GNW-News: Deutsche Lufthansa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG
Werte in diesem Artikel
^Deutsche Lufthansa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von
Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG
/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Hiermit gibt die Deutsche Lufthansa AG bekannt, dass folgende Finanzberichte
veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzernabschluss
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2027
* Sprache: Deutsch
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/finanzberichte-
veroeffentlichungen/finanzberichte.html
* Sprache: Englisch
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/financial-reports-
publications/financial-reports.html
Ende der Mitteilung
--------------------------------------------------------------------------------
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
--------------------------------------------------------------------------------
+-------------+---------------------------------------------------+
| Sprache | Deutsch |
+-------------+---------------------------------------------------+
| Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG |
| | |
| | Venloer Straße 151-153. |
| | |
| | 50672 Koeln |
| | |
| | Germany |
+-------------+---------------------------------------------------+
| Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations |
+-------------+---------------------------------------------------+
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen