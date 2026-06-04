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GNW-News: Deutsche Lufthansa AG: Dr. Johannes Teyssen, Kauf

05.06.26 10:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
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^Deutsche Lufthansa AG: Dr. Johannes Teyssen, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen,

/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

+----------+----------+

| Titel | Dr. |

+----------+----------+

| Vorname | Johannes |

+----------+----------+

| Nachname | Teyssen |

+----------+----------+

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

+--------------+

| Aufsichtsrat |

+--------------+

b) Erstmeldung

3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur

Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

+-----------------------+

| Deutsche Lufthansa AG |

+-----------------------+

b) LEI

+----------------------+

| 529900PH63HYJ86ASW55 |

+----------------------+

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments

+------+--------------+

| Art | Aktie |

+------+--------------+

| ISIN | DE0008232125 |

+------+--------------+

b) Art des Geschäfts

+------+

| Kauf |

+------+

c) Preis(e) und Volumen

+-----------+-------------+

| Preis(e) | Volumen |

+-----------+-------------+

| 8,286 EUR | 20.715 EUR |

+-----------+-------------+

| 8,286 EUR | 20.715 EUR |

+-----------+-------------+

| 8,296 EUR | 165.920 EUR |

+-----------+-------------+

d) Aggregierte Informationen

+-----------+-----------------------+

| Preis | Aggregiertes Volumen |

+-----------+-----------------------+

| 8,294 EUR | 207.350 EUR |

+-----------+-----------------------+

e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)

+------------+

| 03.06.2026 |

+------------+

f) Ort des Geschäfts

+------+---------------------------------+

| Name | Tradegate Berlin Stock Exchange |

+------+---------------------------------+

| MIC | TGAT |

+------+---------------------------------+

Ende der Mitteilung

--------------------------------------------------------------------------------

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

--------------------------------------------------------------------------------

+-------------+---------------------------------------------------+

| Sprache | Deutsch |

+-------------+---------------------------------------------------+

| Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG |

| | |

| | Venloer StraÃ?e 151-153. |

| | |

| | 50672 Koeln |

| | |

| | Germany |

+-------------+---------------------------------------------------+

| Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations |

+-------------+---------------------------------------------------+

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