GNW-News: Der Global Home Carnival der Louvre Furnishings Group gewinnt an Dynamik und verbindet Handel, Kultur und Feiertagsaktionen
^FOSHAN, China, April 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der von der Louvre
Furnishings Group veranstaltete Global Home Carnival 2026 ist in Foshan
offiziell gestartet. Das 21-tägige Veranstaltungsprogramm verbindet
internationalen Handel mit kulturellem Austausch sowie vielfältigen
Verbraucheraktionen. Parallel zur Canton Fair und rund um die chinesischen
Maifeiertage richtet sich die Veranstaltung gezielt an internationale Einkäufer
und soll zugleich die saisonale Nachfrage im Einrichtungssektor stärken.
Global Home Carnival 2026 der Louvre Furnishings Group
Mit über 26 Jahren Erfahrung in der Möbel- und Einrichtungsbranche hat sich die
Louvre Furnishings Group zu einem bedeutenden Einkaufs- und Handelszentrum
entwickelt. Jährlich besuchen mehr als vier Millionen Menschen den Standort,
darunter Kundinnen und Kunden aus über 155 Ländern und Regionen. Seit Beginn der
Veranstaltung haben Delegationen sowie digitale Content Creator aus rund 20
Ländern den Louvre-Komplex besucht und dabei die 22 thematisch gestalteten
Ausstellungshallen besichtigt.
Globale Handelsplattform und kultureller Austausch
Als Erweiterung des Canton Fair-Ökosystems bietet der Standort ein klar
strukturiertes Servicekonzept. Dieses umfasst sorgfältig ausgewählte Marken und
Materialien, ein klares Bekenntnis zu Nachhaltigkeit, geprüfte Qualität,
transparente Preise sowie landesweite Liefermöglichkeiten und schafft damit
optimale Voraussetzungen für eine effiziente und verlässliche Beschaffung.
Am 21. April kamen im Louvre International Furniture Exhibition Center im Rahmen
der?Foshan Wonder Night" rund 400 internationale Gäste zusammen. Die
Veranstaltung bot ein abwechslungsreiches Programm aus Aufführungen und
kulturellen Darbietungen, die globale Designtrends mit lokalen Einflüssen
verbinden.
Feiertagsaktionen und Lifestyle-Erlebnisse
Während der chinesischen Maifeiertage vom 1. bis 5. Mai erreicht das Festival
seinen Höhepunkt. In diesem Zeitraum stehen zahlreiche Aktionen wie
Gewinnspiele, Preisnachlässe, Cashback-Angebote und Produktverlosungen im
Mittelpunkt, um die Besucheraktivität und das Einkaufserlebnis gezielt zu
steigern.
Über den Einzelhandel hinaus verbindet die Veranstaltung Tourismus, Kunst und
Gastronomie zu einem ganzheitlichen Erlebnis. Vom 1. bis 3. Mai finden täglich
Yingge-Tanzaufführungen statt, ergänzt durch Kunstausstellungen sowie ein
vielfältiges internationales Gastronomieangebot.
Als staatlich anerkannte Touristenattraktion der Kategorie AAAA entwickelt sich
der Louvre-Komplex kontinuierlich weiter und geht zunehmend über seine reine
Handelsfunktion hinaus. Auch der chinesische Fernsehsender China Central
Television (CCTV) hat über die Veranstaltung berichtet und deren Qualität sowie
internationale Ausrichtung hervorgehoben.
Nach Angaben der Veranstalter spiegelt das Festival die kontinuierlichen
Bemühungen wider, internationalen Handel mit kulturellen Erlebnissen zu
verbinden und Foshan als wichtigen Standort der globalen Einrichtungsbranche
weiter zu stärken.
Über Louvre Furnishings Group
Die im Jahr 2000 gegründete Louvre Furnishings Group mit Sitz in Foshan, China,
vereint Design, Forschung und Entwicklung, Einzelhandel und Gastgewerbe unter
einem Dach und zählt zu den führenden Akteuren der chinesischen Einrichtungs-
und Vertriebsbranche.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6dfe41cc-6d84-44f7-bde6-
aadac83e6bb5
Medienkontakt:
Louvre Furnishings Group
https://www.louvre-mall.com/
Cherry Li
info@louvre-group.cnÂ°