GNW-News: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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^Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung
/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
+-----------------------+------------------------+
| Name | Deutsche Lufthansa AG |
+-----------------------+------------------------+
| Straße und Hausnummer | Venloer Straße 151-153 |
+-----------------------+------------------------+
| Postleitzahl | 50672 |
+-----------------------+------------------------+
| Ort | Köln |
+-----------------------+------------------------+
| LEI | 529900PH63HYJ86ASW55 |
+-----------------------+------------------------+
2. Grund der Mitteilung
+---------------------------------------------+
| Zurechnung aufgrund Testamentsvollstreckung |
+---------------------------------------------+
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person
Name | Geburtsdatum
+---------------------+---------------+
| Thomas Stähelin Dr. | 04.10.1947 |
+---------------------+---------------+
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von
Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Name
+---------------------+
| Kühne Aviation GmbH |
+---------------------+
5. Datum der Schwellenberührung
+------------+
| 31.08.2026 |
+------------+
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl
|(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der
|zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte
|Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41
|7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Neu |20,000010065862% |0,00% |20,000010065862% |1.202.082.895|
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Letzte |n/a% |n/a% |n/a% |- |
|Mitteilung| | | | |
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
+------------+--------------------------------+--------------------------------+
|ISIN | absolut | in % |
| +-------------+------------------+-------------+------------------+
| |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |
| |WpHG) |WpHG) |WpHG) |WpHG) |
+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+
|DE0008232125|0 |240.416.700 |0,00% |20,00% |
+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+
|Summe |240.416.700 |20,000010065862% |
+------------+--------------------------------+--------------------------------+
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte
Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in %
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
| | | |0 |0,00% |
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
|Summe |0 |0,00% |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte
Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in %
| | |physische | |
| | |Abwicklung | |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
| | | | |0 |0,00% |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
| |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|Summe |0 |0,00% |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
+-+----------------------------------------------------------------------------+
| |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht |
| |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten |
| |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
|X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten |
| |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
Name |Stimmrechte in %, |Instrumente in %, |Summe in %,
|wenn 3% oder höher |wenn 5% oder höher |wenn 5% oder
| | |höher
+------------------+---------------------+---------------------+---------------+
|Dr. Thomas | | | |
|Stähelin | | | |
+------------------+---------------------+---------------------+---------------+
|FROMER Services | | | |
|GmbH | | | |
+------------------+---------------------+---------------------+---------------+
|Kühne Holding AG | | | |
+------------------+---------------------+---------------------+---------------+
|Kühne Aviation |20,00% | |20,00% |
|GmbH | | | |
+------------------+---------------------+---------------------+---------------+
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
++
++
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile
+---------------------+---------------------+----------------+
+---------------------+---------------------+----------------+
10. Sonstige Informationen
+------------------------------------------------------------------------------+
|Aufgrund des Ablebens von Herrn Klaus-Michael Kühne am 23.08.2026 wurde die |
|FROMER Services GmbH am 31.08.2026 als Willensvollstreckerin bestimmt, um den |
|Nachlass zu verwalten und die Teilung nach den vom Erblasser getroffenen |
|Anordnungen oder nach Vorschrift des Gesetzes auszuführen. |
+------------------------------------------------------------------------------+
Datum
+------------+
| 08.09.2026 |
+------------+
Ende der Mitteilung
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| Sprache | Deutsch |
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| Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG |
| | |
| | Venloer Straße 151-153. |
| | |
| | 50672 Koeln |
| | |
| | Germany |
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| Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations |
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|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.