GNW-News: Der EC-Council veröffentlicht den Bericht "Certified CISO Hall of Fame 2025", der den Aufstieg der Führungskräfte im Bereich Cybersicherheit im Zei...

^ALBUQUERQUE, N.M., May 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der EC-Council

(https://www.eccouncil.org/?utm_source=chatgpt.com), Schöpfer der weltweit

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anerkannten Zertifizierung?Certified Ethical Hacker" (CEH) und Vorreiter in den

Bereichen Cybersicherheitsausbildung und Führungskräfteentwicklung, hat seinen

Flaggschiff-Bericht Certified CISO Hall of Fame 2025 Report

(https://www.linkedin.com/company/ec-council/posts/?feedView=all)

veröffentlicht, eine wegweisende globale Studie, die den Wandel in der Führung

im Bereich Cybersicherheit in einer Zeit beleuchtet, in der künstliche

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Intelligenz, regulatorischer Druck und Unternehmensrisiken weltweit die

Prioritäten in den Führungsetagen neu definieren.

Der Bericht würdigt 50 Führungskräfte im Bereich Cybersicherheit aus einigen der

weltweit einflussreichsten Organisationen, darunter Microsoft, Google, Amazon

Web Services, Citibank, PwC, KPMG, Accenture und World Bank Group, und

unterstreicht damit den wachsenden Einfluss des?Certified Chief Information

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Security Officer (CCISO)"-Programms des EC-Council bei der Heranbildung der

nächsten Generation von Führungskräften im Bereich Unternehmenscybersicherheit.

Der Bericht basiert auf Erkenntnissen von 346 zertifizierten CISOs aus mehr als

87 Ländern und zählt zu den umfassendsten Studien der Branche, die sich

ausschließlich mit der Führung im Bereich Cybersicherheit auf Führungsebene

befassen. Die Ergebnisse zeigen, dass Unternehmen ihre Erwartungen an CISOs

zunehmend von der rein technischen Aufsicht hin zu unternehmensweiter

Führungsrolle, ausgereifter Governance, Resilienzstrategien, finanzieller

Rechenschaftspflicht und Einfluss auf Vorstandsebene verlagern.

Im Mittelpunkt dieses Wandels steht die künstliche Intelligenz. Dem Bericht

zufolge nannten drei von vier Befragten die Fähigkeit zur Reaktion auf KI-

Bedrohungen als die wichtigste Eigenschaft, über die Führungskräfte im Bereich

Cybersicherheit bis zum Jahr 2028 verfügen müssen, während 80 % bestätigten,

dass ihre Unternehmen bereits KI-gestützte Cybersicherheitsabläufe integrieren

oder auf diese umstellen. Die Ergebnisse deuten auf einen entscheidenden Wandel

in der Branche hin, weg von einem reaktiven Sicherheitsmanagement hin zu

vorausschauenden, datengestützten Verteidigungsmodellen für Unternehmen.

Der Bericht zeigte zudem:

* 100 % der Befragten empfehlen CCISO als Teil des Karrierewegs für zukünftige

Führungskräfte im Bereich Cybersicherheit

* 98 % gaben an, nach dem Erwerb der Zertifizierung mehr Vertrauen in

geschäftsorientierte Entscheidungen im Bereich Cybersicherheit zu haben

* 97 % gaben an, dass das Programm ihre Fähigkeit zur Kommunikation mit

Vorständen und Führungsteams verbessert habe

* Fast 9 von 10 Fachkräften schrieben dem CCISO zu, dass es ihnen beim

Übergang von technischen Funktionen in Führungspositionen geholfen habe

* Drei von vier Befragten gaben an, nach der Zertifizierung befördert worden

zu sein oder eine Gehaltserhöhung erhalten zu haben

Da Cyber-Resilienz zunehmend zu einer geschäftlichen Vorgabe auf Vorstandsebene

wird, positioniert der Bericht den CCISO als eine der branchenweit führenden

Qualifikationen für Führungskräfte im Bereich Cybersicherheit, die darauf

ausgelegt ist, die sich vergrößernde Kluft zwischen technischem Fachwissen und

Führungskompetenz in Unternehmen zu überbrücken.

?Führungsaufgaben im Bereich Cybersicherheit beschränken sich nicht mehr nur auf

die Verwaltung der Infrastruktur oder die Reaktion auf Vorfälle", so Jay Bavisi,

Group President des EC-Council.?Unternehmen benötigen heute Führungskräfte, die

in der Lage sind, Cybersicherheit mit den geschäftlichen Prioritäten in Einklang

zu bringen, Unternehmensrisiken auf Vorstandsebene zu kommunizieren, neue

Technologien und KI verantwortungsvoll zu steuern und die Widerstandsfähigkeit

in immer komplexer werdenden digitalen Ökosystemen zu fördern. Da künstliche

Intelligenz sowohl die Unternehmensabläufe als auch das Bedrohungsumfeld rasch

verändert, entwickelt sich die Rolle des CISO zu einer der wichtigsten

Führungspositionen in der modernen Geschäftswelt. Die Ergebnisse des Berichts

?Certified CISO Hall of Fame 2025" spiegeln einen tiefgreifenden globalen Wandel

in der Definition von Führungsrollen im Bereich Cybersicherheit wider."

Im Gegensatz zu herkömmlichen technischen Zertifizierungen richtet sich die

CCISO-Zertifizierung speziell an erfahrene Cybersicherheitsexperten, die auf

Führungsebene und im strategischen Bereich tätig sind. Das Programm legt den

Schwerpunkt auf Unternehmensführung, Unternehmensrisikomanagement,

Sicherheitsstrategie, Finanzaufsicht, Compliance, Führungskommunikation und

organisatorische Entscheidungsfindung und versetzt Führungskräfte im Bereich

Cybersicherheit in die Lage, in modernen Unternehmensumgebungen effektiv zu

agieren.

Die CCISO-Zertifizierung wird von einer ANAB-akkreditierten

Zertifizierungsstelle gemäß den Anforderungen der Norm ISO/IEC 17024 angeboten

und ist im Rahmen der US-amerikanischen DoD-Richtlinien 8140/8570 anerkannt. Die

Zertifizierung findet weltweit zunehmend Verbreitung in Fortune-500-Unternehmen,

Regierungsbehörden, militärischen Organisationen, Finanzinstituten,

Einrichtungen des Gesundheitswesens, Energieunternehmen sowie in Sektoren mit

kritischer Infrastruktur.

Der Bericht hebt zudem hervor, wie die Führungsrolle im Bereich Cybersicherheit

zunehmend das Vertrauen der Investoren, die Betriebskontinuität, die Einhaltung

gesetzlicher Vorschriften, das Vertrauen in das Unternehmen und das langfristige

Geschäftswachstum beeinflusst, während sich Unternehmen in einer sich rasch

wandelnden, von KI geprägten Bedrohungslandschaft zurechtfinden müssen.

?Der CISO der Zukunft wird nicht nur an seinen technischen Fähigkeiten zur

Verteidigung der Infrastruktur und der Systeme gemessen werden", fügte Bavisi

hinzu.?Sie werden daran gemessen werden, wie effektiv sie KI-bedingte Risiken

bewältigen, die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens fördern, neue Technologien

steuern und in großem Maßstab Vertrauen innerhalb der Organisation aufbauen."

Der vollständige Bericht?Certified CISO Hall of Fame 2025"

(https://www.eccouncil.org/hall-of-fame/cciso/hall-of-fame-2025/) ist ab sofort

auf der offiziellen Website des EC-Council verfügbar.

Über den EC-Council:?

Der EC-Council ist der Begründer des?Certified Ethical Hacker" (CEH)-Programms

und ein führender Anbieter von Schulungen im Bereich Cybersicherheit. Der EC-

Council wurde 2001 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht,

Cybersicherheitsexperten hochwertige Schulungen und Zertifizierungen anzubieten,

um Unternehmen vor Cyberbedrohungen zu schützen. Der EC-Council bietet über 200

Zertifizierungen und Abschlüsse in verschiedenen Bereichen der Cybersicherheit

an, darunter Forensik, Sicherheitsanalyse, Bedrohungsinformationen und

Informationssicherheit.

Als nach ISO/IEC 17024 akkreditierte Organisation hat der EC-Council weltweit

über 400.000 Fachkräfte zertifiziert, wobei sein Kundenstamm von

Regierungsbehörden bis hin zu Fortune-100-Unternehmen reicht. Der EC-Council

gilt als der Goldstandard im Bereich der Cybersicherheitszertifizierung und

genießt das Vertrauen des US-Verteidigungsministeriums, der Armee, der Marine,

der Luftwaffe sowie weltweit führender Unternehmen.

Medienkontakt:

press@eccouncil.org

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