO der Zukunft wird nicht nur an seinen technischen Fähigkeiten zur
Verteidigung der Infrastruktur und der Systeme gemessen werden", fügte Bavisi
hinzu.?Sie werden daran gemessen werden, wie effektiv sie KI-bedingte Risiken
bewältigen, die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens fördern, neue Technologien
steuern und in großem Maßstab Vertrauen innerhalb der Organisation aufbauen."
Der vollständige Bericht?Certified CISO Hall of Fame 2025"
(https://www.eccouncil.org/hall-of-fame/cciso/hall-of-fame-2025/) ist ab sofort
auf der offiziellen Website des EC-Council verfügbar.
Über den EC-Council:?
Der EC-Council ist der Begründer des?Certified Ethical Hacker" (CEH)-Programms
und ein führender Anbieter von Schulungen im Bereich Cybersicherheit. Der EC-
Council wurde 2001 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht,
Cybersicherheitsexperten hochwertige Schulungen und Zertifizierungen anzubieten,
um Unternehmen vor Cyberbedrohungen zu schützen. Der EC-Council bietet über 200
Zertifizierungen und Abschlüsse in verschiedenen Bereichen der Cybersicherheit
an, darunter Forensik, Sicherheitsanalyse, Bedrohungsinformationen und
Informationssicherheit.
Als nach ISO/IEC 17024 akkreditierte Organisation hat der EC-Council weltweit
über 400.000 Fachkräfte zertifiziert, wobei sein Kundenstamm von
Regierungsbehörden bis hin zu Fortune-100-Unternehmen reicht. Der EC-Council
gilt als der Goldstandard im Bereich der Cybersicherheitszertifizierung und
genießt das Vertrauen des US-Verteidigungsministeriums, der Armee, der Marine,
der Luftwaffe sowie weltweit führender Unternehmen.
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