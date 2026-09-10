GNW-News: Der Notified IR Hub macht sichtbar, was KI den Anlegern über Unternehmen sagt

10.09.26 09:04 Uhr

^Wichtigste Fakten:

* Notified stellt drei neue Erweiterungen seiner IR Hub-Plattform vor: Agentic

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Event Reporting, AI Citation Reporting und einen Chatbot für IR-Websites.

Die Funktionen stehen nun weltweit allen Kunden von Notified IR zur

Verfügung.

* Die neuen Funktionen helfen IR-Teams zu verstehen, wie KI Nachrichten nach

Veröffentlichung der Geschäftszahlen interpretiert, wie KI-Systeme auf

veröffentlichte Unternehmensinhalte Bezug nehmen, oder herauszufinden, was

für Anleger wichtig ist - und Investoren sofort Antworten auf ihre Fragen

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bereitzustellen.

* Notified IR Hub ist die All-in-One-Plattform, die IR-Websites,

Investorenveranstaltungen, Earnings Calls und Mitteilungen, regulatorische

Einreichungen, Marktinformationen und Analysen unter einem Dach vereint, um

Teams dabei zu unterstützen, schneller zu arbeiten, effektiver zu

kommunizieren und bessere Ergebnisse zu erzielen.

FRANKFURT, Deutschland, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified hat heute

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drei neue Funktionen für den IR Hub vorgestellt, die Investor-Relations-Teams

mehr Transparenz und Kontrolle über ihre Unternehmenskommunikation bieten

sollen.

Da die KI die Art und Weise verändert, wie Informationen aufbereitet und

interpretiert werden, hat sich auch das Tempo der Informationsgewinnung

entsprechend verändert. Die neuen Funktionen des IR Hub steigern die Interaktion

und bieten einen klareren Überblick darüber, wie Botschaften bei Anlegern und KI

gleichermaßen ankommen. So können Teams Kommunikationslücken schnell schließen

und Ungenauigkeiten korrigieren, bevor sie sich verbreiten.

?Der Wandel hin zur KI hat die Nachfrage nach einem stets aktiven,

kontinuierlichen Investor-Relations-Dialog verstärkt", so Erik Carlson, Chief

Executive Officer bei Notified.?Diese neue Reihe von Tools soll dazu beitragen,

diese Herausforderung sowohl vor als auch nach der Offenlegung zu bewältigen.

Wir werden den IR Hub weiterentwickeln, damit unsere Kunden stets einen Schritt

voraus sind, wenn es darum geht, wie ihre Finanzdaten gefunden, interpretiert

und umgesetzt werden."

Wie Notified IR-Teams im Zeitalter der KI-Antworten zum Erfolg verhilft

Die folgenden Funktionen stehen nun weltweit allen Kunden von Notified IR zur

Verfügung:

Agentic Event Reporting

Agentic Event Reporting vermittelt IR-Teams ein klareres Bild davon, wie ihre

Unternehmenskommunikation von KI-Modellen interpretiert wird. Die Analyse wird

im Anschluss an einen Earnings Call veröffentlicht und beleuchtet die Diskussion

aus der Perspektive der KI, indem sie zentrale Themen identifiziert, die

Resonanz auf die Redner und die Fragerunde untersucht und die Fragen vorhersagt,

die als Nächstes am wahrscheinlichsten gestellt werden.

Anstatt zu raten, ob Botschaften Anklang gefunden haben, können IR-Teams sich

vergewissern, dass die von ihnen beabsichtigte Botschaft auch tatsächlich von

den Anlegern und der KI verstanden wurde. So können sie frühzeitig Unklarheiten

oder Unstimmigkeiten erkennen und wissen, wo sie die Darstellung verbessern

müssen und wie sie die Führungsetage darauf vorbereiten können.

AI Citation Reporting

AI Citation Reporting macht einen Teil der Anlegeranalysen sichtbar, der bisher

weitgehend im Verborgenen blieb. Während KI-Engines Inhalte von IR-Websites

crawlen und zitieren, werden diese Aktivitäten anhand von Statistiken wie KI-

Bot-Anfragen, gecrawlten Unique-Seiten, aktiven KI-Crawlern und dem KI-Traffic-

Anteil erfasst. Dadurch werden herkömmliche Website-Analysen durch Einblicke

ergänzt, wie ein Unternehmen über KI entdeckt wird.

Mit diesen zusätzlichen Einblicken können IR-Teams besser nachvollziehen, wie

ihre Inhalte gefunden werden, und fundiertere Entscheidungen hinsichtlich ihrer

digitalen Inhalte und ihrer Kommunikationsstrategie treffen.

IR-Website-Chatbot

Der KI-gestützte IR-Website-Chatbot holt Anleger dort ab, wo sie ihre Recherchen

zunehmend beginnen: online und zu einem für sie passenden Zeitpunkt. Indem der

Chatbot die häufigsten Fragen der Anleger erfasst und zusammenstellt, zeigt er

IR-Teams, was Stakeholdern wirklich auf dem Herzen liegt. So hilft er ihnen,

nicht mehr nur auf eingehende Fragen zu reagieren, sondern ihre Kommunikation

proaktiv auf die wichtigsten Themen auszurichten.

Auf der Grundlage genehmigter Unternehmensmitteilungen und vorinstallierter FAQs

liefert das System sofortige Antworten in verschiedenen Sprachen und bietet

insbesondere Privatanlegern eine schnelle und einheitliche Möglichkeit, die

gesuchten Informationen zu finden, ohne die Arbeitsbelastung des IR-Teams zu

erhöhen.

Weitere Informationen zu IR Hub finden Sie unter: https://www.notified.com/de-

DE/ir-services.

Der Notified IR Hub macht sichtbar, was KI den Anlegern über Unternehmen sagt.:

Der Notified IR Hub macht sichtbar, was KI den Anlegern über Unternehmen sagt.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5591/ger)

Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link

klicken (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5591/ger)

Über Notified

Notified, der Geschäftsbereich für Marktengagement von Equiniti, unterstützt PR-

und IR-Fachleute, Aufmerksamkeit zu gewinnen, die Wirkung ihrer Kommunikation zu

messen und mit seinen integrierten Plattformen Content OS(TM) und IR Hub(TM) messbare

Ergebnisse zu erzielen. Klicken Sie hier (https://www.notified.com/de-DE) und

erfahren Sie, warum mehr als 50 % der S&P?500-Unternehmen auf die Lösungen und

Dienstleistungen von Notified vertrauen, um Nachfrage zu erzeugen und Kapital zu

generieren.

Medienkontakt

Schwarz Financial Communication

Frank Schwarz - schwarz@schwarzfinancial.com

(mailto:schwarz@schwarzfinancial.com)

+49 611 580 2929-0

Neue KI-Funktionen im IR Hub von Notified: Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Inwiefern unterscheidet sich IR Hub von anderen Investor-Relations-Plattformen?

IR Hub vereint alles, was ein IR-Team benötigt, auf einer einzigen vernetzten

Plattform - darunter IR-Websites, IR-Veranstaltungen, Earnings Releases,

regulatorische Meldungen, Marktinformationen und Analysen. Im Gegensatz zu

modularen Lösungen, die mehrere Anbieter und Integrationen erfordern, bietet IR

Hub einen nahtlosen, durchgängigen Workflow, der Teams dabei unterstützt,

schneller zu arbeiten, effektiver zu kommunizieren und bessere Ergebnisse zu

erzielen.

Was bietet Agentic Event Reporting?

Agentic Event Reporting nutzt KI zur Analyse von Earnings Calls und

Anlegerveranstaltungen und erstellt dabei Zusammenfassungen, identifiziert

Schlüsselthemen, liefert Analysen zu Referenten und Frage-Antwort-Runden, bietet

Aufschlüsselungen nach?Share of Voice" und Themen, bewertet die Stärken und

Schwächen der Botschaften, liefert Einblicke in die Medienberichterstattung und

prognostiziert Folgefragen. Durch die Analyse, wie Unternehmensmitteilungen aus

Sicht der KI interpretiert werden, hilft der Bericht IR-Teams dabei, ihre

Narrative zu validieren, Lücken in Bezug auf Klarheit und Konsistenz zu

identifizieren und umsetzbare nächste Schritte für die zukünftige

Investorenkommunikation zu ermitteln.

Was beinhaltet AI Citation Reporting?

AI Citation Reporting bietet Einblicke in die Interaktion von KI-Engines mit den

Inhalten der IR-Website anhand von Kennzahlen wie KI-Bot-Anfragen, gecrawlten

Unique-Seiten indizierten eindeutigen Seiten, aktiven KI-Crawlern und dem Anteil

des KI-Traffics. Diese Einblicke helfen IR-Teams zu verstehen, wie KI-

Plattformen veröffentlichte Unternehmensinhalte finden und verarbeiten, die KI-

gesteuerte Sichtbarkeit zu bewerten und Möglichkeiten zu identifizieren, wie

Schlüsselbotschaften in KI-generierten Antworten besser präsentiert werden

können.

Welche Einblicke liefert der Chatbot der IR-Website und wie funktioniert er?

Der Chatbot der Website liefert sofortige und präzise Antworten auf

Anlegerfragen unter Verwendung der genehmigten Unternehmenskommunikation, wobei

jede Antwort auf veröffentlichten IR-Materialien basiert. Der Chatbot verbessert

nicht nur die Interaktion mit den Anlegern, sondern erfasst und bündelt auch

deren Fragen und verschafft IR-Teams so einen Überblick über die Themen,

Anliegen und Informationen, die für Anleger am wichtigsten sind. Diese Einblicke

helfen, Informationslücken zu erkennen, die Offenlegung zu verfeinern und die

Unternehmenskommunikation zu stärken.

Ist der Chatbot der IR-Website auf englischsprachige Anleger beschränkt?

Nein. Der Chatbot wurde entwickelt, um die Interaktion mit Anlegern in

verschiedenen Sprachen weltweit zu unterstützen. Er hilft Unternehmen,

effektiver mit einem vielfältigen internationalen Anlegerpublikum zu

kommunizieren und gleichzeitig eine einheitliche Botschaft zu vermitteln.

Diese Pressemitteilung wurde von einer von CLEAR® verifizierten Person

veröffentlicht.

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