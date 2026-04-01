GNW-News: Der Global Home Carnival der Louvre Furnishings Group gewinnt an Dynamik und verbindet Handel, Kultur und Feiertagsaktionen

^FOSHAN, China, April 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der von der Louvre

Furnishings Group veranstaltete Global Home Carnival 2026 ist in Foshan

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offiziell gestartet. Das 21-tägige Veranstaltungsprogramm verbindet

internationalen Handel mit kulturellem Austausch sowie vielfältigen

Verbraucheraktionen. Parallel zur Canton Fair und rund um die chinesischen

Maifeiertage richtet sich die Veranstaltung gezielt an internationale Einkäufer

und soll zugleich die saisonale Nachfrage im Einrichtungssektor stärken.

Global Home Carnival 2026 der Louvre Furnishings Group

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Mit über 26 Jahren Erfahrung in der Möbel- und Einrichtungsbranche hat sich die

Louvre Furnishings Group zu einem bedeutenden Einkaufs- und Handelszentrum

entwickelt. Jährlich besuchen mehr als vier Millionen Menschen den Standort,

darunter Kundinnen und Kunden aus über 155 Ländern und Regionen. Seit Beginn der

Veranstaltung haben Delegationen sowie digitale Content Creator aus rund 20

Ländern den Louvre-Komplex besucht und dabei die 22 thematisch gestalteten

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Ausstellungshallen besichtigt.

Globale Handelsplattform und kultureller Austausch

Als Erweiterung des Canton Fair-Ökosystems bietet der Standort ein klar

strukturiertes Servicekonzept. Dieses umfasst sorgfältig ausgewählte Marken und

Materialien, ein klares Bekenntnis zu Nachhaltigkeit, geprüfte Qualität,

transparente Preise sowie landesweite Liefermöglichkeiten und schafft damit

optimale Voraussetzungen für eine effiziente und verlässliche Beschaffung.

Am 21. April kamen im Louvre International Furniture Exhibition Center im Rahmen

der?Foshan Wonder Night" rund 400 internationale Gäste zusammen. Die

Veranstaltung bot ein abwechslungsreiches Programm aus Aufführungen und

kulturellen Darbietungen, die globale Designtrends mit lokalen Einflüssen

verbinden.

Feiertagsaktionen und Lifestyle-Erlebnisse

Während der chinesischen Maifeiertage vom 1. bis 5. Mai erreicht das Festival

seinen Höhepunkt. In diesem Zeitraum stehen zahlreiche Aktionen wie

Gewinnspiele, Preisnachlässe, Cashback-Angebote und Produktverlosungen im

Mittelpunkt, um die Besucheraktivität und das Einkaufserlebnis gezielt zu

steigern.

Über den Einzelhandel hinaus verbindet die Veranstaltung Tourismus, Kunst und

Gastronomie zu einem ganzheitlichen Erlebnis. Vom 1. bis 3. Mai finden täglich

Yingge-Tanzaufführungen statt, ergänzt durch Kunstausstellungen sowie ein

vielfältiges internationales Gastronomieangebot.

Als staatlich anerkannte Touristenattraktion der Kategorie AAAA entwickelt sich

der Louvre-Komplex kontinuierlich weiter und geht zunehmend über seine reine

Handelsfunktion hinaus. Auch der chinesische Fernsehsender China Central

Television (CCTV) hat über die Veranstaltung berichtet und deren Qualität sowie

internationale Ausrichtung hervorgehoben.

Nach Angaben der Veranstalter spiegelt das Festival die kontinuierlichen

Bemühungen wider, internationalen Handel mit kulturellen Erlebnissen zu

verbinden und Foshan als wichtigen Standort der globalen Einrichtungsbranche

weiter zu stärken.

Über Louvre Furnishings Group

Die im Jahr 2000 gegründete Louvre Furnishings Group mit Sitz in Foshan, China,

vereint Design, Forschung und Entwicklung, Einzelhandel und Gastgewerbe unter

einem Dach und zählt zu den führenden Akteuren der chinesischen Einrichtungs-

und Vertriebsbranche.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

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aadac83e6bb5

Medienkontakt:

Louvre Furnishings Group

https://www.louvre-mall.com/

Cherry Li

info@louvre-group.cnÂ°