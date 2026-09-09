GNW-News: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

09.09.26 14:21 Uhr

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^Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der

europaweiten Verbreitung

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/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

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| Name | Deutsche Lufthansa AG |

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| Straße und Hausnummer | Venloer Straße 151-153 |

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| Postleitzahl | 50672 |

+-----------------------+------------------------+

| Ort | Köln |

+-----------------------+------------------------+

| LEI | 529900PH63HYJ86ASW55 |

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2. Grund der Mitteilung

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| Zurechnung aufgrund Testamentsvollstreckung |

+---------------------------------------------+

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Natürliche Person

Name | Geburtsdatum

+---------------------+---------------+

| Thomas Stähelin Dr. | 04.10.1947 |

+---------------------+---------------+

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name

+---------------------+

| Kühne Aviation GmbH |

+---------------------+

5. Datum der Schwellenberührung

+------------+

| 31.08.2026 |

+------------+

6. Gesamtstimmrechtsanteile

|Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl

|(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der

|zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte

|Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41

|7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG

+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Neu |20,000010065862% |0,00% |20,000010065862% |1.202.082.895|

+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+

|Letzte |n/a% |n/a% |n/a% |- |

|Mitteilung| | | | |

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7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

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|ISIN | absolut | in % |

| +-------------+------------------+-------------+------------------+

| |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |

| |WpHG) |WpHG) |WpHG) |WpHG) |

+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+

|DE0008232125|0 |240.416.700 |0,00% |20,00% |

+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+

|Summe |240.416.700 |20,000010065862% |

+------------+--------------------------------+--------------------------------+

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte

Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in %

+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+

| | | |0 |0,00% |

+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+

| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |

+--------------+----------------------------------+----------------------------+

|Summe |0 |0,00% |

+--------------+----------------------------------+----------------------------+

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte

Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in %

| | |physische | |

| | |Abwicklung | |

+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+

| | | | |0 |0,00% |

+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+

| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |

+-----------------------+------------------------------+-----------------------+

|Summe |0 |0,00% |

+-----------------------+------------------------------+-----------------------+

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

+-+----------------------------------------------------------------------------+

| |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht |

| |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten |

| |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden |

+-+----------------------------------------------------------------------------+

|X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten |

| |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen |

+-+----------------------------------------------------------------------------+

Name |Stimmrechte in %, |Instrumente in %, |Summe in %,

|wenn 3% oder höher |wenn 5% oder höher |wenn 5% oder

| | |höher

+------------------+---------------------+---------------------+---------------+

|Dr. Thomas | | | |

|Stähelin | | | |

+------------------+---------------------+---------------------+---------------+

|FROMER Services | | | |

|GmbH | | | |

+------------------+---------------------+---------------------+---------------+

|Kühne Holding AG | | | |

+------------------+---------------------+---------------------+---------------+

|Kühne Aviation |20,00% | |20,00% |

|GmbH | | | |

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9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

Datum der Hauptversammlung

++

++

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile

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10. Sonstige Informationen

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|Aufgrund des Ablebens von Herrn Klaus-Michael Kühne am 23.08.2026 wurde die |

|FROMER Services GmbH am 31.08.2026 als Willensvollstreckerin bestimmt, um den |

|Nachlass zu verwalten und die Teilung nach den vom Erblasser getroffenen |

|Anordnungen oder nach Vorschrift des Gesetzes auszuführen. |

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Datum

+------------+

| 08.09.2026 |

+------------+

Ende der Mitteilung

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| Sprache | Deutsch |

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| Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG |

| | |

| | Venloer Straße 151-153. |

| | |

| | 50672 Koeln |

| | |

| | Germany |

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| Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations |

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